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ХФИЦ ДВО РАН и Yadro подписали соглашение о стратегическом научном и научно-техническом сотрудничестве

Вычислительный центр ДВО РАН и Yadro договорились о возможности реализации совместных инициатив в области высокопроизводительных вычислений, основанных на открытых стандартах и технологиях.

Взаимодействие организаций позволит всесторонне подойти к вопросу развития экспертного сообщества в сфере инновационной деятельности, повышения квалификации научных кадров, распространения перспективных технологий. В рамках соглашения организации планируют проведение научных и образовательных мероприятий, готовы рассмотреть возможность апробации новейших технологий и разработок Yadro на базе Центра коллективного пользования научным оборудованием «Центр обработки и хранения научных данных ДВО РАН».

«Мы понимаем важность и необходимость объединения усилий с академической средой по широкому перечню направлений в области компьютерных технологий. Вычислительный центр ДВО РАН обладает большим опытом работы с современными вычислительными системами с гибридной архитектурой и проводит исследования по оценке их эффективности по различным направлениям. Данное сотрудничество мы рассматриваем как шаг к расширению совместной работы с экспертным и образовательным сообществом в стратегическом регионе – на Дальнем Востоке», – отметил Евгений Максимов, директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив Yadro.

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«Подписанное соглашение укрепляет многолетний диалог Вычислительного центра ДВО РАН и Yadro и формирует основу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества организаций как в сфере научных исследований и разработок, так и в вопросах подготовки кадров по профильным дисциплинам в Дальневосточном регионе. У нас уже есть положительный опыт взаимодействия с компанией Yadro, поэтому я уверен, что имеющийся задел позволит нам начать эту работу в максимально короткий срок», – сказал врио директора Вычислительного центра Дальневосточного отделения РАН, к.т.н. Алексей Сорокин.

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