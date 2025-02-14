Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168623
ИКТ 13114
Организации 10286
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25093
Персоны 71984
География 2739
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2569
Мероприятия 843

Blue Origin

Blue Origin


14.02.2025 Принадлежащая главе Amazon космическая компания Blue Origin уволит каждого десятого сотрудника 1
12.04.2024 «Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году 1
15.12.2023 Amazon испытал лазерный спутниковый интернет 2
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
13.04.2020 Хозяева трояна-шифровальщика выложили в Сеть военные секреты Boeing, Lockheed-Martin, Sikorsky 1
11.05.2019 Джефф Безос показал макет космического корабля для высадки на Луну 1
28.05.2018 Глава Amazon готов потратить все свои деньги на колонизацию Луны 2
27.07.2017 Билл Гейтс повержен: Самым богатым жителем Земли стал директор Amazon 1
06.04.2017 Глава Amazon продаст ее акции на $2,5 млрд, чтобы построить ракету 1
11.08.2016 Среди 100 самых богатых ИТ-миллиардеров лишь один россиянин 1
25.01.2016 Ракета Blue Origin слетала в космос второй раз 1
25.11.2015 Ракета Blue Origin начала новую эпоху освоения космоса? 1
22.09.2014 Blue Origin представил замену российскому РД-180 1
09.04.2014 Инноваторы Силиконовой долины выступят на выставке-конференции ASTEX-2014 1
15.01.2013 Коммерческий космос 2013: планы "частников" 1
22.05.2012 Частный космос: НАСА ставит крест на конкуренции 1
14.07.2006 Российская ракета доставила на орбиту модель космической гостиницы 1
14.07.2006 Российская ракета доставила на орбиту модель космической гостиницы 1
27.12.2005 Основатель Amazon готовит космический проект 1
18.01.2005 Глава Amazon задумал новую "блажь" 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

Blue Origin и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3010 10
SpaceX - Space Exploration Technologies 230 9
Microsoft Corporation 24661 4
Meta Platforms - Facebook 4444 2
Bigelow Aerospace 12 2
Орбита 292 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1421 1
Honeywell 282 1
Visser Precision Manufacturing 1 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Amazon Souq.com 3 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Oracle Corporation 6705 1
GoPro Inc 59 1
PayPal 654 1
Yandex - Яндекс 7405 1
Huawei 3946 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 1
Apple Inc 12136 1
Google LLC 11818 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 1
X Corp - Twitter 2848 1
Qualcomm Technologies 1829 1
Intel Corporation 12214 1
Newegg 20 1
Telegram Group 2014 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 119 1
L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 5 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 25 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
Финансист 64 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 677 4
Boeing 1010 3
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 3
Lockheed Martin 758 2
Tesla Motors 397 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Expedia Group 134 1
ЕКА Топливная компания 141 1
General Dynamics 57 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 90 1
Почта России ПАО 2118 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 246 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Fincraft - Инвестиционный дом - Fincraft Resources - БТА Секьюритис - SAT & Company 9 1
JGR - Joe Gibbs Racing 1 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
101Hotels.com 456 1
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 8 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Unsplash 815 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Berkshire Hathaway 34 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3407 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9795 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6980 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2947 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1571 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1718 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12080 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13231 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 279 1
SpaceX ITS - SpaceX Interplanetary Transport System - Межпланетная транспортная система 2 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2947 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1458 1
LED-mini экраны 45 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 1
ARM - Advanced RISC Machine 437 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1209 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6710 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12688 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7438 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6059 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3938 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20861 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14431 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2962 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5396 1
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 630 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1484 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13622 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7902 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9653 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 1
Application store - магазин приложений 1203 1
EA Origin 179 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 6
SNC Dream Chaser 14 3
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 56 2
Космодром Байконур 1067 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Blue Origin - New Glenn - двухступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель 4 2
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 116 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 422 1
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 1
Яндекс.Здоровье 22 1
Rakuten Viber 627 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
Honor 50 - серия смартфонов 13 1
ByteDance - TikTok 259 1
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 607 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1559 1
Apple MacBook Pro 526 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 376 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 40 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 206 1
Apple iPad Pro 296 1
Pinterest 67 1
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 16 1
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 1
SpaceX Dragon - беспилотный транспортный космический корабль 12 1
Google Android Package Kit - APK 183 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 1
NASA Perseverance - Персеверанс - марсоход 4 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 1
Apple iPad 3866 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
Google Cloud Services 220 1
SpaceX Crew Dragon 2 1
SpaceX SuperDraco 3 1
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 9 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 151 11
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 2
Allen Paul - Аллен Пол 120 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 2
Bigelow Robert - Биглоу Роберт 5 2
Мельникова Анастасия 382 1
Ortega Amancio - Ортега Амансио 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 1
Ракишев Кенес 43 1
Мильнер Юрий 134 1
Thiel Peter - Тиль Питер 30 1
Boyle Alan - Бойл Алан 2 1
Saverin Eduardo - Саверин Эдуардо 8 1
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 7 1
Kasturi Rangachar - Кастури Рангачар 1 1
Мухоряпов Рамиль 2 1
Jobs Laurene Powell - Джобс Лорен Пауэлл 2 1
Carmack John - Кармак Джон 21 1
Rothschild Jeff - Ротшильд Джефф 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52196 16
Земля - планета Солнечной системы 10395 13
Россия - РФ - Российская федерация 145113 6
Луна - спутник Земли 1478 5
США - Техас 991 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1298 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 3
Франция - Французская Республика 7859 3
Европа 21799 3
США - Колумбия - Вашингтон 1392 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 2
США - Вашингтон - Сиэтл 400 2
Япония 13303 2
Германия - Федеративная Республика 12703 2
Испания - Королевство 3715 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Домбаровский 6 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
Казахстан - Республика 5550 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 1
США - Калифорния 4631 1
Сингапур - Республика 1854 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1737 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
США - Нью-Мексико 247 1
Канада 4891 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 46 1
США - Вашингтон штат 125 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 661 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 35 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
Индия - Bharat 5463 1
Юпитер - планета Солнечной системы 549 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6276 6
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1356 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3715 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5031 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 423 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 2
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 135 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10980 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 82 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2131 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 985 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3670 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9866 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6144 1
Английский язык 6654 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1806 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 554 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5407 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9995 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5675 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7868 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1087 1
Астрономия - Космос - Частная космонавтика - Private spaceflight 8 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5745 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4841 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 693 1
Forbes - Форбс 825 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5919 2
New Scientist 1448 2
Bloomberg 1296 2
Silicon.com 364 1
The Washington Post 334 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
South China Morning Post 58 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 30 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 48 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
Создано именных указателей - 168623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998
Показать еще