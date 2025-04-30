Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме

Закладная – это ценная бумага, которая подтверждает право банка на залог недвижимости и на права по кредитному договору. Электронная закладная всегда хранится и учитывается в депозитарии, деятельность которого регулируется Банком России. Внедрение электронной закладной позволило существенно упростить процедуру оформления ипотечной сделки – банку или заемщику не нужно забирать электронную закладную из Росреестра после регистрации ипотеки, а после погашения кредита заемщиком банк без участия клиента снимает залог с жилья в Росреестре. В результате покупатель свободно распоряжается недвижимостью почти сразу после погашения кредита без необходимости посещать многофункциональный центр, как это сейчас происходит при наличии «бумажной» закладной.