Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D им пользователям новый продукт для быстрого конструирования и запуска мобильных и веб-приложений ArcGIS Experience Builder. Решение является развитием уже известного во всем мире семейства технологий Esri для работы с геоданными, предназначенных для самого широкого круга пользователей ГИС, в том числе, не связанных с отраслью профессионально. Новый Experience Builder позволяет в считанные м

Esri выпустила финальную версию среды для создания приложений AppStudio for ArcGIS v1.0 Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о выпуске финальной версии Esri AppStudio for ArcGIS v1.

В ArcGIS будет реализована поддержка SAP HANA как корпоративной базы геоданных На 2016 г. запланирован выход версии ArcGIS с полной поддержкой SAP HANA. Об этом CNews сообщили в российской компании Esri CIS (официальном дистрибьюторе в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий). Расширение существующего уровня интеграции предполагает нативный запус

Программа Esri по поддержке стартапов в сфере SaaS стартовала в России Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о старте новой глобальной программы Esri по поддержке ко

Бета-версия ArcGIS Earth стала доступна для тестирования Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о начале открытого бета-тестирования Esri ArcGIS Earth –

Esri предложила новое мобильное приложение для работы с данными «в поле» Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика ге

Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), совместно с компанией BI Consult (официальный российский партнер компан

Esri CIS включила технологию Smart Mapping в ArcGIS 10.3.1 Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что в новую версию программного комплекса ГИС-технологий

В ArcGIS Online стали доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что пользователям ArcGIS Online теперь доступны новые ка

Esri CIS выпустил первую версию настольного продукта ArcGIS Pro Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о выходе первой версии нового настольного продукта ArcGIS Pro,

На платформе ArcGIS заработал Геопортал Тюменской области Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о начале работы Геопортала Тюменской области, программным фунда

Ведущий мировой поставщик ГИС запретил продавать свое ПО российским компаниям Американский разработчик геоинформационных систем ESRI уведомил своих дистрибьюторов в России о невозможности поставок продуктов ESRI и их технической поддержки для ряда российских оборонных и нефтяных предприятий, сообщил ресурс «Экспе

Esri расширила функциональные возможности облачной ГИС-платформы ArcGIS Online Российская компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что одновременно с выходом новой версии геоинформационно

Esri CIS представил новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3 Российская компания Esri CIS, официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, представила новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3. Основной целью компании Esri при создании ArcGIS 10.3 явля

ГИС помогли обнаружить темные стороны жевательной резинки я сторона жвачки»), созданную с использованием современных геоинформационных технологий от компании Esri. Фильм посвящен проблеме утилизации полимера, из которого сделана жвачка. Выброшенные по

Ersi разработала 3D-ГИС для борьбы с эпидемиями за и инженер-технолог ГИС компании Ersi Лорен Беннетт (Lauren Bennett) на конференции пользователей Esri Ozri 2014, которая состоится в октябре в Австралии, представит новое решение, которое по

Esri выпустила обновленный набор приложений для региональных администраций Компания Esri, мировой поставщик геоинформационных технологий, обновила решение ArcGIS for State Government Solutions для государственного управления. Об этом CNews сообщили в Esri CIS, официальн

Esri и RedSeal создадут геоинформационный инструмент противодействия кибератакам Компании Esri и RedSeal Networks анонсировали новый проект, целью которого является интеграция существующих технологий в области кибербезопасности, информационных технологий и средств управления. В резу

Компания Ersi подключит все школы США к ГИС Основатель Esri Джек Данджермонд (Jack Dangermond) выделил $1 млрд на подключение всех 115 тыс. американских школ к системе ArcGIS Online. ArcGIS Online – это облачная картографическая платформа, которая

Esri CIS поможет запустить корпоративную ГИС на базе ArcGIS for Server Enterprise Российская компания Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявила о втором этапе маркетинговой программы для всех покупателей Ar

Ersi, Intel, Google и Microsoft создадут глобальную систему контроля климатических изменений . К настоящему времени несколько ведущих компаний, занимающихся информационными технологиями, объявили о своем участии в правительственном проекте и представили свои планы по его реализации. Компания Esri объявила о партнерстве с 12 городами в деле создания бесплатных открытых цифровых карт и приложений, которые помогут государству и местным органам управления планировать свою деятельность

Esri CIS и «БАРС Груп» предложат совместные решения для строительства, ЖКХ и энергетики Компании Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, и «БАРС Груп», российский разработчик и интегратор облачных систем управления, объявили о заключении партнерского соглаше

Esri CIS расширяет набор пространственных данных и функциональные возможности Геопортала Чувашии Российская компания Esri CIS (дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), объявила о выполнении комплекса работ по развитию функциональности Геоинформационно

За ходом Олимпиады в Сочи можно будет наблюдать в помощью веб-сервиса ие в ограниченном списке мероприятий. Интерактивная карта завоеванных медалей будет обновляться в режиме реального времени Среди других значимых скандальных событий, отмеченных на интерактивной карте Esri, теракты, политические кризисы, споры по поводу спортивной формы, расследования случаев допинга и многое другое, что неизбежно происходит в ходе мероприятий такого масштаба. Для создания в

SAP и Esri предложат совместные Smart-решения для анализа и визуализации пространственных данных Компания Esri CIS, эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ мирового поставщика геоинформационных технологий Esri, и компания SAP, мировой поставщик корпоративных приложений, анонсировали новые ин

ГИС-платформа Esri помогает анализировать данные в Microsoft Dynamics CRM Российская компания Esri CIS — эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, поставщика геоинформационных технологий — сообщила о том, что в январе 2014 г. Esri выпустила новую версию програ

ERSI выпустила приложение для создания 3D-моделей городов т. Нужно отметить, что программное обеспечение CityEngine 2013 теперь доступно в 3D-приложениях, которые считаются инструментами архитектурного дизайна и визуализации. Это показывает, что специалисты Esri видят CityEngine не только в как элемент традиционного рынка геопространственных технологий. Возможности браузерного CityEngine обеспечивают легкий доступ к инструментам архитектурного про

ESRI представила ArcGIS для электрических и газовых служб Новые приложения для газовых и электрических компаний находятся в свободном доступе для клиентов ESRI. По утверждению разработчиков, они в сотрудничестве с экспертами в области коммунальных услуг, потратили годы на изучение потребностей и тенденций в энергетической отрасли. В результате уд

Esri CIS и IB2S совместно интегрируют технологию информационного моделирования зданий и ГИС-платформу ArcGIS Российские компании Esri CIS и Smart Innovative Building Solutions (IB2S) объявили о заключении партнерского соглашения в области интеграции технологии информационного моделирования зданий (BIM) с геоинформационно

Esri CIS выпускает новые версии ArcGIS Runtime SDK 10.2 для различных платформ Российская компания Esri CIS, дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о выпуске новых версий продуктов ArcGIS Runtime SDK 10.2 для создания пол

Места действия фильмов ужасов появились на интерактивной карте привлечь внимание к кинопродукции, предлагаемой интернет-сервисом IMDB, а также к возможностям ГИС ESRI. «География ужаса» компании ESRI отображает на глобальной карте места, где происх

Запущен каталог ГИС-приложений ArcGIS Marketplace Российская компания Esri CIS, дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о запуске ArcGIS Marketplace – новой портальной площадки, которая позволя

Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске Российская компания Esri CIS опубликовала карту наводнения в г. Хабаровск. Карта создана на платформе ArcGIS – профессиональной ГИС-системы, разработанной компанией Esri. Космические снимки предоставлены ИТ

SAP и Esri создадут интегрированное решение для управления геопространственными данными на базе SAP HANA Компания SAP, мировой разработчик корпоративных приложений, и компания Esri, поставщик решений для создания геоинформационных систем, объявили о заключении партнерского соглашения. Ожидается, что интегрированное решение на базе SAP HANA, совместно разрабатываемое

Esri CIS завершила первый этап создания геопортала Чувашской республики Российская компания Esri CIS сообщила о завершении первого этапа работ по созданию геоинформационного портала инфраструктуры пространственных данных (ИПД) Чувашской республики. Данный проект реализован в соответст

Esri снижает стоимость сервисов системы ArcGIS Online Российская компания Esri CIS объявила о том, что Esri снижает стоимость пользования сервисами ArcGIS Online для подписчиков и выпускает новую версию ArcGIS Online. Рост популярности ArcGIS Online во всем ми

Esri CIS представила комплексное решение для трехмерного моделирования городов Компания Esri CIS объявила о выводе на российский рынок комплекса программных продуктов, позволяющего создавать, редактировать и визуализировать трехмерные модели городов. В состав данного комплекса вхо

Data+ и Esri CIS представили новую версию ArcGIS Explorer Desktop Российские компании Data+ (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о выпуске новой версии ArcGIS Explorer Desktop (2500). Этот ре

Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS Российские компании «Data+» (российский поставщик технологий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщили о том, что уже в этом месяце всем пользователям программного к