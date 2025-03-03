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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рязанов Александр


03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 1
16.09.2024 Портрет предпринимателя: как Эдуард Худайнатов построил крупный российский нефтедобывающий холдинг 1
30.07.2024 Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя 1
14.05.2024 Российским инвесторам Yandex предложили продать акции со значительным дисконтом 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
05.02.2024 «Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации 1
09.07.2018 Директор РЖД и экс-зампред «Газпрома» купил поставщика «железа» для майнинга 2

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Рязанов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7460 13
Меридиан-Сервис 5 5
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 3
Nvidia Corp 3516 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 2
Meta Platforms - Facebook 4447 1
New Mining Company - Центр обработки данных 1 1
Унисервис 6 1
Цифровые активы 123 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 11
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 9
Инфинитум - Специализированный депозитарий 40 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1000 4
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 65 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 2
Газпром ПАО 1346 2
Invesco 12 2
FMR - Fidelity Managment & Research 29 2
Capital Research Global Investors 13 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 2
Lastar 4 2
РХК - Русская холдинговая компания 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Сургутский ГПЗ - Сургутский газоперерабатывающий завод 1 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Русский колос 1 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 15 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Carlsberg Group 25 1
Capital Group 73 1
Fortum Corporation 11 1
Capital World Investors 9 1
Capital International Investors 6 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Uniper 4 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 49 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3357 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2191 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 13
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 11
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Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 12
Yandex N.V. - TripleTen 15 8
Nebius AI 12 8
Nebius N.V. - Nebius Group 17 7
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 4
My.Games 69 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 241 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Nvidia Blackwell 12 1
Чачава Александр 102 9
Прасс Павел 14 8
Волож Аркадий 252 6
Алекперов Вагит 29 6
Потанин Владимир 64 3
Савиновский Артем 9 2
Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
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Азия - Азиатский регион 5564 1
Беларусь - Белоруссия 5730 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
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Украина 7637 1
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Нидерланды - Амстердам 609 1
Казахстан - Республика 5575 1
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1215 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1182 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 877 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1402 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1159 1
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Россия - УФО - Тюменская область 1168 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2454 12
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 8
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Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 170 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3055 1
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Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Энергетика - Energy - Energetically 5137 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1332 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2683 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 681 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5829 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1186 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 170 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 1
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 22 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1599 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2508 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 589 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1004 2
Forbes - Форбс 836 2
Bloomberg 1299 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 100 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1069 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
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