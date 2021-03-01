Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203075
ИКТ 15769
Организации 11937
Ведомства 1509
Ассоциации 1135
Технологии 3588
Системы 27076
Персоны 88574
География 3163
Статьи 1595
Пресса 1345
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2865
Мероприятия 896

ASX Australian Securities Exchange Австралийская фондовая биржа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.03.2021 Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда 1
24.09.2018 CNews проведет в Москве конференцию «Блокчейн в России 2018» 1
14.09.2016 Крупный банк раздал клиентам миллионы долларов из-за ошибки в ПО 1
30.01.2012 Российская ВКС добралась до австралийского золота 2
09.10.2006 Австралия намерена продать пакет акций Telstra на $6 млрд. 1
17.10.2001 Розничные продажи ПК в Австралии продолжают падать 1
11.01.2000 В Австралии продолжаются попытки предотвратить слияние Telstra с OzEmail 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

ASX и организации, системы, технологии, персоны:

Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 2
Yandex - Яндекс 9423 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
TrueConf - ТруКонф 463 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 411 2
Janus Henderson Group 7 1
Stilwell Financial 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9132 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3015 1
Альфа-Банк 1997 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 273 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 80 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 370 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 65 1
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 20 1
Barclays 122 1
Capital Group 85 1
Janus Capital 14 1
CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 14 1
Harding Loevner 3 1
Ornua 2 1
Wellington Management Group 9 1
Henderson - Хендерсон - ТАМИ И КО 4 1
Kansas City Southern Industries 2 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 2
ASIC - Australian Securities and Investments Commission - Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13966 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6718 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23282 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16831 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12419 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 299 1
ВКС - Российские (отечественные) системы видеоконференцсвязи 76 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10088 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5373 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4949 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1674 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27241 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18378 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17137 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 578 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4673 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9465 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9760 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3397 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 211 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13064 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13183 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13841 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14230 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 213 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
Волож Аркадий 272 1
Крестьянова Татьяна 18 1
Горелкин Антон 119 1
Нагаев Олег 30 1
Джамалов Евгений 17 1
Козлов Андрей 31 1
Плахов Дмитрий 10 1
Иванов Владимир 70 1
Захаров Дмитрий 46 1
Студнев Алексей 2 1
Приверзенцев Антон 1 1
Беликов Виталий 1 1
Севанцян Сергей 1 1
Варнавский Андрей 9 1
Сериков Игорь 1 1
Сурова Надежда 35 1
Борилин Вячеслав 21 1
Якупов Лев 11 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3679 6
Россия - РФ - Российская федерация 169099 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55162 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13881 3
Азия - Азиатский регион 5962 2
Австралия - Калгурли 2 1
Фиджи - Республика 31 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4248 1
Европа 25044 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48230 1
Ирландия - Республика 1056 1
Америка - Американский регион 2211 1
Канада 5098 1
Израиль 2876 1
США - Нью-Йорк 3200 1
Великобритания - Лондон 2438 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Новая Зеландия 739 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54288 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58668 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8935 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6758 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27769 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7604 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1062 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18477 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6648 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5591 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1588 1
Приватизация - форма преобразования собственности 545 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 486 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4499 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12088 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5869 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6714 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 186 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2822 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5879 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 517 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1102 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1357 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 50 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4826 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Английский язык 7089 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 1
ZDnet 666 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 1
ГБОУ школа № 57 2 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще