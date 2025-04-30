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Электронная закладная ценный документ, заполненный в электронной форме

Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме

Закладная – это ценная бумага, которая подтверждает право банка на залог недвижимости и на права по кредитному договору. Электронная закладная всегда хранится и учитывается в депозитарии, деятельность которого регулируется Банком России. Внедрение электронной закладной позволило существенно упростить процедуру оформления ипотечной сделки – банку или заемщику не нужно забирать электронную закладную из Росреестра после регистрации ипотеки, а после погашения кредита заемщиком банк без участия клиента снимает залог с жилья в Росреестре. В результате покупатель свободно распоряжается недвижимостью почти сразу после погашения кредита без необходимости посещать многофункциональный центр, как это сейчас происходит при наличии «бумажной» закладной.


30.04.2025 IEK GROUP продемонстрировала инновации для нефтегазовой отрасли 1
29.05.2024 При поддержке ДОМ.РФ выпущена первая в стране электронная закладная на строительство ИЖС 2
01.03.2024 «Росбанк Дом» выпустил первую электронную закладную, подписанную УНЭП 1
26.12.2023 В Банке «Дом.РФ» теперь можно оформить е-закладную через мобильное приложение 2
21.10.2022 Росреестр и «Дом.РФ»: электронные закладные можно оформить для нескольких объектов 1
15.08.2022 «Ак барс банк» увеличил выпуск электронных закладных на платформе SmartDeal 2
27.08.2021 «Сбер» при поддержке «ДОМ.РФ» перешел на электронные закладные по всей территориальной сети 1
05.08.2021 Росреестр и «ДОМ.РФ» ускорили работу банков с электронными закладными 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
06.11.2019 R-Style Softlab оптимизировала работу банков с Росреестром 2
05.12.2018 Ассоциация «Финтех» одобрила концепцию проекта «Цифровой профиль» 1
08.10.2018 «Айтеко» запустил децентрализованную депозитарную систему на платформе «Мастерчейн» 1
25.09.2018 Подтверждена регистрация первой электронной закладной для «Райффайзенбанка» через платформу SmartDeal 1
24.09.2018 Ассоциация «Финтех» запустила систему учета электронных закладных на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 2
24.08.2018 Росреестр зарегистрировал первую электронную закладную по ипотеке Сбербанка 2
24.08.2018 Зарегистрирована первая электронная закладная по ипотеке Сбербанка 2
02.07.2018 Сбербанк оформил первую электронную закладную 2
06.12.2017 Власти пригрозили россиянам уголовной ответственностью за майнинг биткоинов 1
13.11.2017 Официально: Россияне обязаны платить налог с биткоинов 1
24.10.2017 Путин приказал разрешить криптовалюты и ввести налог на майнинг 1
15.06.2010 IBM представила новое ПО для прогнозного анализа IBM SPSS Modeler 1
17.04.2007 В России вывезли из цеха атомную подводную лодку нового поколения 1

Публикаций - 22, упоминаний - 30

Электронная закладная и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9466 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 1
МегаФон 9190 1
Alibaba Group 433 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3237 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13098 1
GitHub 864 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
China Mobile 407 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 280 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Цифровые активы 131 1
VeChain 4 1
Орбита 294 1
NetDocuments 1 1
Integra 27 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 93 1
ЦИАН - Практика Успеха 9 1
Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 18 1
Rosetta Stone 5 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7537 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1674 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 2
ГПБ - Газпромбанк 1103 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 2
Ак Барс Банк 273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2483 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
Газпром ПАО 1361 1
МКБ - Московский кредитный банк 571 1
Альфа-Банк 1791 1
Газпром нефть 633 1
Renault Groupe 160 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 130 1
Carrefour 23 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 121 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 1
US Bank 3 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Martine Jarlgaard 1 1
КонсультантПлюс 137 1
Лента - Сеть розничной торговли 2133 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Christie's - Кристис 12 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1234 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4918 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11961 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4606 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2019 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 215 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5047 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6057 1
Минфин РФ - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 9 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
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Военно-промышленный курьер 88 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 1
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