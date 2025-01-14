ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись

НЭП — это неквалифицированная электронная подпись. Ее сертификат может выпустить любой удостоверяющий центр, аккредитация для этого не нужна. В отличии от квалифицированной ЭП, неквалифицированную можно использовать только по соглашению сторон, а для ее оформления не нужно идти в офис УЦ 一 личность можно подтвердить через Госуслуги. Из-за более гибкого подхода к требованиям и составу НЭП чаще всего используют для внутреннего документооборота компании или подписания в одной информационной системе.