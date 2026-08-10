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ZED+ Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.08.2026 Bi.Zone: До 72% организаций имеют признаки использования ИИ-агентов в инфраструктуре 1
22.10.2021 Экс-главу «Билайна» допросят по делу о мошенничестве и взятках российским чиновникам 10
02.12.2019 Совладелец «Билайна» через суд требует признать подделкой письма экс-директоров оператора 9
25.09.2019 Владельца «Билайна» допросят, подозревая в умышленном банкротстве 4
19.04.2019 «Билайн» потратил 350 миллионов, чтобы купить платежную систему у своего акционера и его друга 2
07.03.2019 «Билайн» купил мобильную платежную систему у друга Фридмана 3
06.07.2017 Бизнесмен, обвинявший «Билайн», арестован в Испании по делу о взятках российским чиновникам 2
13.03.2017 Консьерж Фридмана продал долю в партнере «Билайна» 2
23.01.2017 Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента 6
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема 2
30.12.2013 Контент-провайдер «Темафон» перешел на российскую платформу Wings 1
20.06.2013 «Родник» представил высокопроизводительный «нулевой клиент» ZED PC ZDT5J3 1
12.09.2008 Lions Gate будет распространять свой видеоконтент в сети Zed Group 2
11.07.2008 Ubisoft лицензирует Trinigy Vision Engine 1
11.04.2008 Infon поделил WAP/GPRS-трафик с пятью сотовыми операторами 1
11.09.2007 i-Free вышел в Китай 1
06.08.2002 Reuters: Yahoo вкладывает деньги в финский портал 1
17.06.2002 Reuters: Yahoo! приобретет 30% акций портала Sonera Zed 1
20.03.2001 Абоненты Vodafone получат доступ к информационной системе компании Sonera 1
18.01.2001 Акции финской Sonera упали после опубликования финансовых результатов 2000 г. 1
21.12.1999 Nokia и Microsoft делают ставку на новинку - Интернет на мобильном телефоне 1

Публикаций - 21, упоминаний - 53

ZED+ Group и организации, системы, технологии, персоны:

ZED+ Temafon - Темафон 15 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 9
Funbox - ФБ Групп 10 6
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
Ambite - A1 Systems - А1 Системс 6 3
НСК - Наша Сервисная Компания 56 3
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 2
Лоялти Партнерс Восток 7 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Yahoo! 3726 2
China Mobile 436 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Firefly Systems 38 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
Wings Solutions - ВИНГС Солюшнс 10 1
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Yahoo! Europe 5 1
МегаФон - Матрикс Телеком - Matrix Telecom - Матрикс Мобайл - Matrix Mobile 19 1
Мобикон - Infon - Инфон 29 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 26 1
А1:Первый Альтернативный Контент-провайдер 10 1
DTP Entertainment AG - DTP Neue Medien AG 31 1
МегаФон 10747 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Microsoft Corporation 25776 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Vodafone Group 1412 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
Альфа-Групп 745 9
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 8
M.I.P.R. 7 7
Альфа-Банк 1979 7
Встреча ООО 6 6
ATB - Amsterdam Trade Bank 5 3
Loyality Partners 3 3
Newry Global Media - Sonera Zed 3 3
Rumi 2 2
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 11 2
Mint Global - Mint Capital 27 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Nouse Limited 2 1
Родник 91 1
Медиа Холдинг А1 3 1
EcoMachines Ventures 1 1
Mabrox - КМЗ - Косогорский металлургический завод 1 1
Евро-инком логистик 1 1
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 3
Судебная власть - Judicial power 2501 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9297 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6032 4
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 615 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12948 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9501 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6496 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26315 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5505 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9306 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14271 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5363 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6306 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4473 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5386 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1659 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12850 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2043 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8654 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Java игры 89 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10747 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13251 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5502 1
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT - Ringtone - Рингтон - мелодия для звонка 157 1
Маршрутизация - Routing 610 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10597 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13129 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6464 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3069 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1363 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 54 1
Teradici Tera - PCoIP Protocol - PC-over-IP 25 1
Telia Company - TeliaSonera SmartTrust 12 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 117 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Енгибарян Ваге 12 9
Фридман Михаил 146 9
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 6
Туровецкий Владимир 7 6
Wakkie Peter - Вакки Петер 6 6
Grinda José - Гринда Хосе 4 4
Королев Игорь 65 4
Колокольцев Владимир 44 3
Кудряшев Антон 28 3
Колокольцев Александр 4 3
Баев Владимир 2 2
Castellón Manuel García - Кастеллеон Мануэль Гарсия 2 2
Каримова Гульнара 95 1
Каримов Ислам 97 1
Резникович Алексей 60 1
Слободин Михаил 56 1
Таврин Иван 120 1
Брюквин Юрий 300 1
Еремеев Дмитрий 6 1
Горькова Мария 2 1
Дорохина Юлия 44 1
Насретдинов Ренат 7 1
Распитин Андрей 1 1
Зобнина Маргарита 54 1
Самохин Дмитрий 2 1
Матвеев Николай 5 1
Высоцкий Юрий 2 1
Гореликова Татьяна 3 1
Попов Степан 4 1
Евдокименко Олег 1 1
Курдакова Ольга 1 1
Антохина Екатерина 1 1
Opzoomer Mark - Опзумер Марк 21 1
Лацанич Василь 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 10
Испания - Королевство 3840 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 7
Нидерланды 3746 7
Испания - Мадрид 178 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Узбекистан - Республика 2005 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 3
Европа 24964 3
Нидерланды - Амстердам 630 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 2
Израиль 2857 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Китай - Пекин - Beijing 1097 1
Панама - Панамский канал 16 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 1
Казахстан - Республика 6049 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Норвегия - Королевство 1859 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3468 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Великобритания - Лондон 2432 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Украина 7928 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Кипр - Республика 636 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18153 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8843 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3104 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3861 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7813 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8842 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1892 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5472 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1109 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11690 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10879 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4020 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8980 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2185 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3355 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 80 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3175 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1906 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Азартные игры - Лотерея 222 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5772 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
FT - Financial Times 1296 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6096 2
Ведомости 1468 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2402 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
Рустелеком ТК 305 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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