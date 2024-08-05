Индексная книга (каталог) CNews*
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Системы распределенного реестра Мастерчейн Masterchain Российская национальная блокчейн-сеть
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 44, упоминаний - 64
Системы распределенного реестра и организации, системы, технологии, персоны:
|Жаркова Татьяна 24 7
|Кузьмичев Игорь 12 4
|Климова Евгения 8 3
|Оперчук Иван 4 3
|Федечкин Эдуард 58 2
|Анищенко Александр 4 2
|Благирев Алексей 24 2
|Архипов Алексей 10 2
|Авданина Надежда 12 2
|Харитонов Дмитрий 78 2
|Данишевский Григорий 7 2
|Аксаков Анатолий 163 2
|Сотин Денис 216 2
|Дергунова Ольга 120 2
|Сабынин Андрей 37 2
|Скоробогатова Ольга 60 2
|Нагаев Олег 30 1
|Джамалов Евгений 17 1
|Маркелов Константин 42 1
|Петров Дмитрий 78 1
|Шеметов Андрей 10 1
|Малышев Александр 39 1
|Козлов Андрей 31 1
|Фридман Илья 42 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Фроловичева Екатерина 12 1
|Гольцов Александр 84 1
|Попов Андрей 116 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Глазьев Руслан 1 1
|Аузан Александр 10 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Чурсин Дмитрий 86 1
|Зауэрс Дмитрий 17 1
|Скворцов Владимир 14 1
|Шевченко Мария 16 1
|Рожков Александр 21 1
|Филиппов Александр 15 1
|Касацкий Александр 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.