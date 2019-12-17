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Ruru Электронная платёжная система Национальная Сервисная Компания

СОБЫТИЯ

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17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
02.12.2019 Совладелец «Билайна» через суд требует признать подделкой письма экс-директоров оператора 1
19.04.2019 «Билайн» потратил 350 миллионов, чтобы купить платежную систему у своего акционера и его друга 2
07.03.2019 «Билайн» купил мобильную платежную систему у друга Фридмана 2
04.03.2019 «Вымпелком» консолидировал 100% контроль над платежным сервисом RURU 2
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 1
13.03.2017 Консьерж Фридмана продал долю в партнере «Билайна» 2
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема 2
26.12.2016 ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда 1
20.10.2016 «Билайн» открыл своим клиентам Windows 10 Store 1
14.07.2016 Платежный сервис RURU вновь подтвердил соответствие стандарту PCI DSS 4
23.12.2015 «Стрелку» можно пополнить с мобильного счета МТС 3
07.09.2015 Клиенты «Билайн» смогут оплачивать покупки в iTunes со счета телефона 1
04.08.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить с мобильного счета «Билайн» 4
16.07.2015 Клиенты «Билайн» могут отправлять денежные переводы с мобильного счета в отделения «Почты России» 3
20.01.2015 Абоненты «Билайн» могут снимать средства с мобильного счета в банкоматах 1
22.12.2014 Оплатить билеты на aeroexpress.ru теперь можно с помощью PayPal 1
14.05.2014 Выручка российской бизнес-единицы «ВымпелКома» от мобильной передачи данных в 1 квартале 2014 г. выросла на 22% 1
03.03.2014 В Devino Telecom назначен новый технический директор 1
10.12.2013 RURU и MasterCard запустили ко-брендовое платежное приложение для iOS и Android 3
11.09.2013 Абонентам Tele2 стали доступны услуги «Платежного мира RURU» 3
26.07.2013 Оборот «Платежного мира RURU» за год удвоился 5
25.06.2013 «Платежный мир RURU» реализовал сервис SMS-оплаты парковок Московского аэропорта Домодедово 3
24.05.2013 «Юнистрим» отменила комиссию за переводы в страны СНГ через RURU 1
23.05.2013 «Альфа-Банк» запустил платежный сервис «Витрина RURU» 4
12.12.2012 Абоненты «Билайн» теперь могут оплачивать покупки в Google Play со счета мобильного телефона 2
14.11.2012 Росбанк научился выводить наличные со счетов мобильников 1
27.09.2012 CyberPlat и «Платежный мир RURU» запустили совместный сервис денежных переводов для абонентов «МегаФона» 4
16.08.2012 «Платежный мир RURU» и «Юнистрим» запустили сервис бивалютных денежных переводов для абонентов «Билайн» 3
06.08.2012 Абоненты «Билайн» смогут совершать денежные переводы с помощью системы Contact и «Платежного мира RURU» 3
01.08.2012 Топ-менеджмент «Техносерва» пополнился очередным выходцем из «Энвижн» 1
17.07.2012 «Альфа-Банк» предлагает новый способ пополнения электронного кошелька Wellpay! 1
05.07.2012 Пользователи платежной системы RURU за год совершили более 24 млн транзакций 4
18.05.2012 Абоненты «Билайн» в Санкт Петербурге смогут использовать мобильный телефон в качестве проездного билета 1
29.03.2012 «Мобильная карта» «Альфа-Банка» позволяет оплатить покупки с баланса телефона «Билайн» в системе IntellectMoney 1
20.02.2012 Пополнить «QIWI Кошелек» можно с мобильного счета «Билайн» 2
30.01.2012 PayOnline и «Альфа-Банк» представили новый способ приема платежей с помощью «Мобильной карты» 1
27.01.2012 Операторы «большой тройки» будут вместе развивать рынок мобильной коммерции в России 1
27.01.2012 МТС, "Билайн" и "Мегафон" объединили платежи 1

Публикаций - 49, упоминаний - 103

Ruru и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9442 41
МегаФон 10551 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15470 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 7
НСК - Наша Сервисная Компания 55 7
ZED+ Temafon - Темафон 15 5
Webmoney - Вебмани.Ру 547 5
ZED+ Group 20 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3296 4
Ambite - A1 Systems - А1 Системс 6 3
Funbox - ФБ Групп 10 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1612 2
Лоялти Партнерс Восток 7 2
Ростелеком 10834 2
Yandex - Яндекс 9055 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4843 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 733 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Код Безопасности 781 2
Vocord - Вокорд 185 1
TrueConf - IntegrIT - Интегрит Технологии 5 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 383 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 112 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Devino Telecom - Девино Телеком 17 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 350 1
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 27 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 1
Google LLC 12574 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 1
Тривиум - Trivium 7 1
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 1
Netcraft 61 1
EPAM Systems - Test IO 2 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
IntellectMoney 27 1
Defender 159 1
Альфа-Банк 1961 18
Visa International 1988 8
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 7
Альфа-Групп 744 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1925 5
M.I.P.R. 7 5
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 113 5
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 5
Таврический Банк - Таврический АКБ 28 3
Loyality Partners 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8699 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 3
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 156 2
Nouse Limited 2 2
Rumi 2 2
Встреча ООО 6 2
Киноход 9 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 93 2
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 11 2
Mint Global - Mint Capital 27 2
Океан Банк 13 2
Почта России ПАО 2332 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1490 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 191 1
Lynwood Investments 9 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 283 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Кредит Европа банк 66 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 233 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5913 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1053 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9192 28
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5449 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29505 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12766 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26067 11
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1806 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13444 9
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 883 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26452 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 377 5
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 528 5
Мобильная связь - Короткий номер 398 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11639 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5326 4
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9626 4
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 635 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1643 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24039 2
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e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Google Android 15123 16
Apple iOS 8521 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 936 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3519 3
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7552 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 636 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 195 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2527 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
MasterCard Maestro 158 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Apple Mac App Store 88 1
Apple iTunes Store 1118 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1002 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 114 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 458 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 54 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 11 1
Visa Classic 21 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
MasterCard MoneySend 44 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 1
ВымпелКом - Билайн Деньги - Мобильный кошелек 8 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1033 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 623 1
Microsoft Windows 10 1929 1
Новые облачные технологии - МойОфис 947 1
Nokia Symbian OS 1407 1
Microsoft Windows 16759 1
Apple - App Store 3075 1
Microsoft Windows Hello 210 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1950 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
Енгибарян Ваге 12 6
Фридман Михаил 146 6
Баев Юрий 19 4
Туровецкий Владимир 7 3
Кузьменко Валерия 62 3
Ким Борис 75 2
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 2
Баев Владимир 2 2
Wakkie Peter - Вакки Петер 6 2
Grinda José - Гринда Хосе 4 2
Королев Игорь 65 2
Белоусов Максим 109 1
Ахмеров Тимур 90 1
Сысоев Игорь 41 1
Кириенко Владимир 148 1
Романенко Андрей 93 1
Слободин Михаил 56 1
Мельников Александр 97 1
Сахаров Александр 93 1
Тюрин Андрей 8 1
Колокольцев Владимир 44 1
Кузнецов Владимир 46 1
Овчинников Александр 6 1
Сорокин Алексей 16 1
Ананьев Алексей 110 1
Бородин Андрей 40 1
Маковский Максим 14 1
Стрешинский Владимир 8 1
Кудряшев Антон 28 1
Закрепин Евгений 62 1
Айбашева Анна 98 1
Генеральский Вячеслав 3 1
Чазов Андрей 22 1
Жилков Евгений 6 1
Папин Максим 10 1
Шкипин Виктор 13 1
Шестаков Александр 40 1
Жувага Юлия 2 1
Горшенин Василий 6 1
Клименко Алексей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 24
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Беларусь - Белоруссия 6235 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8462 3
Германия - Федеративная Республика 13134 3
Узбекистан - Республика 1973 3
Нидерланды 3714 3
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4439 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4830 2
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