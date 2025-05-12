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Маргорская Ольга


УПОМИНАНИЯ


12.05.2025 Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Маргорская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Shopify 25 1
Anthropic 26 1
Amazon Inc - Amazon.com 3051 1
Yandex - Яндекс 7768 1
Microsoft Corporation 24870 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 44 1
Blue Origin 22 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 72 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1093 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 480 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15106 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11435 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12422 1
Nebius N.V. - Nebius Group 20 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 33 1
Yandex N.V. - TripleTen 16 1
Nebius AI 13 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 472 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 166 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52621 1
Нидерланды 3561 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5259 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19291 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 138 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16747 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 261 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1670 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5031 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2003 1
Forbes - Форбс 864 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 400 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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