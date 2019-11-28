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Esri

Esri

СОБЫТИЯ

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28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D

им пользователям новый продукт для быстрого конструирования и запуска мобильных и веб-приложений ArcGIS Experience Builder. Решение является развитием уже известного во всем мире семейства технологий Esri для работы с геоданными, предназначенных для самого широкого круга пользователей ГИС, в том числе, не связанных с отраслью профессионально. Новый Experience Builder позволяет в считанные м
23.12.2015 Esri выпустила финальную версию среды для создания приложений AppStudio for ArcGIS v1.0

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о выпуске финальной версии Esri AppStudio for ArcGIS v1.
16.12.2015 В ArcGIS будет реализована поддержка SAP HANA как корпоративной базы геоданных

На 2016 г. запланирован выход версии ArcGIS с полной поддержкой SAP HANA. Об этом CNews сообщили в российской компании Esri CIS (официальном дистрибьюторе в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий). Расширение существующего уровня интеграции предполагает нативный запус
23.11.2015 Программа Esri по поддержке стартапов в сфере SaaS стартовала в России

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о старте новой глобальной программы Esri по поддержке ко
18.11.2015 Бета-версия ArcGIS Earth стала доступна для тестирования

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о начале открытого бета-тестирования Esri ArcGIS Earth –
17.07.2015 Esri предложила новое мобильное приложение для работы с данными «в поле»

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика ге
15.06.2015 Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), совместно с компанией BI Consult (официальный российский партнер компан
27.05.2015 Esri CIS включила технологию Smart Mapping в ArcGIS 10.3.1

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что в новую версию программного комплекса ГИС-технологий
17.02.2015 В ArcGIS Online стали доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что пользователям ArcGIS Online теперь доступны новые ка
04.02.2015 Esri CIS выпустил первую версию настольного продукта ArcGIS Pro

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о выходе первой версии нового настольного продукта ArcGIS Pro,

20.01.2015 На платформе ArcGIS заработал Геопортал Тюменской области

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о начале работы Геопортала Тюменской области, программным фунда
14.01.2015 Ведущий мировой поставщик ГИС запретил продавать свое ПО российским компаниям

Американский разработчик геоинформационных систем ESRI уведомил своих дистрибьюторов в России о невозможности поставок продуктов ESRI и их технической поддержки для ряда российских оборонных и нефтяных предприятий, сообщил ресурс «Экспе
15.12.2014 Esri расширила функциональные возможности облачной ГИС-платформы ArcGIS Online

Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что одновременно с выходом новой версии геоинформационно
10.12.2014 Esri CIS представил новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3

Российская компания Esri CIS, официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, представила новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3. Основной целью компании Esri при создании ArcGIS 10.3 явля
06.11.2014 ГИС помогли обнаружить темные стороны жевательной резинки

я сторона жвачки»), созданную с использованием современных геоинформационных технологий от компании Esri. Фильм посвящен проблеме утилизации полимера, из которого сделана жвачка. Выброшенные по
20.08.2014 Ersi разработала 3D-ГИС для борьбы с эпидемиями

за и инженер-технолог ГИС компании Ersi Лорен Беннетт (Lauren Bennett) на конференции пользователей Esri Ozri 2014, которая состоится в октябре в Австралии, представит новое решение, которое по
10.07.2014 Esri выпустила обновленный набор приложений для региональных администраций

Компания Esri, мировой поставщик геоинформационных технологий, обновила решение ArcGIS for State Government Solutions для государственного управления. Об этом CNews сообщили в Esri CIS, официальн
17.06.2014 Esri и RedSeal создадут геоинформационный инструмент противодействия кибератакам

Компании Esri и RedSeal Networks анонсировали новый проект, целью которого является интеграция существующих технологий в области кибербезопасности, информационных технологий и средств управления. В резу
02.06.2014 Компания Ersi подключит все школы США к ГИС

Основатель Esri Джек Данджермонд (Jack Dangermond) выделил $1 млрд на подключение всех 115 тыс. американских школ к системе ArcGIS Online. ArcGIS Online – это облачная картографическая платформа, которая

25.03.2014 Esri CIS поможет запустить корпоративную ГИС на базе ArcGIS for Server Enterprise

Российская компания Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о втором этапе маркетинговой программы для всех покупателей Ar
24.03.2014 Ersi, Intel, Google и Microsoft создадут глобальную систему контроля климатических изменений

. К настоящему времени несколько ведущих компаний, занимающихся информационными технологиями, объявили о своем участии в правительственном проекте и представили свои планы по его реализации. Компания Esri объявила о партнерстве с 12 городами в деле создания бесплатных открытых цифровых карт и приложений, которые помогут государству и местным органам управления планировать свою деятельность

20.02.2014 Esri CIS и «БАРС Груп» предложат совместные решения для строительства, ЖКХ и энергетики

Компании Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, и «БАРС Груп», российский разработчик и интегратор облачных систем управления, объявили о заключении партнерского соглаше
12.02.2014 Esri CIS расширяет набор пространственных данных и функциональные возможности Геопортала Чувашии

Российская компания Esri CIS (дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), объявила о выполнении комплекса работ по развитию функциональности Геоинформационно
07.02.2014 За ходом Олимпиады в Сочи можно будет наблюдать в помощью веб-сервиса

ие в ограниченном списке мероприятий. Интерактивная карта завоеванных медалей будет обновляться в режиме реального времени Среди других значимых скандальных событий, отмеченных на интерактивной карте Esri, теракты, политические кризисы, споры по поводу спортивной формы, расследования случаев допинга и многое другое, что неизбежно происходит в ходе мероприятий такого масштаба. Для создания в
04.02.2014 SAP и Esri предложат совместные Smart-решения для анализа и визуализации пространственных данных

Компания Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ мирового поставщика геоинформационных технологий Esri, и компания SAP, мировой поставщик корпоративных приложений, анонсировали новые ин
16.01.2014 ГИС-платформа Esri помогает анализировать данные в Microsoft Dynamics CRM

Российская компания Esri CIS — эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий — сообщила о том, что в январе 2014 г. Esri выпустила новую версию програ
16.12.2013 ERSI выпустила приложение для создания 3D-моделей городов

т. Нужно отметить, что программное обеспечение CityEngine 2013 теперь доступно в 3D-приложениях, которые считаются инструментами архитектурного дизайна и визуализации. Это показывает, что специалисты Esri видят CityEngine не только в как элемент традиционного рынка геопространственных технологий. Возможности браузерного CityEngine обеспечивают легкий доступ к инструментам архитектурного про
09.12.2013 ESRI представила ArcGIS для электрических и газовых служб

Новые приложения для газовых и электрических компаний находятся в свободном доступе для клиентов ESRI. По утверждению разработчиков, они в сотрудничестве с экспертами в области коммунальных услуг, потратили годы на изучение потребностей и тенденций в энергетической отрасли. В результате уд
11.11.2013 Esri CIS и IB2S совместно интегрируют технологию информационного моделирования зданий и ГИС-платформу ArcGIS

Российские компании Esri CIS и Smart Innovative Building Solutions (IB2S) объявили о заключении партнерского соглашения в области интеграции технологии информационного моделирования зданий (BIM) с геоинформационно
11.11.2013 Esri CIS выпускает новые версии ArcGIS Runtime SDK 10.2 для различных платформ

Российская компания Esri CIS, дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о выпуске новых версий продуктов ArcGIS Runtime SDK 10.2 для создания пол
30.10.2013 Места действия фильмов ужасов появились на интерактивной карте

привлечь внимание к кинопродукции, предлагаемой интернет-сервисом IMDB, а также к возможностям ГИС ESRI. «География ужаса» компании ESRI отображает на глобальной карте места, где происх
24.09.2013 Запущен каталог ГИС-приложений ArcGIS Marketplace

Российская компания Esri CIS, дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о запуске ArcGIS Marketplace – новой портальной площадки, которая позволя
18.09.2013 Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске

Российская компания Esri CIS опубликовала карту наводнения в г. Хабаровск. Карта создана на платформе ArcGIS – профессиональной ГИС-системы, разработанной компанией Esri. Космические снимки предоставлены ИТ
12.08.2013 SAP и Esri создадут интегрированное решение для управления геопространственными данными на базе SAP HANA

Компания SAP, мировой разработчик корпоративных приложений, и компания Esri, поставщик решений для создания геоинформационных систем, объявили о заключении партнерского соглашения. Ожидается, что интегрированное решение на базе SAP HANA, совместно разрабатываемое

26.07.2013 Esri CIS завершила первый этап создания геопортала Чувашской республики

Российская компания Esri CIS сообщила о завершении первого этапа работ по созданию геоинформационного портала инфраструктуры пространственных данных (ИПД) Чувашской республики. Данный проект реализован в соответст
05.07.2013 Esri снижает стоимость сервисов системы ArcGIS Online

Российская компания Esri CIS объявила о том, что Esri снижает стоимость пользования сервисами ArcGIS Online для подписчиков и выпускает новую версию ArcGIS Online. Рост популярности ArcGIS Online во всем ми
03.04.2013 Esri CIS представила комплексное решение для трехмерного моделирования городов

Компания Esri CIS объявила о выводе на российский рынок комплекса программных продуктов, позволяющего создавать, редактировать и визуализировать трехмерные модели городов. В состав данного комплекса вхо
19.02.2013 Data+ и Esri CIS представили новую версию ArcGIS Explorer Desktop

Российские компании Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о выпуске новой версии ArcGIS Explorer Desktop (2500). Этот ре
07.02.2013 Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS

Российские компании «Data+» (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщили о том, что уже в этом месяце всем пользователям программного к
17.01.2013 Data+ и Esri CIS подвели итоги своей деятельности в 2012 г.

Российские компании Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) подвели итоги работы в 2012 г. Как сообщили CNews аналитики компаний, в

Публикаций - 176, упоминаний - 190

Esri и организации, системы, технологии, персоны:

Esri CIS - Эсри СНГ 93 74
Data+ 36 26
Microsoft Corporation 25775 17
Google LLC 12688 15
Autodesk 639 12
Совзонд - Sovzond 123 9
SAP SE 5601 9
Oracle Corporation 7074 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 6
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 6
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 6
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 6
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Apple Inc 13154 5
Bentley Systems 63 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 4
СиС - Системы и связь 11 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 3
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 3
Broadcom - VMware 2610 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Softline - Софтлайн 3743 3
9594 3
БАРС Груп 579 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Trimble 51 3
Прайм Груп - Prime Group 74 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
Открытые технологии 732 2
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 2
STG Partners - Avid Technology 39 2
Precisely - Syncsort 9 2
TomTom 54 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 2
Ростелеком 10948 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Газпром ПАО 1493 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Volvo Cars 262 2
Татнефть 243 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
Bentley Motors 74 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Новард УК - Novard 73 1
Геометрия НПО 165 1
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 1
MBRSC - Mohammed bin Rashid Space Centre - Космический центр Мухаммеда бин Рашида - Emirates Institution for Advanced Science and Technology, EIAST - Национальный институт современной науки и технологии 2 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Dunkin’ Donuts - Данкин Донатс 3 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Росэнергобанк 34 1
Лукойл Нижневолжскнефть 4 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Rand McNally 3 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правительство Челябинской области 78 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Администрация Перми 23 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 3
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 125
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 35
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 34
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 30
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 27
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 19
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 11
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 11
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 10
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 57
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Франция - Французская Республика 8177 5
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
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