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Индексная книга (каталог) CNews*
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Системы распределенного реестра Мастерчейн Masterchain Российская национальная блокчейн-сеть

Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
26.03.2024 США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой» 1
14.11.2023 ИТ-услуги лидируют в расходах финансовых компаний 1
03.10.2023 Платформа «Мастерчейн» первой реализовала размещение ЦФА с привлечением инвестплощадки 1
21.04.2023 «Базальт СПО» подвела итоги 2022 года: более 300 тысяч серверов и рабочих станций 83 регионов России переведены на операционные системы «Альт» 1
09.03.2023 Банк России включил «Мастерчейн» в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА 1
26.01.2023 «Мастерчейн» расширяет сеть дистрибьюторов и технологических партнеров 4
22.12.2022 Блокчейн-платформа «Мастерчейн» совместима с российской операционной системой «Альт сервер» 2
28.11.2022 МКБ запустил цифровые банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
10.11.2022 Российская блокчейн-платформа «Мастерчейн» запустила пилотные проекты в области постквантовой криптографии 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
04.10.2022 Экс-директор ИТ-департамента Банка России Максим Тищенко присоединился к команде «Мастерчейн» 2
01.09.2022 Новая версия блокчейн-платформы «Мастерчейн 2.0»: рост производительности и совместимость с отечественными операционными системам 2
18.05.2022 ВСК присоединилась к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
11.01.2022 ВТБ выдал «Ростелекому» банковскую гарантию на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 2
29.12.2021 Банки потратили на ИТ более полутриллиона долларов 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
19.04.2021 Райффайзенбанк и «Газпром нефть» внедряют банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 4
12.04.2021 Газпромбанк выступил соучредителем первого в России блокчейн-оператора 1
12.04.2021 ВТБ стал соучредителем первого российского блокчейн-оператора 1
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 3
10.02.2020 Райффайзенбанк готов хранить электронные закладные в блокчейн 1
07.02.2020 Райффайзенбанк готов хранить электронные закладные в блокчейн 1
27.11.2019 Руслан Рахметов, «Интеллектуальная безопасность» -

Из-за мер российских регуляторов киберпреступники атакуют западный финсектор

 1
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 1
03.07.2019 Сбербанк раскритиковал «официальный российский блокчейн». Он медленный, неэффективный и небезопасный 4
03.07.2019 МКБ присоединился к ассоциации «Финтех» 1
18.01.2019 «Абсолют Банк» выдал первую цифровую банковскую гарантию 1
27.12.2018 ВТБ провел пилотные сделки по выдаче цифровых банковских гарантий 1
05.12.2018 Ассоциация «Финтех» одобрила концепцию проекта «Цифровой профиль» 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
08.10.2018 «Айтеко» запустил децентрализованную депозитарную систему на платформе «Мастерчейн» 1
24.09.2018 CNews проведет в Москве конференцию «Блокчейн в России 2018» 1
24.09.2018 Ассоциация «Финтех» запустила систему учета электронных закладных на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 2
06.09.2018 «Финтех» и «Финтехлаб» подготовят кадры и помогут стартапам 1
06.08.2018 Наблюдательный совет ассоциации «Финтех» подвел итоги деятельности за II квартал 3
18.09.2017 На Russian Blockchain Week 2017 выступит более 30 топовых спикеров отрасли 1
22.03.2017 «АК Барс» банк приступил к внедрению технологии распределенных реестров 1

Публикаций - 44, упоминаний - 64

Системы распределенного реестра и организации, системы, технологии, персоны:

Системы распределенного реестра ООО 5 5
Ростелеком 10884 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3438 3
Microsoft Corporation 25720 3
IBM - International Business Machines Corp 9683 3
Softline - Софтлайн 3695 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2390 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 786 2
Терн ГК - Tern Group 82 2
Т1 Иннотех 213 2
МегаФон 10652 2
SAP SE 5585 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 2
Meta Platforms - Facebook 4610 2
Oracle Corporation 7062 2
Microsoft Corporation - GitHub 1061 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3003 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 925 2
Ланит - Норбит - Norbit 428 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4902 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1085 2
NTT Data - Itelligence AG 48 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 334 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1159 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 67 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1456 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 210 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 39 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 143 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
ДиалогНаука 270 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 22 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 115 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
Газинформсервис - ГИС 488 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 1
Т1 Сервионика - Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 19 1
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3134 12
Альфа-Банк 1967 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1885 5
НСПК - Национальная система платежных карт 942 4
Газпром ПАО 1484 3
ГПБ - Газпромбанк 1262 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2914 3
МКБ - Московский кредитный банк 651 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 3
ПСБ - Промсвязьбанк 955 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Barclays 122 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Ornua 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2086 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Газпром нефть 714 2
Ак Барс Банк 283 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 144 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 618 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
ВТБ Факторинг 26 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Take Wing 1 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
АльфаСтрахование Жизнь 30 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Uber 354 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5610 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3665 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3619 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 3
Федеральное казначейство России 1940 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1536 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 276 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 34 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 403 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 85 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 18
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
OpenChain 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1649 38
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6193 25
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13802 20
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16017 4
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Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 426 6
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 249 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6206 4
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 35 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3537 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2380 2
Linux OS 11457 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 277 2
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 2
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 2
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 76 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 83 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Linux FUSE 30 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 1
XRP - Криптовалюта 16 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 263 1
C/C++ - Язык программирования 884 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 51 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 234 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 1
SAP Predictive Analytics 11 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 26 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Apache Camel 73 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
Zcash - криптовалюта 12 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Актив - Рутокен Плагин 19 1
Жаркова Татьяна 24 7
Кузьмичев Игорь 12 4
Климова Евгения 8 3
Оперчук Иван 4 3
Федечкин Эдуард 58 2
Анищенко Александр 4 2
Благирев Алексей 24 2
Архипов Алексей 10 2
Авданина Надежда 12 2
Харитонов Дмитрий 78 2
Данишевский Григорий 7 2
Аксаков Анатолий 163 2
Сотин Денис 216 2
Дергунова Ольга 120 2
Сабынин Андрей 37 2
Скоробогатова Ольга 60 2
Нагаев Олег 30 1
Джамалов Евгений 17 1
Маркелов Константин 42 1
Петров Дмитрий 78 1
Шеметов Андрей 10 1
Малышев Александр 39 1
Козлов Андрей 31 1
Фридман Илья 42 1
Солопов Вячеслав 37 1
Фроловичева Екатерина 12 1
Гольцов Александр 84 1
Попов Андрей 116 1
Абрамченко Виктория 18 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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