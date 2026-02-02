Разделы

02.02.2026 Биопечать и протезирование: как в столице развиваются аддитивные технологии в медицине 1
06.11.2025 Создан первый в России антропоморфный робот с ИИ. Воплощенный ИИ 1
22.08.2025 Россия готовится к выпуску десятков тысяч фотошаблонов для современных микросхем 1
14.08.2025 Сеченовский университет создает центр лазерных технологий в медицине 1
06.06.2025 «Умные» климатические комплексы для электроники систем накопительного кольца импортозаместили для СКИФ. 1
01.04.2025 Стартап Сколтеха «Фистех» произвёл и протестировал фотонные чипы 1
16.12.2024 Россия импортозаместила синхрофазотрон 1
04.12.2024 Российский центр создания альтернативной электроники будет стоить 27 миллиардов 1
05.11.2024 Иркутская область и РЦИС договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности 1
16.09.2024 Создан первый отечественный рентгеновский детектор для строящегося российского синхротрона 2
30.07.2024 От лазерных станков до металлорежущих инструментов: какую продукцию для машиностроения производят в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
17.07.2024 Инженеры Томского политеха сдали первые каркасы хатчей для СКИФа 1
09.07.2024 «Микрон» совместно с Правительством Москвы откроет испытательный центр ЭКБ 1
28.06.2024 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создают технологические кооперации, способствующие импортозамещению 1
18.06.2024 В России создан центр производства БПЛА на государственный грант 1 миллиард 1
19.03.2024 В индустриальном парке «Руднево» откроют производство двигателей для гражданских беспилотников 1
09.02.2024 Как в России потратят 145 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта 1
29.01.2024 Наталья Сергунина: В компаниях-резидентах инновационного кластера «Ломоносов» работают более 1,6 тыс. специалистов 1
18.01.2024 Власти выделят по 1 млрд на каждый центр по производству беспилотников 1
17.01.2024 Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан» 1
16.01.2024 Федеральный центр прикладного развития ИИ Минпромторга России, научно-технический центр «Модуль» и Воронежский государственный технический университет договорились о развитии кадров и прикладного применения ИИ 2
09.01.2024 Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 г. увеличилась на 53 гектара 1
28.12.2023 Ученые ТПУ приступили к этапу изготовления станции «Микрофокус» для СКИФ 1
13.12.2023 Кольцово и Новосибирский государственный университет будут внедрять систему «Умный город» 1
12.12.2023 Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта запустил проект «ПрогрессИИв» для поддержки компаний-разработчиков в области ИИ 2
10.07.2023 Как власти будут развивать беспилотную авиацию в России и ее технологический суверенитет 1
14.06.2023 Фонд «Сколково» и ОЭЗ «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничеств 1
26.01.2023 ХФИЦ ДВО РАН и Yadro подписали соглашение о стратегическом научном и научно-техническом сотрудничестве 1
19.01.2023 В Московском Политехе создадут центры реверс-инжиниринга и технологической поддержки 1
17.11.2022 Производительность суперкомпьютера «Говорун» в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс 1
18.05.2022 В России создают «железо» для производства чипов 28 нм 1
22.04.2022 Российский «чипмейкер №1» удваивает производство. Российской микроэлектронике дадут новую жизнь 1
08.12.2021 Якутские разработчики представят робота-уборщика для больших площадей 1
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 2
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 1
21.03.2016 В России впервые создана двухкубитная система для квантового компьютера 1
23.01.2015 ИТ-кластер «Сколково»: Азия — ключевое для нас направление 1

