Транспорт общественный Такси Беспилотное такси Автономное такси Роботакси Беспилотный трамвай


СОБЫТИЯ

19.02.2026 «Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют 1
28.11.2025 Единственный в России: в Свердловской области проходит тестирование первый междугородний беспилотный трамвай 1
17.11.2025 Власти разрешили беспилотным грузовикам в России ездить без водителя-испытателя в кабине 2
29.10.2025 «Яндекс» объявляет финансовые результаты за III квартал 2025 года 1
24.10.2025 В России создан беспилотный комплекс автоматизированной укладки асфальта 1
23.10.2025 Автономный автомобиль впервые в России проехал 400 км без вмешательства человека 1
21.10.2025 «Яндекс» до конца 2025 года протестирует беспилотное такси. Роботакси может приехать на вызов в 2026 году 2
10.10.2025 Anketolog.ru: 91% россиян интересуются технологиями будущего 1
01.10.2025 Власти назначили ответственных за аварии с беспилотными автомобилями 1
04.09.2025 В Москве запущен первый беспилотный трамвай с пассажирами 2
14.08.2025 В России испытали первый беспилотный дорожный каток 1
11.07.2025 В 2026 году в московском метро пассажиров начнут перевозить беспилотные поезда 1
09.07.2025 Компании-партнеры договорились о сотрудничестве при использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 1
07.07.2025 Подписано соглашение об использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 1
24.06.2025 После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla 1
17.06.2025 Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ 1
14.01.2025 Игорь Зимин: Беспилотные технологии — это ключ к более умным и безопасным дорогам 2
11.12.2024 General Motors прекращает разработку беспилотных такси 1
30.09.2024 Александр Каушанский -

Александр Каушанский, «Программный Продукт»: 80% компаний транспортной отрасли используют цифровые технологии, но потенциал роста есть

 1
19.09.2024 Fort Telecom будет развивать собственный V2X-стек 1
04.09.2024 «Яндекс» пообещал резкий рост цен на такси. Виноваты водители, которые не хотят возить пассажиров 1
08.07.2024 Беспилотные такси начали ездить по встречке и игнорировать светофоры. Видео 2
14.06.2024 «Яндекс» регистрирует специальный бренд для беспилотных автомобилей 1
26.04.2024 Сбой автопилота Tesla Model X стоил водителю жизни. Tesla добилась внесудебного соглашения с его семьёй 1
27.09.2023 Комментарий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам стратсесии по развитию ИИ 1
15.09.2023 5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России 1
16.03.2023 Платную трассу Москва-Петербург оцифруют за 300 миллионов, чтобы запустить беспилотные авто 1
09.11.2022 В России появились ГОСТы для беспилотных автомобилей 1
11.08.2022 «Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 1
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 1
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 1
27.05.2021 Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео 1

