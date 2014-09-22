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ULA United Launch Alliance USA United Space Alliance альянс Lockheed Martin и Boeing

ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.09.2014 Blue Origin представил замену российскому РД-180 1
21.06.2013 Американцы просят Россию вновь выпускать старые ракетные двигатели 1
18.12.2012 Блог Сергея Меднова: Оживит ли ВПК мировую экономику? 1
22.07.2011 НАСА вынужденно модифицирует Atlas V под перевозку людей 1
22.06.2009 Комиссия Августина: новый лунный кризис NASA 1
14.08.2008 Запуск спутника ДЗЗ GeoEye-1 откладывается 1
10.12.2007 Очередной итальянский космический радар успешно выведен на орбиту 1
02.04.2007 Определились разработчики последней ступени Ares-1 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

ULA и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceX - Space Exploration Technologies 287 3
L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 16 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Shedding Zmiy - Lifting Zmiy - Хакерская группировка 18 1
Rocket Lab 4 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Thales Group 143 1
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 1
BAE Systems 179 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 1
Boeing 1031 4
Lockheed Martin 777 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 2
HDW - Howaldtswerke-Deutsche Werft 1 1
The Boring Company 4 1
Tesla Motors 461 1
Volvo Cars 262 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Carl Zeiss AG 307 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Blue Origin 29 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Grundig 42 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
General Dynamics 60 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Ростех - ОДК Кузнецов ПАО - СНТК имени Н.Д. Кузнецова - Самарский научно-технический комплекс имени Николая Кузнецова 3 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 1
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко - ЖРД, РД - советский жидкостный ракетный двигатель 15 3
ULA - Atlas - одноразовая двухступенчатая ракета-носитель семейства «Атлас» 3 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
NtechLab FindFace 56 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
EA Origin 195 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 1
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 1
Augustine Norman - Августин Норман 2 1
Kubasik Christopher - Кубасик Кристофер 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Украина 7928 1
США - Калифорния 4829 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Колумбия - Республика 551 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 1
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 1
Айсберг - Eisberg 200 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Запугивание и шантаж 180 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Астрономия - Космос - Частная космонавтика - Private spaceflight 8 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 169 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Space Daily 528 1
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