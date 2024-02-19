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Capital Group


УПОМИНАНИЯ


19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов

Capital Group попрощался с Yandex Группа американских фондов Capital Group, входившая в число крупнейших акционеров Yandex (владелец российского «Яндекса»), практически полностью вышла из капитала интернет-компании. Это следует из данных, размещенных на

21.12.2023 Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

туация складывается не лучше: по некоторым данным, рост числа кибератак по сравнению с 2022 годом (квартал к кварталу) составляет около 50%. Роман Морозов, руководитель по информационной безопасности Capital Group: Понятие «бумажная безопасность» постепенно уходит в прошлое вместе с формальным отношением к киберзащите Благодаря ощутимому ущербу и широкой огласке громких кибератак вопросы ИБ
15.08.2023 Новым собственником оператора «Передовые Платежные Решения» стала Kismet Capital Group

Инвестиционная компания Kismet Capital Group (KCG) приобрела 100% доли в компании «Передовые Платежные Решения» (ППР) у американского холдинга Fleetcor Technologies, Inc. Соответствующая информация о выходе из российского би
06.06.2022 Американцы стали крупнейшими владельцами разработчика ПО с российско-белорусскими корнями

Capital Group стала акционером EPAM Группа американских фондов Capital Group собрала 14,5% акций американского оффшорного разработчика ПО с российско-белорусскими корнями EPAM Systems. Такие подсчеты сделал CNews на основе информации, размещенной на сайте

18.02.2022 Доля американского владения в «Яндексе» приблизилась к 25%

Capital Group увеличил долю в Yandex Как выяснил CNews, группа американских фондов Capital Group увеличила свою долю в интернет-компании Yandex (владелец российского «Яндекса») до 11%. Такие подсчеты редакция сделала на базе материалов, опубликованных на сайте Американской ко
10.01.2022 Структуры Kismet Capital Group приобрели ГК «Русские башни»

Структуры Kismet Capital Group (KCG), контролирующего акционера ГК «Вертикаль», приобрели 100% ГК «Русские башни», одного из независимых игроков башенного рынка России. Сделка профинансирована за счет собственн
04.09.2018 Capital Group продала половину своих акций «Яндекса»

Capital Group распродает акции Yandex Группа американских фондов Capital Group почти в два раза сократила свою долю в компании Yandex, владеющей российским интернет-порталом «Яндекс». Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ц
07.03.2017 Из Qiwi вышли десятки инвестфондов

Capital Group продала акции Qiwi Группа американских фондов Capital Group вышла из акционерного капитала платежной системы Qiwi. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Capital Group объединя
28.09.2016 Siris Capital Group приобрела Polycom за $2 млрд
18.07.2016 AFM Consulting автоматизировала работу Capital Group

Компания AFM Consulting завершила внедрение модуля «Казначейство» системы Microsoft Dynamics AX 2012 в Capital Group. В рамках проекта автоматизирована работа более 100 пользователей, сообщили CNews в AFM Consulting. Сегодня Capital Group выполняет весь цикл работ от начального анализа зе
25.02.2015 Capital Group удвоил долю в «Яндексе»

Несколько американских фондов, входящих в состав группы Capital Group, консолидировали 9,7% акций компании Yandex, владеющей российским «Яндексом». Такие подсчеты произвел CNews на основе информации, размещенной на сайте Комиссии по ценным бумагам С
24.04.2008 В Maxwell Capital Group создана система видеоконференцсвязи

Компания «Микротест» объявила о создании системы видеоконференцсвязи (ВКС) в компании Maxwell Capital Group. Финансовый холдинг Maxwell Capital Group начал свою историю 21 августа 2000 г., когда была образована ООО ИК «Максвелл Капитал». Инвестиционная компания оказывала услуги в
21.05.2007 Helios IT-Operator создаст для Astor Capital Group офис нового поколения

Подписано соглашение между Helios IT-Operator и инвестиционной компанией Astor Capital Group о реализации проекта нового офиса Astor Capital Group. По завершении проекта, уже в июне, компания получит в свое распоряжение ультрасовременный офис, полностью оборудованн
11.08.2000 Оборот сетевого инкубатора Internet Capital Group во втором квартале достиг $453 млн.
17.07.2000 Linux Capital Group инвестировала в разработчика новой версии Linux, Linux NOW
29.06.2000 Internet Capital Group покупает долю в eCatalogs за $14 млн.

Компания Internet Capital Group, провайдер решений в области электронной коммерции для рынка MRO, объявила о покупке доли в компании eCatalogs Inc. приблизительно за $14 млн. Размеры доли не были названы. Рынок

25.05.2000 IBM и Internet Capital Group создают сетевую биржу патентов и интеллектуальной собственности

24 мая IBM Corp. и Internet Capital Group Inc. объявили о создании совместной компании, которая сформирует новую сетевую биржу по продаже патентов и интеллектуальной собственности. Новая компания будет базироваться в Чика

Публикаций - 74, упоминаний - 74

Capital Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7670 17
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 5
ICG - International Communication Group 16 3
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 927 3
Cisco Systems 5150 2
Google LLC 11935 2
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 19 2
8441 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
Amazon Inc - Amazon.com 3042 2
Алан-ИТ 27 2
THQ 295 2
Verysell - Верисел 317 2
IBM - International Business Machines Corp 9468 2
Commerce One - CMRC 175 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 2
МегаФон 9219 2
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 2
InfoWatch - Инфовотч 1039 2
Apple Inc 12256 1
Oracle Corporation 6756 1
Yahoo! 3699 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
Stripe 28 1
Atari 154 1
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 1
Microsoft Corporation 24823 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1645 1
Intel Corporation 12300 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
TI - National Semiconductor 123 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
BMC Software 92 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Ivanti - ранее LANDesk 90 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 13
NanduQ - Qiwi 997 9
Janus Capital 14 9
Capital Research Global Investors 14 8
Capital World Investors 9 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 7
Capital International Investors 6 6
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 6
Invesco 12 6
Tiger Global Management 44 6
Janus Henderson Group 5 5
Capital Research and Management Company 11 4
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1959 4
FMR - Fidelity Managment & Research 29 4
Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 3
WCM Investment Management 9 3
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 21 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 3
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 14 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 3
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1681 3
BlackRock 36 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Vanguard Group 21 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2871 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Брусника 14 2
Level Group - Левел Груп 22 2
CRMC - Capital Research and Management Company 2 2
Kansas City Southern Industries 2 2
Henderson - Хендерсон -ТАМИ И КО 4 2
Hardling Loevner 3 2
Stilwell Financial 2 2
Harding Loevner 3 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1425 2
Cersanit - Церсанит Трейд 20 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3408 1
Федеральное казначейство России 1810 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5053 1
Судебная власть - Judicial power 2339 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2746 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1555 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 203 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2809 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 17 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2795 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 95 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 74 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 2
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Рыночная капитализация - Market capitalization 532 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6844 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1206 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 174 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 596 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 124 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1336 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1195 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 2
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CNET Networks - CNET News 1643 2
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Yahoo! Finance 120 1
Mercury Center 309 1
Upside Today 59 1
USA Today 126 1
Ведомости 1068 1
E-Commerce Times 69 1
S&P 500 558 1
Internet Stock Report 994 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
IDC - International Data Corporation 4917 1
ГБОУ школа № 57 2 1
TED Talks 35 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 125 1
ТГУ - Томский государственный университет 183 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 215 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 257 1
Pearson VUE 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
MIPS Securika 9 1
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