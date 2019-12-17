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Ruru Электронная платёжная система Национальная Сервисная Компания
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Ruru и организации, системы, технологии, персоны:
|Енгибарян Ваге 12 6
|Фридман Михаил 146 6
|Баев Юрий 19 4
|Туровецкий Владимир 7 3
|Кузьменко Валерия 62 3
|Ким Борис 75 2
|Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 2
|Баев Владимир 2 2
|Wakkie Peter - Вакки Петер 6 2
|Grinda José - Гринда Хосе 4 2
|Королев Игорь 65 2
|Белоусов Максим 109 1
|Ахмеров Тимур 90 1
|Сысоев Игорь 41 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Романенко Андрей 93 1
|Слободин Михаил 56 1
|Мельников Александр 97 1
|Сахаров Александр 93 1
|Тюрин Андрей 8 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Кузнецов Владимир 46 1
|Овчинников Александр 6 1
|Сорокин Алексей 16 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Бородин Андрей 40 1
|Маковский Максим 14 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Кудряшев Антон 28 1
|Закрепин Евгений 62 1
|Айбашева Анна 98 1
|Генеральский Вячеслав 3 1
|Чазов Андрей 22 1
|Жилков Евгений 6 1
|Папин Максим 10 1
|Шкипин Виктор 13 1
|Шестаков Александр 40 1
|Жувага Юлия 2 1
|Горшенин Василий 6 1
|Клименко Алексей 13 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1127 2
|Из рук в руки - irr.ru 73 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2331 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
|НМГ - Медиалогия 36 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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