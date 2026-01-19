Разделы

Janus Henderson Group


СОБЫТИЯ

19.01.2026 Китай отстает от США в ИИ на пару месяцев, «потому что изобрести в 100 раз труднее, чем скопировать» 1
18.02.2022 Доля американского владения в «Яндексе» приблизилась к 25% 1
20.01.2022 Американо-британский фонд попрощался с «Яндексом», избавившись от акций интернет-компании на $1,2 млрд 3
30.08.2021 Известный американский фонд стал крупным акционером «Яндекса» 1
12.07.2021 Американские фонды усиливают свое влияние на «Яндекс» 1
01.03.2021 Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Janus Henderson Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8538 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
DXC Technology - Computer Sciences 90 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 1
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 13 5
Capital Group 77 5
FMR - Fidelity Managment & Research 33 3
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 3
Harding Loevner 3 2
Janus Capital 14 2
Hardling Loevner 3 2
Henderson - Хендерсон -ТАМИ И КО 4 2
Kansas City Southern Industries 2 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 2
Stilwell Financial 2 2
ASX - Australian Securities Exchange - Австралийская фондовая биржа 7 1
Wellington Management Group 9 1
Capital International Investors 6 1
Capital Research Global Investors 14 1
Capital World Investors 9 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1042 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3265 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 1
Волож Аркадий 260 5
Иванов Владимир 65 5
Hassabis Demis - Хассабис Дэмис 6 1
Горелкин Антон 111 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53520 5
Россия - РФ - Российская федерация 157744 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 2
США - Нью-Йорк 3153 2
Великобритания - Лондон 2410 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 1
Беларусь - Белоруссия 6055 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
ГБОУ школа № 57 2 1
