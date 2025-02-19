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Бархатов Игорь
|19.02.2025
|Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
Бархатов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
|Беляев Владислав 85 1
|Бочкин Александр 33 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Иванов Максим 11 1
|Еремеев Дмитрий 5 1
|Миронов Павел 6 1
|Сурова Надежда 6 1
|Аветисян Арутюн 38 1
|Петухов Илья 8 1
|Колесников Виктор 2 1
|Фомичев Илья 2 1
|Граденко Михаил 6 1
|Шихалиев Фрэнк 6 1
|Спорыхин Евгений 1 1
|Таракановская Ксения 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
|Европа 21820 1
|Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
|РАН - Российская академия наук 1888 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
|РШУ - Русская школа управления 9 1
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