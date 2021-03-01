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ASX Australian Securities Exchange Австралийская фондовая биржа
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ASX и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 213 1
|Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
|Волож Аркадий 272 1
|Крестьянова Татьяна 18 1
|Горелкин Антон 119 1
|Нагаев Олег 30 1
|Джамалов Евгений 17 1
|Козлов Андрей 31 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Иванов Владимир 70 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Студнев Алексей 2 1
|Приверзенцев Антон 1 1
|Беликов Виталий 1 1
|Севанцян Сергей 1 1
|Варнавский Андрей 9 1
|Сериков Игорь 1 1
|Сурова Надежда 35 1
|Борилин Вячеслав 21 1
|Якупов Лев 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 1
|ZDnet 666 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 1
|ГБОУ школа № 57 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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