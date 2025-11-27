Разделы

Сорокин Алексей


СОБЫТИЯ


27.11.2025 Исследователи МГУ и «Яндекса» создали первый открытый датасет и метод обучения нейросетей сложным правилам русского языка 1
28.07.2023 «Мегафон» автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике 1
26.01.2023 ХФИЦ ДВО РАН и Yadro подписали соглашение о стратегическом научном и научно-техническом сотрудничестве 1
15.12.2022 «Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt 1
15.12.2022 «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
08.08.2016 Алексей Сорокин - Тульская область – один из первых регионов, где все органы исполнительной власти стали работать в единой системе электронного документооборота 1
25.07.2016 Алексей Сорокин - Российская платформа «1С:Предприятие» является эффективным инструментом для разработки программного обеспечения   1
01.02.2016 На сайте «Аэроэкспресс» появилась онлайн-форма заказа услуги «Персональный помощник» 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
22.12.2014 Оплатить билеты на aeroexpress.ru теперь можно с помощью PayPal 1
16.09.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
13.08.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
27.09.2006 В Петербургские технопарки вложат 420 млн. долларов 1
09.07.2003 "Вимком Дистрибьюция" открывает департамент решений беспроводной связи 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Сорокин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 231 4
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 18 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
МегаФон 9851 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2250 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 1
СофтЭксперт 48 1
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 1
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 1
РАН ДВО - ВЦ - Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук 4 1
Системы документооборота 511 1
Cambium Networks - Motorola Canopy 25 1
Ростелеком 10287 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14131 1
PayPal 661 1
Genesys 208 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 1
8946 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 626 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 5
Бизнес кар СП 20 4
МКБ - Московский кредитный банк 615 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 550 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 4
Согласие СК - Согласие-Вита 40 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 176 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 3
Ингосстрах СПАО 451 3
Альфа-Банк 1861 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1360 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 181 3
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 2
Связной Банк 105 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 54 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 167 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 2
Миэль ГК 38 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 2
Русский стандарт Банк 470 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 147 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 174 2
ПСБ - Промсвязьбанк 898 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 105 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Русагро Группа Компаний 338 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Кунцево Плаза ТЦ 4 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5220 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Администрация Тулы 10 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 335 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72786 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57000 5
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 164 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4261 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7558 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11279 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7058 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2045 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33853 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13302 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4647 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5234 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22947 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17089 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3163 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 955 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3650 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12960 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 384 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6093 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13013 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10521 1
Бронирование - Booking 797 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11170 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 739 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1824 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 546 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 95 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4674 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 427 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11937 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13299 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22966 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8442 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12219 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7249 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12332 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8136 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7376 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31852 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 47 2
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 15 2
Microsoft Office 3938 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5801 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2445 1
Николаев Константин 15 4
Краснова Анна 6 4
Скляров Евгений 7 4
Курбакова Людмила 5 4
Анохина Евгения 5 4
Даньшина Елена 4 4
Атясова Светлана 5 4
Граборов Антон 25 3
Буланкин Сергей 12 3
Денисова Наталья 8 3
Кузнецов Александр 143 3
Герасимов Андрей 25 2
Козлов Михаил 175 2
Огородников Антон 7 2
Филиппская Екатерина 6 2
Зайцев Николай 32 2
Усевич Мария 6 2
Строгалин Алексей 3 2
Колганов Алексей 5 2
Сухова Ольга 4 2
Баукова Наталья 10 2
Анисимова Ольга 5 2
Бирюков Павел 2 2
Митин Павел 2 2
Истомина Татьяна 4 2
Кукушкин Валерий 2 2
Смирнова Мария 7 2
Докина Надежда 2 2
Фролова Елена 4 2
Машкова Галина 2 2
Любимова Екатерина 2 2
Патрахова Маргарита 3 2
Богачева Ольга 2 2
Некрасова Елена 4 2
Батарова Мария 5 2
Зыкина Юлия 2 2
Асламова Ольга 4 2
Щегорская Олеся 2 2
Дымова Лилия 2 2
Клатова Ольга 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 156242 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14472 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18499 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1294 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 611 2
Санкт-Петербург - Новоорловский государственный природный заказник 18 1
Европа Восточная 3121 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53396 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13557 1
Германия - Федеративная Республика 12926 1
Франция - Французская Республика 7972 1
Нидерланды 3627 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 597 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45585 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 346 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 981 1
Азия - Азиатский регион 5734 1
Россия - УФО - Свердловская область 1717 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1300 1
Россия - ЦФО - Курская область 694 1
Россия - ПФО - Самарская область 1446 1
Россия - ПФО - Саратовская область 783 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 684 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 883 1
Россия - ЦФО - Орловская область 352 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 344 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2930 1
Земля - планета Солнечной системы 10646 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 154 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51125 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54838 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6218 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25884 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11410 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10505 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6933 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2585 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5839 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11717 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5301 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6315 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1945 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 945 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31742 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5296 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2861 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8513 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 171 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3179 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 202 1
Миграция населения - Миграционные службы 433 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 49 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 305 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4749 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1008 1
Черкизон - Черкизовский рынок 165 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3762 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2763 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5375 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20300 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11400 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8357 4
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 1
РАН - Российская академия наук 2006 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1209 1
