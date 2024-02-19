Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов

Группа американских фондов Capital Group, владевшая почти 11% акций Yandex, практически полностью вышла из капитала интернет-компании. Ранее схожий шаг совершил другой американский фонд – Invesco. Покупателями могли стать российские инвесторы, претендующие на активы Yandex в России.

Capital Group попрощался с Yandex

Группа американских фондов Capital Group, входившая в число крупнейших акционеров Yandex (владелец российского «Яндекса»), практически полностью вышла из капитала интернет-компании. Это следует из данных, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Capital Group состоит из трех фондов: Capital Research Global Investors, Capital International Investors и Capital World Investors. На начало 2022 г. они в совокупности владели 10,7% акций Yandex. В том числе фонд Capital Research Global Investors владел 4,7% акций, Capital International Investors – 3,5%, Capital World Investors – 2,5%.

Схожие данные были и на начало 2023 г. Но на текущий момент Capital Research Global Investors и Capital World Investors полностью вышли из капитала Yandex. У третьего фонда Capital International Investors остается лишь 0,6% акций.

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, американская биржа Nasdaq приостановила торги акциями Yandex. Соответственно, акции могли быть проданы в ходе внебиржевых сделок. Исходя из текущих котировок акций Yandex на Московской бирже, пакет, проданный группой фондов Capital Group, стоит 125,4 млрд руб. ($1,37 млрд по текущему курсу Центробанка).

Invesco также ушел из Yandex

Ранее стало известно, что Yandex лишился еще одного крупного американского акционера – фонда Invesco (в 2018 г. Invesco приобрел американский фонд Oppenheimer, став акционером Yandex). На начало 2023 г. у Invesco было 7,5% акций Yandex. В то же время еще один американский фонд FMR (Fidelity Investments) продолжает быть владельцем 5% акций Yandex.

Главный акционер Yandex – основатель компании Аркадий Волож. Действующий в его интересах Lastar Trast владеет 8,5% от общего числа акций и 45,1% от общего числа голосов. Такое неравномерное распределение связано с тем, что ценные бумаги Yandex бывают двух типов. Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и могут свободно продавать. Акции класса «B» обладает 10 голосами на одну ценную бумагу, но напрямую их продать нельзя. Волож и «старейший» сотрудник «Яндекса» Владимир Иванов являются основными держателями акций класса «B».

Разделение бизнеса Yandex

Осенью 2022 г. Yandex принял решение о разделении своего бизнеса на российский и международный. Предполагалось передать российский бизнес под управление топ-менеджеров компании с привлечением группы сторонних инвесторов с сохранением за Yandex ряда технологических направлений. Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила данную схему: в случае ее реализации торги акциями Yandex на Nasdaq могут возобновиться.

Условия самой сделки были финализированы только в начале 2024 г. Российские активы Yandex были объединены в МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс», зарегистрированной в специальном административной районе Калининградской области. Покупателем выступает ЗПИФ «Консорциум.Первый». Сумма сделки составит 475 млрд руб. Из этой суммы 230 млрд руб. будут выплачены наличными (в китайских юанях), остальное – путем передачи Yandex 176 млн его же акций класса «А» (49% от общего числа акций).

Для расчета с Yandex потенциальные покупатели российского «Яндекса» должны приобрести акции Yandex у их российских держателей или предложить им обмен на акции МКАО «Яндекс».

В то же время по данным журнала Forbes в конце 2023 г. российские инвесторы, претендующие на активы Yandex, приобрели 45% акций от общего числа акций Yandex.

Продавцами, по данным журнала, выступали американские фонда. Среди покупателей журнал называл владельца группы «Интеррос» Владимира Потанина. Впрочем, в объявленный список покупателей «Яндекс» он не вошел.

35% доля в ЗПИФ «Консорциум.Первым» принадлежит «Фонду менеджеров», представляющему интересы топ-менеджеров «Яндекс». Этот же фонд будет иметь право вето на основные решения, принимаемые советом директоров и собранием акционеров МКАО «Яндекс». 25% получит Ао «Инфинити Менеджмент», принадлежащая основателю фонду Leta Capital Александру Чачаве.

15% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» получит ЗПИФ «Аргонаут», представляющий интересы нефтяной компании «Лукойл» (ее основной владелец - Вагит Алеперов). Аналогичная доля будет у АО «Ай.Ти.Развитие», полностью принадлежащей гендиректору специализированного депозитария «Инфинитум» Павлу Прассу. Еще 10% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» получит ООО «Меридиан-Сервис», принадлежащая бизнесмену Александру Рязанову (ранее он работал в нефтегазовой сфере, сейчас инвестирует в сельское хозяйство).

Что останется у Yandex

У Yandex останутся: стартапы в области искусственного интеллекта - Nebus AI и Toloka AI, разработчик беспилотного транспорта Avdride, образовательная платформа TripleTen, дата-центр в Финляндии и другие активы.

Это лишь 5% от активов, имевшихся у Yandex до сделки. В течение пяти лет после завершения сделки Yandex не должен будет конкурировать я «Яндексом» на рынках его присутствия (Россия и Украина).