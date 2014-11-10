GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging

Спутниковые снимки SkySat будут использоваться для мониторинга ядерных испытаний Сотрудник Венского центра по вопросам разоружения Тамара Паттон (Tamara Patton) получила награду Copernicus Masters в номинации The European Space Imaging & Skybox Imaging High-Res Challenge (съемка высокого разрешения от компаний European Space Imaging и Skybox). Паттон провела пилотное исследование потенциала спутников SkyS

DigitalGlobe запустит спутник WorldView-4 в 2016 г. ый может вести съемку с разрешением 31 см. Также, на орбите уже работают два спутника DigitalGlobe (GeoEye-1 и WorldView-2), способные вести съемку с разрешением лучше 50 см. Спутник GeoEye-2 к

Выполнена съемка сверхвысокого разрешения трубопровода «Сахалин-2» итории Сахалинской области со спутников сверхвысокого пространственного разрешения Pleiades-1A,1B и GeoEye-1 по заказу компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Общая площадь съемки со

США готовы заказать в России ДЗЗ-спутник истов в области космических систем дистанционного зондирования. Во встрече участвовали с американской стороны д-р Эндрю Ханна (Andrew Hanna), региональный директор по продажам в регионе EMEA компании GeoEye, и Андрей Шумаков (Andrew Schumakov), торговый представитель компании в России. С российской стороны в переговорах участвовала делегация ФГУП НПП ВНИИЭМ под руководством заместителя гене

GeoEye-2 будет строить Lockheed Martin вого (0,5 м/пиксель) разрешения в орбитальной группировке GeoEye в настоящее время является аппарат GeoEye-1. Спутник, созданный компанией General Dynamics, был запущен в 2008 году и не без тру

"Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции итель компании GeoEye (США) А. Шумаков рассказал о начале коммерческой эксплуатуции нового спутника GeoEye-1, который обладает на сегодняшний день самым высоким пространственным разрешением (0,

В 2009 году на орбите появится много новых спутников ДЗЗ до 2010 года. Представитель компании-конкурента GeoEye (США) сделал упор на том, что новый спутник GeoEye-1 является сегодня единственным в мире поставщиком цветных снимков с пространственным

Упрощен доступ к данным GeoEye-1 Поиск по каталогу высокодетальных снимков GeoEye-1 (пространственное разрешение 0,5 м) теперь возможен на геосервисе kosmosnimki.ru, со

GeoEye-1 удалось ввести в строй Как сообщила 5 февраля 2009 года пресс-служба компании GeoEye, спутник GeoEye-1, запущенный 6 сентября 2008 года, после длительной задержки официально переводится в

GeoEye-1: проблемы продолжаются Компания GeoEye представила изображение района Белого Дома в Вашингтоне, сделанное спутником GeoEye-1 20 января 2009 года во время церемонии инаугурации очередного президента США - Барак

Сертифицирована приёмная станция GeoEye-1 в Сингапуре ь приём и продажу на региональном рынке космических снимков разрешением 0,5 м, получаемых спутником GeoEye-1. В настоящее время Центр CRISP осуществляет приём и распространение ДДЗ спутника Iko

GeoEye-1 ввести в строй по-прежнему не удаётся Отсутствие до сих пор информации о сроках начала штатной эксплуатации спутника GeoEye-1 с рекордными характеристиками косвенно свидетельствует о том, что в этом году спутни

GeoEye-1 ввести в строй не удаётся бщает Space.com со ссылкой на официальных представителей оператора – компании GeoEye, ввод спутника GeoEye-1 в штатный режим эксплуатации откладывается как минимум до декабря этого года. Аппара

GeoEye заключила дистрибьюторское соглашение с Telespazio штаб-квартирой в Риме станет предоставлять продукты и сервисы GeoEye - космические снимки аппарата GeoEye-1, который планируется ввести в штатный режим эксплуатации до конца текущего месяца -

GeoEye-1: представлен новый снимок GeoEye представила изображение аэродрома смешанного базирования "Моффет Филд", сделанное спутником GeoEye-1 12 октября 2008 года. Аэродром находится примерно в 5 километрах к северу от г. Маун

GeoEye-1: обнародован первый космоснимок 8 октября 2008 года компания Geoeye представила первый космоснимок, сделанный новым спутником GeoEye-1, выведенным на орбиту 6 сентября 2008 года. На первом обнародованном космоснимке, сд

Статус GeoEye-1: новая информация Компания GeoEye привела комментарий главного менеджера спутника GeoEye-1 Билла Шустера (Bill Schuster), в котором тот поясняет текущий статус запущенного 6 с

GeoEye-1: успешный запуск форния, успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения GeoEye-1. Отделение спутника от последней ступени РН произошло через 58 минут после старта. П

Запуск GeoEye-1 отложен по метеоусловиям -служба компании GeoEye, запуск спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения GeoEye-1, запланированный на 4 сентября 2008 года, откладывается вследствие урагана Hanna. Не

Неогеография: сверхдетальные космоснимки появятся в открытом доступе эксклюзивными космическими снимками сверхвысокого разрешения, которые будет получать новый спутник GeoEye-1. Аппарат GeoEye-1, запуск которого планируется произвести 4 сентября 2008 год

Запуск спутника ДЗЗ GeoEye-1 откладывается Как сообщает компания GeoEye, запуск спутника GeoEye-1, ранее запланированный на 22 августа 2008 года, переносится на 4 сентября этого года

Спутник GeoEye-1 доставлен на базу ВВС США "Ванденберг" Пресс-служба компании GeoEye сообщила о том, что новый спутник GeoEye-1, предназначенный для получения изображений Земли с беспрецедентно высоким для коммер

"Чистые" разведспутники: схватка бульдогов в США ми ТТХ. Уже в августе 2008 года, через два месяца компания GeoEye планирует запустить новый спутник GeoEye-1, разрешение которого впервые в истории коммерческих систем ДЗЗ перешагнет «полуметро

Разведка США расширяет масштабы закупок спутниковых ДДЗ . Ранее компания GeoEye объявила о том, что запуск очередного спутника ДЗЗ сверхвысокого разрешения GeoEye-1 (0,41 м в панхроматическом и 1,65 м - в мультиспектральном режимах) GeoEye-1

Съемка Земли из космоса берет рубеж 0,25 м твенным разрешением около 0,5 метра и с точностью геопривязки 3-8 метра. Второй аналогичный спутник GeoEye-1, который предполагается вывести на орбиту в первой половине 2008 года, будет обладат

Спутнику ДДЗ предстоит гарантийный ремонт отрасли дистанционного зондирования Земли. В конце 2007 года на орбиту будет выведен новый спутник GeoEye-1 с аппаратурой сверхвысокого пространственного разрешения (до 0,41 м в панхроматическ

Вышел из строя спутник ДЗЗ OrbView-3 Как сообщает Space Today со ссылкой на сообщение компании GeoEye, вышел из строя спутник дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения Orb

GeoEye завершила приобретение Space Imagine Компания GeoEye объявила о проведении финального платежа в размере $50 млн., завершившего процедуру приобретения компании Space Imagine. Тем самым завершился этап становления крупнейшей в мире компании,

Начата сборка спутника ДЗЗ GeoEye-1 Компания GeoEye, оператор спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения GeoEye-1, создаваемого в настоящее время, объявила 19 января 2007 года о начале окончательной

Для обработки спутниковых снимков GeoEye закупает станции SGI дет передавать на Землю разрабатываемый в настоящее время спутник дистанционного зондирования Земли GeoEye-1, компания GeoEye приобретает 4 станции SGI Altrix 350. Как сообщает Space Dai

Для обработки спутниковых снимков GeoEye закупает станции SGI дет передавать на Землю разрабатываемый в настоящее время спутник дистанционного зондирования Земли GeoEye-1, компания GeoEye приобретает 4 станции SGI Altrix 350. Как сообщает Space Dai

Спутники США начинают разведку аэропортов мира Компания GeoEye получила контракт от агентства геопространственной разведки NGA на сумму $3,7 млн. на стереосъемку аэродромов мира. В рамках контракта по программе Stereo Airfield Collection Program ком

Спутники США начинают разведку аэропортов мира Компания GeoEye получила контракт от агентства геопространственной разведки NGA на сумму $3,7 млн. на стереосъемку аэродромов мира. В рамках контракта по программе Stereo Airfield Collection Program ком

Новый бренд воцарился на рынке космических снимков дирования сверхвысокого (лучше 1 метра) разрешения, изменила свой бренд. Отныне компания называется GeoEye. Новоиспеченная компания GeoEye автоматически становится крупнейшим в мире игро

Новый бренд воцарился на рынке космических снимков дирования сверхвысокого (лучше 1 метра) разрешения, изменила свой бренд. Отныне компания называется GeoEye. Новоиспеченная компания GeoEye автоматически становится крупнейшим в мире игро

Суперспутники ДДЗ прибирают в одни руки 16 сентября компания Orbimage объявила о заключении соглашения с компанией Space Imaging, согласно которому она пр

Суперспутники ДДЗ прибирают в одни руки 16 сентября компания Orbimage объявила о заключении соглашения с компанией Space Imaging, согласно которому она пр

Запущен очередной коммерческий спутник ДДЗ высокого разрешения ниторинга озонового слоя атмосферы. Источник: по материалам SpaceFlightNow и пресс-релизам компании OrbImage.