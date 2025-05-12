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Маргорская Ольга
УПОМИНАНИЯ
|12.05.2025
|Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft 1
Маргорская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Shopify 25 1
|Anthropic 26 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3051 1
|Yandex - Яндекс 7768 1
|Microsoft Corporation 24870 1
|Чачава Александр 106 1
|Рязанов Александр 19 1
|Ryan Charles - Райян Чарльз 8 1
|Алекперов Вагит 31 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 155 1
|Прасс Павел 17 1
|Волож Аркадий 254 1
|Парахин Михаил 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
|Европа 24403 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7752 1
|Канада 4924 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52621 1
|Нидерланды 3561 1
|Forbes - Форбс 864 1
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