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Электронная закладная ценный документ, заполненный в электронной форме
Закладная – это ценная бумага, которая подтверждает право банка на залог недвижимости и на права по кредитному договору. Электронная закладная всегда хранится и учитывается в депозитарии, деятельность которого регулируется Банком России. Внедрение электронной закладной позволило существенно упростить процедуру оформления ипотечной сделки – банку или заемщику не нужно забирать электронную закладную из Росреестра после регистрации ипотеки, а после погашения кредита заемщиком банк без участия клиента снимает залог с жилья в Росреестре. В результате покупатель свободно распоряжается недвижимостью почти сразу после погашения кредита без необходимости посещать многофункциональный центр, как это сейчас происходит при наличии «бумажной» закладной.
Электронная закладная и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамченко Виктория 18 3
|Путин Владимир 3230 3
|Васев Николай 32 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Орешкин Максим 29 3
|Набиуллина Эльвира 101 3
|Моисеев Алексей 33 3
|Скоробогатова Ольга 56 2
|Козак Николай 168 2
|Мартынова Елена 87 2
|Дергунова Ольга 119 1
|Попов Андрей 111 1
|Жаркова Татьяна 21 1
|Дубин Юрий 2 1
|Зайцева Анна 69 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Назарова Анна 52 1
|Макаров Алексей 65 1
|Иванов Вячеслав 3 1
|Климова Евгения 8 1
|Кирильчев Юрий 3 1
|Шувалов Игорь 84 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Dimon Jamie - Даймон Джейми 7 1
|Царев Кирилл 29 1
|Иванов Сергей 388 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Невский Александр 21 1
|Лукьянов Александр 46 1
|Косяков Алексей 16 1
|Светлышев Михаил 5 1
|Квасенков Евгений 3 1
|Веряскина Елена 1 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 278 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1016 1
|Военно-промышленный курьер 88 1
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