Получите все материалы CNews по ключевому слову
Esri
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.11.2019
|
Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D
им пользователям новый продукт для быстрого конструирования и запуска мобильных и веб-приложений ArcGIS Experience Builder. Решение является развитием уже известного во всем мире семейства технологий Esri для работы с геоданными, предназначенных для самого широкого круга пользователей ГИС, в том числе, не связанных с отраслью профессионально. Новый Experience Builder позволяет в считанные м
|23.12.2015
|
Esri выпустила финальную версию среды для создания приложений AppStudio for ArcGIS v1.0
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о выпуске финальной версии Esri AppStudio for ArcGIS v1.
|16.12.2015
|
В ArcGIS будет реализована поддержка SAP HANA как корпоративной базы геоданных
На 2016 г. запланирован выход версии ArcGIS с полной поддержкой SAP HANA. Об этом CNews сообщили в российской компании Esri CIS (официальном дистрибьюторе в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий). Расширение существующего уровня интеграции предполагает нативный запус
|23.11.2015
|
Программа Esri по поддержке стартапов в сфере SaaS стартовала в России
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о старте новой глобальной программы Esri по поддержке ко
|18.11.2015
|
Бета-версия ArcGIS Earth стала доступна для тестирования
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о начале открытого бета-тестирования Esri ArcGIS Earth –
|17.07.2015
|
Esri предложила новое мобильное приложение для работы с данными «в поле»
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика ге
|15.06.2015
|
Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), совместно с компанией BI Consult (официальный российский партнер компан
|27.05.2015
|
Esri CIS включила технологию Smart Mapping в ArcGIS 10.3.1
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что в новую версию программного комплекса ГИС-технологий
|17.02.2015
|
В ArcGIS Online стали доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что пользователям ArcGIS Online теперь доступны новые ка
|04.02.2015
|
Esri CIS выпустил первую версию настольного продукта ArcGIS Pro
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о выходе первой версии нового настольного продукта ArcGIS Pro,
|20.01.2015
|
На платформе ArcGIS заработал Геопортал Тюменской области
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о начале работы Геопортала Тюменской области, программным фунда
|14.01.2015
|
Ведущий мировой поставщик ГИС запретил продавать свое ПО российским компаниям
Американский разработчик геоинформационных систем ESRI уведомил своих дистрибьюторов в России о невозможности поставок продуктов ESRI и их технической поддержки для ряда российских оборонных и нефтяных предприятий, сообщил ресурс «Экспе
|15.12.2014
|
Esri расширила функциональные возможности облачной ГИС-платформы ArcGIS Online
Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что одновременно с выходом новой версии геоинформационно
|10.12.2014
|
Esri CIS представил новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3
Российская компания Esri CIS, официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, представила новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3. Основной целью компании Esri при создании ArcGIS 10.3 явля
|06.11.2014
|
ГИС помогли обнаружить темные стороны жевательной резинки
я сторона жвачки»), созданную с использованием современных геоинформационных технологий от компании Esri. Фильм посвящен проблеме утилизации полимера, из которого сделана жвачка. Выброшенные по
|20.08.2014
|
Ersi разработала 3D-ГИС для борьбы с эпидемиями
за и инженер-технолог ГИС компании Ersi Лорен Беннетт (Lauren Bennett) на конференции пользователей Esri Ozri 2014, которая состоится в октябре в Австралии, представит новое решение, которое по
|10.07.2014
|
Esri выпустила обновленный набор приложений для региональных администраций
Компания Esri, мировой поставщик геоинформационных технологий, обновила решение ArcGIS for State Government Solutions для государственного управления. Об этом CNews сообщили в Esri CIS, официальн
|17.06.2014
|
Esri и RedSeal создадут геоинформационный инструмент противодействия кибератакам
Компании Esri и RedSeal Networks анонсировали новый проект, целью которого является интеграция существующих технологий в области кибербезопасности, информационных технологий и средств управления. В резу
|02.06.2014
|
Компания Ersi подключит все школы США к ГИС
Основатель Esri Джек Данджермонд (Jack Dangermond) выделил $1 млрд на подключение всех 115 тыс. американских школ к системе ArcGIS Online. ArcGIS Online – это облачная картографическая платформа, которая
|25.03.2014
|
Esri CIS поможет запустить корпоративную ГИС на базе ArcGIS for Server Enterprise
Российская компания Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о втором этапе маркетинговой программы для всех покупателей Ar
|24.03.2014
|
Ersi, Intel, Google и Microsoft создадут глобальную систему контроля климатических изменений
. К настоящему времени несколько ведущих компаний, занимающихся информационными технологиями, объявили о своем участии в правительственном проекте и представили свои планы по его реализации. Компания Esri объявила о партнерстве с 12 городами в деле создания бесплатных открытых цифровых карт и приложений, которые помогут государству и местным органам управления планировать свою деятельность
|20.02.2014
|
Esri CIS и «БАРС Груп» предложат совместные решения для строительства, ЖКХ и энергетики
Компании Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, и «БАРС Груп», российский разработчик и интегратор облачных систем управления, объявили о заключении партнерского соглаше
|12.02.2014
|
Esri CIS расширяет набор пространственных данных и функциональные возможности Геопортала Чувашии
Российская компания Esri CIS (дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), объявила о выполнении комплекса работ по развитию функциональности Геоинформационно
|07.02.2014
|
За ходом Олимпиады в Сочи можно будет наблюдать в помощью веб-сервиса
ие в ограниченном списке мероприятий. Интерактивная карта завоеванных медалей будет обновляться в режиме реального времени Среди других значимых скандальных событий, отмеченных на интерактивной карте Esri, теракты, политические кризисы, споры по поводу спортивной формы, расследования случаев допинга и многое другое, что неизбежно происходит в ходе мероприятий такого масштаба. Для создания в
|04.02.2014
|
SAP и Esri предложат совместные Smart-решения для анализа и визуализации пространственных данных
Компания Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ мирового поставщика геоинформационных технологий Esri, и компания SAP, мировой поставщик корпоративных приложений, анонсировали новые ин
|16.01.2014
|
ГИС-платформа Esri помогает анализировать данные в Microsoft Dynamics CRM
Российская компания Esri CIS — эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий — сообщила о том, что в январе 2014 г. Esri выпустила новую версию програ
|16.12.2013
|
ERSI выпустила приложение для создания 3D-моделей городов
т. Нужно отметить, что программное обеспечение CityEngine 2013 теперь доступно в 3D-приложениях, которые считаются инструментами архитектурного дизайна и визуализации. Это показывает, что специалисты Esri видят CityEngine не только в как элемент традиционного рынка геопространственных технологий. Возможности браузерного CityEngine обеспечивают легкий доступ к инструментам архитектурного про
|09.12.2013
|
ESRI представила ArcGIS для электрических и газовых служб
Новые приложения для газовых и электрических компаний находятся в свободном доступе для клиентов ESRI. По утверждению разработчиков, они в сотрудничестве с экспертами в области коммунальных услуг, потратили годы на изучение потребностей и тенденций в энергетической отрасли. В результате уд
|11.11.2013
|
Esri CIS и IB2S совместно интегрируют технологию информационного моделирования зданий и ГИС-платформу ArcGIS
Российские компании Esri CIS и Smart Innovative Building Solutions (IB2S) объявили о заключении партнерского соглашения в области интеграции технологии информационного моделирования зданий (BIM) с геоинформационно
|11.11.2013
|
Esri CIS выпускает новые версии ArcGIS Runtime SDK 10.2 для различных платформ
Российская компания Esri CIS, дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о выпуске новых версий продуктов ArcGIS Runtime SDK 10.2 для создания пол
|30.10.2013
|
Места действия фильмов ужасов появились на интерактивной карте
привлечь внимание к кинопродукции, предлагаемой интернет-сервисом IMDB, а также к возможностям ГИС ESRI. «География ужаса» компании ESRI отображает на глобальной карте места, где происх
|24.09.2013
|
Запущен каталог ГИС-приложений ArcGIS Marketplace
Российская компания Esri CIS, дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о запуске ArcGIS Marketplace – новой портальной площадки, которая позволя
|18.09.2013
|
Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске
Российская компания Esri CIS опубликовала карту наводнения в г. Хабаровск. Карта создана на платформе ArcGIS – профессиональной ГИС-системы, разработанной компанией Esri. Космические снимки предоставлены ИТ
|12.08.2013
|
SAP и Esri создадут интегрированное решение для управления геопространственными данными на базе SAP HANA
Компания SAP, мировой разработчик корпоративных приложений, и компания Esri, поставщик решений для создания геоинформационных систем, объявили о заключении партнерского соглашения. Ожидается, что интегрированное решение на базе SAP HANA, совместно разрабатываемое
|26.07.2013
|
Esri CIS завершила первый этап создания геопортала Чувашской республики
Российская компания Esri CIS сообщила о завершении первого этапа работ по созданию геоинформационного портала инфраструктуры пространственных данных (ИПД) Чувашской республики. Данный проект реализован в соответст
|05.07.2013
|
Esri снижает стоимость сервисов системы ArcGIS Online
Российская компания Esri CIS объявила о том, что Esri снижает стоимость пользования сервисами ArcGIS Online для подписчиков и выпускает новую версию ArcGIS Online. Рост популярности ArcGIS Online во всем ми
|03.04.2013
|
Esri CIS представила комплексное решение для трехмерного моделирования городов
Компания Esri CIS объявила о выводе на российский рынок комплекса программных продуктов, позволяющего создавать, редактировать и визуализировать трехмерные модели городов. В состав данного комплекса вхо
|19.02.2013
|
Data+ и Esri CIS представили новую версию ArcGIS Explorer Desktop
Российские компании Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о выпуске новой версии ArcGIS Explorer Desktop (2500). Этот ре
|07.02.2013
|
Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS
Российские компании «Data+» (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщили о том, что уже в этом месяце всем пользователям программного к
|17.01.2013
|
Data+ и Esri CIS подвели итоги своей деятельности в 2012 г.
Российские компании Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) подвели итоги работы в 2012 г. Как сообщили CNews аналитики компаний, в
Esri и организации, системы, технологии, персоны:
|Ушаков Алексей 20 10
|Быстрова Юлия 10 10
|Dangermond Jack - Данджермонд Джек 6 6
|Куприяновский Василий 4 4
|Онищенко Геннадий 35 3
|Завальский Леонид 5 3
|Силин Максим 4 3
|Онищенко Владислав 98 3
|Шепелявый Дмитрий 53 2
|Лосев Сергей 46 2
|Левкевич Михаил 59 2
|Щербина Сергей 14 2
|Громов Борис 14 2
|Рейнгольд Леонид 9 2
|Наумов Сергей 42 2
|Гневанов Владимир 2 2
|Dangermond Jack - Данжермонд Джек 2 2
|Калинин Александр 189 2
|Бадалов Андрей 66 2
|Леушев Андрей 75 1
|Левиков Антон 69 1
|Занин Виталий 23 1
|Зайцев Николай 32 1
|Векилов Тимур 28 1
|Лаут Артур 2 1
|Таболкин Алексей 8 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Удодов Александр 8 1
|Римский Александр 5 1
|Михалев Александр 26 1
|Кравченко Александр 18 1
|Ложечкин Александр 34 1
|Стародубов Александр 1 1
|Быстров Константин 24 1
|Федотов Сергей 12 1
|Титов Андрей 5 1
|Шиловских Петр 25 1
|Храбров Валерий 26 1
|Кибалко Кирилл 46 1
|Якушев Сергей 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.