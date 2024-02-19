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Capital Group
УПОМИНАНИЯ
|19.02.2024
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Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов
Capital Group попрощался с Yandex Группа американских фондов Capital Group, входившая в число крупнейших акционеров Yandex (владелец российского «Яндекса»), практически полностью вышла из капитала интернет-компании. Это следует из данных, размещенных на
|21.12.2023
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Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут
туация складывается не лучше: по некоторым данным, рост числа кибератак по сравнению с 2022 годом (квартал к кварталу) составляет около 50%. Роман Морозов, руководитель по информационной безопасности Capital Group: Понятие «бумажная безопасность» постепенно уходит в прошлое вместе с формальным отношением к киберзащите Благодаря ощутимому ущербу и широкой огласке громких кибератак вопросы ИБ
|15.08.2023
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Новым собственником оператора «Передовые Платежные Решения» стала Kismet Capital Group
Инвестиционная компания Kismet Capital Group (KCG) приобрела 100% доли в компании «Передовые Платежные Решения» (ППР) у американского холдинга Fleetcor Technologies, Inc. Соответствующая информация о выходе из российского би
|06.06.2022
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Американцы стали крупнейшими владельцами разработчика ПО с российско-белорусскими корнями
Capital Group стала акционером EPAM Группа американских фондов Capital Group собрала 14,5% акций американского оффшорного разработчика ПО с российско-белорусскими корнями EPAM Systems. Такие подсчеты сделал CNews на основе информации, размещенной на сайте
|18.02.2022
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Доля американского владения в «Яндексе» приблизилась к 25%
Capital Group увеличил долю в Yandex Как выяснил CNews, группа американских фондов Capital Group увеличила свою долю в интернет-компании Yandex (владелец российского «Яндекса») до 11%. Такие подсчеты редакция сделала на базе материалов, опубликованных на сайте Американской ко
|10.01.2022
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Структуры Kismet Capital Group приобрели ГК «Русские башни»
Структуры Kismet Capital Group (KCG), контролирующего акционера ГК «Вертикаль», приобрели 100% ГК «Русские башни», одного из независимых игроков башенного рынка России. Сделка профинансирована за счет собственн
|04.09.2018
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Capital Group продала половину своих акций «Яндекса»
Capital Group распродает акции Yandex Группа американских фондов Capital Group почти в два раза сократила свою долю в компании Yandex, владеющей российским интернет-порталом «Яндекс». Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ц
|07.03.2017
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Из Qiwi вышли десятки инвестфондов
Capital Group продала акции Qiwi Группа американских фондов Capital Group вышла из акционерного капитала платежной системы Qiwi. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Capital Group объединя
|28.09.2016
|Siris Capital Group приобрела Polycom за $2 млрд
|18.07.2016
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AFM Consulting автоматизировала работу Capital Group
Компания AFM Consulting завершила внедрение модуля «Казначейство» системы Microsoft Dynamics AX 2012 в Capital Group. В рамках проекта автоматизирована работа более 100 пользователей, сообщили CNews в AFM Consulting. Сегодня Capital Group выполняет весь цикл работ от начального анализа зе
|25.02.2015
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Capital Group удвоил долю в «Яндексе»
Несколько американских фондов, входящих в состав группы Capital Group, консолидировали 9,7% акций компании Yandex, владеющей российским «Яндексом». Такие подсчеты произвел CNews на основе информации, размещенной на сайте Комиссии по ценным бумагам С
|24.04.2008
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В Maxwell Capital Group создана система видеоконференцсвязи
Компания «Микротест» объявила о создании системы видеоконференцсвязи (ВКС) в компании Maxwell Capital Group. Финансовый холдинг Maxwell Capital Group начал свою историю 21 августа 2000 г., когда была образована ООО ИК «Максвелл Капитал». Инвестиционная компания оказывала услуги в
|21.05.2007
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Helios IT-Operator создаст для Astor Capital Group офис нового поколения
Подписано соглашение между Helios IT-Operator и инвестиционной компанией Astor Capital Group о реализации проекта нового офиса Astor Capital Group. По завершении проекта, уже в июне, компания получит в свое распоряжение ультрасовременный офис, полностью оборудованн
|11.08.2000
|Оборот сетевого инкубатора Internet Capital Group во втором квартале достиг $453 млн.
|17.07.2000
|Linux Capital Group инвестировала в разработчика новой версии Linux, Linux NOW
|29.06.2000
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Internet Capital Group покупает долю в eCatalogs за $14 млн.
Компания Internet Capital Group, провайдер решений в области электронной коммерции для рынка MRO, объявила о покупке доли в компании eCatalogs Inc. приблизительно за $14 млн. Размеры доли не были названы. Рынок
|25.05.2000
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IBM и Internet Capital Group создают сетевую биржу патентов и интеллектуальной собственности
24 мая IBM Corp. и Internet Capital Group Inc. объявили о создании совместной компании, которая сформирует новую сетевую биржу по продаже патентов и интеллектуальной собственности. Новая компания будет базироваться в Чика
Capital Group и организации, системы, технологии, персоны:
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 244 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 2
|Forbes - Форбс 853 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1291 1
|Yahoo! Finance 120 1
|Mercury Center 309 1
|Upside Today 59 1
|USA Today 126 1
|Ведомости 1068 1
|E-Commerce Times 69 1
|S&P 500 558 1
|Internet Stock Report 994 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
|IDC - International Data Corporation 4917 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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