Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168972
ИКТ 13181
Организации 10320
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25128
Персоны 72122
География 2748
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 842

Еремеев Дмитрий



19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
20.04.2022 За специальные проекты Security Vision будет отвечать Дмитрий Еремеев 1
13.10.2020 Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ 1
14.02.2019 Глава Qiwi вложил полмиллиона долларов в недоделанную видеоплатформу 1
23.01.2017 Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Еремеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2844 1
Ростелеком 9742 1
МегаФон 8940 1
Код Безопасности 621 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 771 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 196 1
МегаФон - Матрикс Телеком - Matrix Telecom - Матрикс Мобайл - Matrix Mobile 18 1
ZED+ Group 17 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
Funbox - ФБ Групп 10 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 23 1
NanduQ - Qiwi 996 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Альфа-Банк 1778 1
Почта России ПАО 2119 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Альфа-Групп 698 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Встреча ООО 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 576 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8500 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3944 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5043 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5327 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5063 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11670 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1329 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5086 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9798 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7658 1
Data monetization - Монетизация данных 1636 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 522 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1067 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2153 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 512 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1073 2
Google Play - Google Store - Android Market 3304 1
Apple - App Store 2899 1
NanduQ - Qiwi Биллинг онлайн 8 1
NanduQ - Qiwi Открытый город 20 1
NVision Барьер 658 1
Солонин Сергей 104 1
Смирнов Александр 75 1
Грибков Денис 2 1
Космынин Иван 2 1
Абабков Богдан 1 1
Гиниятуллин Искандер 1 1
Брагин Василий 1 1
Рябков Владимир 1 1
Сальников Александр 1 1
Высоцкий Юрий 2 1
Фридман Михаил 135 1
Садыков Фанис 1 1
Таврин Иван 117 1
Енгибарян Ваге 12 1
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 1
Колокольцев Владимир 40 1
Wakkie Peter - Вакки Петер 6 1
Королев Игорь 64 1
Колокольцев Александр 4 1
Дорохина Юлия 44 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 3
Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3120 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 97 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 239 1
Испания - Королевство 3716 1
Панама - Панамский канал 16 1
Испания - Мадрид 170 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6164 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3570 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5105 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10001 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3560 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 1
Энергетика - Energy - Energetically 5110 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5039 1
Образование в России 2215 1
Черкизон - Черкизовский рынок 156 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2742 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6952 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1233 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
Ведомости 1019 1
Gartner - Гартнер 3561 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще