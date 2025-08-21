Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус

Получите все материалы CNews по ключевому слову
С 1919 года компания Citroёn создаёт автомобили и предлагает мобильные решения в области автомобилестроения. Бренд Citroёn представлен более чем в 100 странах мира и насчитывает 6200 точек продаж по всему миру. В России модельный ряд включает в себя такие автомобили как: Citroёn C3 Aircross, Citroёn C5 Aircross, Citroёn Jumper, Citroёn С4 седан, Citroёn SpaceTourer, Citroёn Jumpy, Citroёn Berlingo Multispace и Citroёn Berlingo фургон – последние 5 моделей производятся в России на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.
С 2010 года расширила бизнес, выступив в качестве поставщика компонентов и производителя автомобилей Peugeot, Citroёn, Opel на территории России. С 2018 года занялась развитием сервисных центров Eurorepar Car Service и поставками запчастей Eurorepar для автомобилей различных брендов. С 2022 года компания ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» переформатировала бизнес и занимается исключительно послепродажным и гарантийным обслуживанием автомобилей, а также поставками запасных частей, масел и технических жидкостей для автомобилей различных брендов в составе Eurorepar. Ассортимент включает в себя 8 000 артикулов и 42 товарные группы.
|21.08.2025
|
Автомобильный завод «ПСМА Рус» перешел с SAP на «1С:Корпорацию»
Российский цифровой промышленный Prof-IT Group автоматизировал завод «ПСМА Рус». В марте 2023 г. новым инвестором «ПСМА Рус» стала компания «Автомобильные технологии». В 2024 г. менеджмент завода и инвесторы нашли возможность перезапуска производства автом
|19.09.2014
|
Новый Citroen будет ездить на сжатом воздухе
Французский автоконцерн PSA Peugeot Citroen анонсировал специальную версию кроссовера C4 Cactus, использующую гибридную силовую у
|31.03.2014
|
Автомобиль будущего соберет Big Data для водителя
Автомобильная компания PSA Peugeot Citroen и IBM объявили о сотрудничестве, цель которого – создание нового поколения транспортн
|28.03.2014
|
Peugeot Citroen и IBM запустят новые сервисы в автомобилях
Французский концерн PSA Peugeot Citroen будет сотрудничать с корпорацией IBM для совместного развития нового поколени
|01.11.2013
|
Citroen и Peugeot смогут работать на воздухе
Французская автомобилестроительная корпорация PSA Peugeot Citroen занимается разработкой гибридной силовой установки с пневматическим приводом
|29.07.2011
|
Дилер Renault и Citroen в Вологодской области автоматизировал управленческий учет на базе «1С:Предприятия 8»
Компании «СофтБаланс» (г. Санкт-Петербург) и «Эней» (г. Вологда) сообщили о завершении проекта по автоматизации крупного дилера марок Renault и Citroen в Вологодской области — группы компаний «Северный». Основной информационной системы, объединившей более 70 рабочих мест в 4 филиалах компании, стало отраслевое решение «Далион:АвтоМарке
|09.02.2011
|
«Микротест» автоматизировал управление персоналом на заводе Peugeot и Mitsubishi
Компания «Микротест» сообщила о завершении внедрения системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» на заводе «ПСМА Рус» («Пежо Ситроен Митцубиси Автомобили Рус»), совместном предприятии двух мировых автопроизводителей «Пежо Ситроен» и «Митцубиси Моторс». Решение поддерживает управление персоналом в соо
|26.07.2010
|
В BMW, GM, Peugeot и Citroen выбрали Linux
icle Infotainment — IVI) в денежном выражении составит $29,5 млрд. Для поддержки направления в 2009 г. была сформирована группа Genivi, в которую к настоящему времени вошли BMW Group, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Hyundai Motor, Renault, Samsung, LG, Garmin, Alpine Electronics, Pioneer, Intel, ARM, Nvidia, Renesas Technology, NXP Semiconductors, Freescale и другие компании. Задачей G
|24.11.2009
|
«Крок» создаёт ЛВС для нового завода Peugeot в Калуге
рок» завершила первый этап проекта по созданию локальной вычислительной сети нового завода компании Peugeot в Калуге. Проект реализован на базе линейки Н3С компании 3Com, говорится в сообщении
|27.08.2008
|
У Peugeot 888 будет 4 мотора
При взгляде на это чудо, впору объявлять концепт Peugeot 888 лучшим транспортным средством для Будущей Столицы. Создатель концепта Oskar Johansen из Норвегии считает, что автомобиль должен иметь всего два посадочных места, багажник и имет
|07.02.2008
|
Дилер Citroen в Екатеринбурге автоматизировал бизнес с помощью incadea.engine
с» объявила о завершении проекта по внедрению системы incadea.engine, специализированного отраслевого решения для автобизнеса на базе Microsoft Dynamics NAV, в компании «Авантайм», официальном дилере Citroen, Ssang-Yong, Fiat в Екатеринбурге. В ходе проекта специалистами компании «Интеллект-Сервис» была автоматизирована вся деятельность компании, а именно: покупка и продажа автомобилей, пок
|24.01.2007
|
Импортер Peugeot в Украине внедряет Microsoft Dynamics AX
Компания B-Tech объявила о начале проекта внедрения Microsoft Dynamics AX в компании «Илта», являющейся официальным импортером Peugeot в Украине. Отметим, что компания «Илта» реализует стратегию последовательной интеграции всех бизнес-единиц в единое информационное пространство. Начиная с 2005 г., в качестве информацио
|24.07.2001
|
Peugeot и Vivendi закрыли свое совместное предприятие по оборудованию автомобилей доступом в интернет
Французские компании PSA Peugeot Citroen, производитель автомобилей, и медиа группа Vivendi Universal SA прекратили ра
|23.05.2001
|
Peugeot на электронной бирже
Французская автомобильная компания PSA Peugeot Citroen присоединилась к электронной торговой площадке Covisint, которая объединяет п
|08.11.2000
|
Alcatel завершила установку интернет контакт центра для автопроизводителя Peugeot
Alcatel объявила в понедельник о завершении установки интернет контакт центра французского автопроизводителя Peugeot. Заказчиком был основной провайдер услуг электронной коммерции автопроизводителя - компания Atos. Alcatel поставит коммуникационные приложения и инфраструктуру для контакт центра электр
