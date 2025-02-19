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АТОЛЛис ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа



19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
23.07.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и платформы АТОЛЛ 1
09.09.2021 «Атоллис» выпустила программного робота для файловых архивов 1
17.06.2021 «ОТ-Ойл» расширяет спектр услуг и вводит единый бренд «АТОЛЛис» 2
28.07.2017 ИТ-решение обеспечит «Вьетсовпетро» удаленный контроль бурения на шельфе 2
02.08.2016 «ОТ-Ойл» автоматизировала контроль фонда скважин на шельфе Вьетнама 6
27.04.2016 «ОТ-Ойл» завершила тиражирование системы «ГТМ-Инвест» в новых дочерних компаниях «Газпром Нефти» 2
02.12.2010 «Лукойл-Нижневолжскнефть» внедрила ИС экологического мониторинга с помощью «ОТ-Ойл» 1
31.03.2010 В «Юганскнефтегазе» обновлена система контроля за работами на скважинах 3

Публикаций - 9, упоминаний - 19

АТОЛЛис и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 7
АТОЛЛис 4 3
Открытые технологии 701 2
Upstream 50 2
АТОЛЛис - ТехноИнтеллект 6 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
OpenText - Micro Focus 108 1
АТОЛЛис - АТОЛЛ-Инжиниринг 1 1
Esri 165 1
Oracle Corporation 6705 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 1
Зарубежнефть - Вьетсовпетро СП 2 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Лукойл Нижневолжскнефть 4 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Петровайзер 1 1
Газпром ПАО 1345 1
Газпром нефть 622 1
Газпромнефть Ямал 5 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
Газпромнефть Оренбург 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 3
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CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 497 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2146 2
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5327 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 759 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2444 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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