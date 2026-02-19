В России создан беспилотный комплекс автоматизированной укладки асфальта 1

Автономный автомобиль впервые в России проехал 400 км без вмешательства человека 1

Власти назначили ответственных за аварии с беспилотными автомобилями 1

В Москве запущен первый беспилотный трамвай с пассажирами 2

В России испытали первый беспилотный дорожный каток 1

В 2026 году в московском метро пассажиров начнут перевозить беспилотные поезда 1

Подписано соглашение об использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев 1

После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla 1

General Motors прекращает разработку беспилотных такси 1

Комментарий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам стратсесии по развитию ИИ 1

В России появились ГОСТы для беспилотных автомобилей 1