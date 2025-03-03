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Рязанов Александр
Рязанов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|Чачава Александр 102 9
|Прасс Павел 14 8
|Волож Аркадий 252 6
|Алекперов Вагит 29 6
|Потанин Владимир 64 3
|Савиновский Артем 9 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
|Слабаков Денис 3 1
|Мордашов Алексей 55 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Иванов Владимир 62 1
|Абрамович Роман 46 1
|Яковицкий Алексей 22 1
|Волошин Александр 13 1
|Рашников Виктор 12 1
|Молдован Александр 1 1
|Чернин Роман 10 1
|Короленко Андрей 2 1
|Бетин Андрей 1 1
|Путин Владимир 3196 1
|Steinmeier Frank-Walter - Штайнмайер Франк-Вальтер 3 1
|Худайнатов Эдуард 1 1
|Филипенко Александр 2 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Алеперов Вагит 1 1
|Кочанова Анастасия 1 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1004 2
|Forbes - Форбс 836 2
|Bloomberg 1299 1
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