Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сорокин Алексей
СОБЫТИЯ
Сорокин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Николаев Константин 15 4
|Краснова Анна 6 4
|Скляров Евгений 7 4
|Курбакова Людмила 5 4
|Анохина Евгения 5 4
|Даньшина Елена 4 4
|Атясова Светлана 5 4
|Граборов Антон 25 3
|Буланкин Сергей 12 3
|Денисова Наталья 8 3
|Кузнецов Александр 143 3
|Герасимов Андрей 25 2
|Козлов Михаил 175 2
|Огородников Антон 7 2
|Филиппская Екатерина 6 2
|Зайцев Николай 32 2
|Усевич Мария 6 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Колганов Алексей 5 2
|Сухова Ольга 4 2
|Баукова Наталья 10 2
|Анисимова Ольга 5 2
|Бирюков Павел 2 2
|Митин Павел 2 2
|Истомина Татьяна 4 2
|Кукушкин Валерий 2 2
|Смирнова Мария 7 2
|Докина Надежда 2 2
|Фролова Елена 4 2
|Машкова Галина 2 2
|Любимова Екатерина 2 2
|Патрахова Маргарита 3 2
|Богачева Ольга 2 2
|Некрасова Елена 4 2
|Батарова Мария 5 2
|Зыкина Юлия 2 2
|Асламова Ольга 4 2
|Щегорская Олеся 2 2
|Дымова Лилия 2 2
|Клатова Ольга 3 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11400 2
|РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 1
|РАН - Российская академия наук 2006 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402808, в очереди разбора - 733143.
Создано именных указателей - 186191.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.