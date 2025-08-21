Разделы

Stellantis PSA Peugeot Citroën Пежо Ситрое Автомобильные технологии ПСМА Рус Пежо Ситроен Рус

Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус

С 1919 года компания Citroёn создаёт автомобили и предлагает мобильные решения в области автомобилестроения. Бренд Citroёn представлен более чем в 100 странах мира и насчитывает 6200 точек продаж по всему миру. В России модельный ряд включает в себя такие автомобили как: Citroёn C3 Aircross, Citroёn C5 Aircross, Citroёn Jumper, Citroёn С4 седан, Citroёn SpaceTourer, Citroёn Jumpy, Citroёn Berlingo Multispace и Citroёn Berlingo фургон – последние 5 моделей производятся в России на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

С 2010 года расширила бизнес, выступив в качестве поставщика компонентов и производителя автомобилей Peugeot, Citroёn, Opel на территории России. С 2018 года занялась развитием сервисных центров Eurorepar Car Service и поставками запчастей Eurorepar для автомобилей различных брендов.  С 2022 года компания ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» переформатировала бизнес и занимается исключительно послепродажным и гарантийным обслуживанием автомобилей, а также поставками запасных частей, масел и технических жидкостей для автомобилей различных брендов в составе Eurorepar. Ассортимент включает в себя 8 000 артикулов и 42 товарные группы.

 

 

21.08.2025 Автомобильный завод «ПСМА Рус» перешел с SAP на «1С:Корпорацию»

Российский цифровой промышленный Prof-IT Group автоматизировал завод «ПСМА Рус». В марте 2023 г. новым инвестором «ПСМА Рус» стала компания «Автомобильные технологии». В 2024 г. менеджмент завода и инвесторы нашли возможность перезапуска производства автом
19.09.2014 Новый Citroen будет ездить на сжатом воздухе

Французский автоконцерн PSA Peugeot Citroen анонсировал специальную версию кроссовера C4 Cactus, использующую гибридную силовую у
31.03.2014 Автомобиль будущего соберет Big Data для водителя

Автомобильная компания PSA Peugeot Citroen и IBM объявили о сотрудничестве, цель которого – создание нового поколения транспортн
28.03.2014 Peugeot Citroen и IBM запустят новые сервисы в автомобилях

Французский концерн PSA Peugeot Citroen будет сотрудничать с корпорацией IBM для совместного развития нового поколени
01.11.2013 Citroen и Peugeot смогут работать на воздухе

Французская автомобилестроительная корпорация PSA Peugeot Citroen занимается разработкой гибридной силовой установки с пневматическим приводом

29.07.2011 Дилер Renault и Citroen в Вологодской области автоматизировал управленческий учет на базе «1С:Предприятия 8»

Компании «СофтБаланс» (г. Санкт-Петербург) и «Эней» (г. Вологда) сообщили о завершении проекта по автоматизации крупного дилера марок Renault и Citroen в Вологодской области — группы компаний «Северный». Основной информационной системы, объединившей более 70 рабочих мест в 4 филиалах компании, стало отраслевое решение «Далион:АвтоМарке
09.02.2011 «Микротест» автоматизировал управление персоналом на заводе Peugeot и Mitsubishi

Компания «Микротест» сообщила о завершении внедрения системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» на заводе «ПСМА Рус» («Пежо Ситроен Митцубиси Автомобили Рус»), совместном предприятии двух мировых автопроизводителей «Пежо Ситроен» и «Митцубиси Моторс». Решение поддерживает управление персоналом в соо
26.07.2010 В BMW, GM, Peugeot и Citroen выбрали Linux

icle Infotainment — IVI) в денежном выражении составит $29,5 млрд. Для поддержки направления в 2009 г. была сформирована группа Genivi, в которую к настоящему времени вошли BMW Group, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Hyundai Motor, Renault, Samsung, LG, Garmin, Alpine Electronics, Pioneer, Intel, ARM, Nvidia, Renesas Technology, NXP Semiconductors, Freescale и другие компании. Задачей G
24.11.2009 «Крок» создаёт ЛВС для нового завода Peugeot в Калуге

рок» завершила первый этап проекта по созданию локальной вычислительной сети нового завода компании Peugeot в Калуге. Проект реализован на базе линейки Н3С компании 3Com, говорится в сообщении

27.08.2008 У Peugeot 888 будет 4 мотора

При взгляде на это чудо, впору объявлять концепт Peugeot 888 лучшим транспортным средством для Будущей Столицы.   Создатель концепта  Oskar Johansen из Норвегии считает, что автомобиль должен иметь всего  два посадочных места, багажник и имет
07.02.2008 Дилер Citroen в Екатеринбурге автоматизировал бизнес с помощью incadea.engine

с» объявила о завершении проекта по внедрению системы incadea.engine, специализированного отраслевого решения для автобизнеса на базе Microsoft Dynamics NAV, в компании «Авантайм», официальном дилере Citroen, Ssang-Yong, Fiat в Екатеринбурге. В ходе проекта специалистами компании «Интеллект-Сервис» была автоматизирована вся деятельность компании, а именно: покупка и продажа автомобилей, пок
24.01.2007 Импортер Peugeot в Украине внедряет Microsoft Dynamics AX

Компания B-Tech объявила о начале проекта внедрения Microsoft Dynamics AX в компании «Илта», являющейся официальным импортером Peugeot в Украине. Отметим, что компания «Илта» реализует стратегию последовательной интеграции всех бизнес-единиц в единое информационное пространство. Начиная с 2005 г., в качестве информацио
24.07.2001 Peugeot и Vivendi закрыли свое совместное предприятие по оборудованию автомобилей доступом в интернет

Французские компании PSA Peugeot Citroen, производитель автомобилей, и медиа группа Vivendi Universal SA прекратили ра
23.05.2001 Peugeot на электронной бирже

Французская автомобильная компания PSA Peugeot Citroen присоединилась к электронной торговой площадке Covisint, которая объединяет п
08.11.2000 Alcatel завершила установку интернет контакт центра для автопроизводителя Peugeot

Alcatel объявила в понедельник о завершении установки интернет контакт центра французского автопроизводителя Peugeot. Заказчиком был основной провайдер услуг электронной коммерции автопроизводителя - компания Atos. Alcatel поставит коммуникационные приложения и инфраструктуру для контакт центра электр

Stellantis PSA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25318 13
Apple Inc 12717 7
IBM - International Business Machines Corp 9564 7
SAP SE 5455 6
Intel Corporation 12571 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 5
9095 5
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 5
Google LLC 12323 5
Samsung Electronics 10689 4
Garmin - Гармин 211 4
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 430 4
Nvidia Corp 3766 4
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 112 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14525 3
Dassault Systemes 223 3
Rover - RoverComputers 418 2
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 2
МТС Центр макрорегион 64 2
WindRiver - Wind River Systems 40 2
Alpine Electronics 10 2
Danfoss - Данфосс 19 2
Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 27 2
Ростех - Автоматика Концерн 1749 2
Oracle Corporation 6896 2
Fujitsu 2067 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 970 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 72 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
OpenText - Micro Focus - Novell 873 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 2
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 2
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 151 2
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 63 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 96 1
Интеллект-сервис 36 1
Flex - Flextronics 89 1
IFS - Industrial and Financial Systems 74 1
BMW Group 469 28
Hyundai Motor Company 421 22
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 19
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 19
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 19
Ford 424 18
Renault Groupe 164 17
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 17
Volkswagen Audi Group 226 13
Mazda Motor Corporation 72 13
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 13
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 11
Volvo Cars 259 11
Honda Motor Company - HND 238 11
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 139 10
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 10
Volkswagen Group - VW 301 9
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 8
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 7
Subaru - Субару Мотор 52 7
Mitsubishi Motors 24 6
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 5
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 115 5
Tata Motors - Jaguar Cars 125 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 4
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 4
Skoda - Škoda Auto 53 4
Ferrari NV 157 4
Chevrolet 41 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 283 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 276 3
Tesla Motors 432 2
Visa International 1976 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1360 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 323 2
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 20 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2746 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 206 1
MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency - МАГИ - Многостороннее агентство по инвестиционным гарантия 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5310 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 5
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
Linux Foundation 189 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
GHBMC - Global Human Body Models Consortium - Международный консорциум моделей человеческого тела 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 786 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 389 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7650 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 6
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7704 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 5
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6199 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17179 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14995 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 4
Google Android 14802 8
Apple iOS 8308 7
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 80 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 6
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 102 5
Linux OS 10996 5
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 11 4
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2456 4
Ford Mustang 16 3
Apple Siri - Голосовой помощник 421 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 3
Microsoft Dynamics 1185 3
Nissan Leaf - электромобиль 55 3
IBM MobileFirst Platform - IBM MobileFirst Managed Mobility Services - IBM MobileFirst Development and Integration Services 12 2
IBM Big Data 15 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Avito - Авито авто 69 2
Volkswagen Golf - Фольксваген Гольф - хэтчбэк 14 2
Volkswagen ID. series 11 2
Mitsubishi Outlander 4 2
Intel Moblin - Intel Mobile Linux 57 2
Microsoft Office 3985 2
Microsoft Windows 16416 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 2
Apple iPhone 6 4861 2
Apple iPhone 5 777 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 256 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 2
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
1С:Корпорация 54 2
Tesla Model X 29 1
Renault Duster - кроссовер 6 1
Apple Lighting 86 1
InFocus Kangaroo 5 1
BioLink BioTime 65 1
Рылов Дмитрий 53 2
Иванова Светлана 26 2
Логинов Юрий 5 2
Juliussen Egil - Юлиуссен Эгиль 3 2
Нестеренко Евгений 2 2
Михалев Александр 26 1
Макаров Станислав 117 1
Солонин Виталий 89 1
Левкевич Михаил 60 1
Лахова Олеся 35 1
Головин Даниил 34 1
Сатин Дмитрий 24 1
Ковалев Андрей 34 1
Катчан Илья 7 1
Абашкин Александр 11 1
Гарринчев Сергей 5 1
Тарасулла Борис 1 1
Афонинский Евгений 1 1
Макурин Сергей 1 1
Панфилов Денис 1 1
Berardi Filomena - Берарди Филомена 1 1
Волошина Ирина 2 1
Лобачёв Руслан 2 1
Мещеряков Алексей 5 1
Орлова Наталья 4 1
Лучинин Евгений 3 1
Аксёнова Екатерина 5 1
Owen Gareth - Оуэн Гарет 3 1
Sudan Patrick - Судан Патрик 1 1
Besson Luc - Бессон Люк 15 1
Florack Dominique - Флорак Доминик 8 1
Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
Куницкий Игорь 5 1
Миткевич Марат 1 1
Кохер Александр 1 1
Плешаков Александр 1 1
Белебашев Леонид 1 1
Куйбида Николай 4 1
Иванов Вадим 7 1
Оганисян Гарик 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 17
Франция - Французская Республика 7994 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 13
Европа 24674 12
Германия - Федеративная Республика 12955 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 9
Япония 13564 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 4
Украина 7811 4
Казахстан - Республика 5836 3
Земля - планета Солнечной системы 10690 3
Южная Корея - Республика 6874 3
Индия - Bharat 5726 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3413 3
Турция - Турецкая республика 2503 3
Германия - Бавария - Мюнхен 479 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1055 3
США - Мичиган 271 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4111 2
Беларусь - Белоруссия 6072 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 2
Норвегия - Королевство 1834 2
Швеция - Королевство 3719 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8209 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 2
Канада 4994 2
Италия - Итальянская Республика 4434 2
Испания - Королевство 3770 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 2
Таиланд - Королевство 873 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1349 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 2
Швейцария - Женева 327 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 780 3
Литий - Lithium - химический элемент 604 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 3
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 170 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 2
Английский язык 6885 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 2
Зоология - наука о животных 2792 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
CNews - Auto.CNews 51 5
AP - Associated Press 2006 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 2
ABC News 52 1
Quartz 25 1
The Engineer 79 1
Information Age 2 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1159 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 1
Bloomberg 1554 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6032 1
23ABC News 174 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
ComputerWorld 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 4
Gartner - Гартнер 3616 4
ABI Research 235 4
IDC - International Data Corporation 4944 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
DaraTech 5 1
Fortune Global 500 289 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 828 1
TrendForce 146 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Technavio 28 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 2
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 106 1
CEATEC 45 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
