Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус

С 1919 года компания Citroёn создаёт автомобили и предлагает мобильные решения в области автомобилестроения. Бренд Citroёn представлен более чем в 100 странах мира и насчитывает 6200 точек продаж по всему миру. В России модельный ряд включает в себя такие автомобили как: Citroёn C3 Aircross, Citroёn C5 Aircross, Citroёn Jumper, Citroёn С4 седан, Citroёn SpaceTourer, Citroёn Jumpy, Citroёn Berlingo Multispace и Citroёn Berlingo фургон – последние 5 моделей производятся в России на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

С 2010 года расширила бизнес, выступив в качестве поставщика компонентов и производителя автомобилей Peugeot, Citroёn, Opel на территории России. С 2018 года занялась развитием сервисных центров Eurorepar Car Service и поставками запчастей Eurorepar для автомобилей различных брендов. С 2022 года компания ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» переформатировала бизнес и занимается исключительно послепродажным и гарантийным обслуживанием автомобилей, а также поставками запасных частей, масел и технических жидкостей для автомобилей различных брендов в составе Eurorepar. Ассортимент включает в себя 8 000 артикулов и 42 товарные группы.