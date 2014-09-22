Индексная книга (каталог) CNews*
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ULA United Launch Alliance USA United Space Alliance альянс Lockheed Martin и Boeing
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.09.2014
|Blue Origin представил замену российскому РД-180 1
|21.06.2013
|Американцы просят Россию вновь выпускать старые ракетные двигатели 1
|18.12.2012
|Блог Сергея Меднова: Оживит ли ВПК мировую экономику? 1
|22.07.2011
|НАСА вынужденно модифицирует Atlas V под перевозку людей 1
|22.06.2009
|Комиссия Августина: новый лунный кризис NASA 1
|14.08.2008
|Запуск спутника ДЗЗ GeoEye-1 откладывается 1
|10.12.2007
|Очередной итальянский космический радар успешно выведен на орбиту 1
|02.04.2007
|Определились разработчики последней ступени Ares-1 1
Публикаций - 9, упоминаний - 9
ULA и организации, системы, технологии, персоны:
|Augustine Norman - Августин Норман 2 1
|Kubasik Christopher - Кубасик Кристофер 3 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.