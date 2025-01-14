ЭЦП УНЭП Усиленная неквалифицированная электронная подпись
НЭП — это неквалифицированная электронная подпись. Ее сертификат может выпустить любой удостоверяющий центр, аккредитация для этого не нужна. В отличии от квалифицированной ЭП, неквалифицированную можно использовать только по соглашению сторон, а для ее оформления не нужно идти в офис УЦ 一 личность можно подтвердить через Госуслуги. Из-за более гибкого подхода к требованиям и составу НЭП чаще всего используют для внутреннего документооборота компании или подписания в одной информационной системе.
ЭЦП УНЭП и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Махлин Дмитрий 95 10
|Пермяков Артем 17 3
|Андреев Владимир 97 2
|Истомин Константин 56 2
|Муллахметова Гузель 11 2
|Нагорнов Иван 7 2
|Максимова Марина 10 2
|Исаков Довар 3 2
|Шуваева Виктория 5 2
|Лоевская Анна 49 1
|Машурин Сергей 20 1
|Мартыненко Александр 20 1
|Маслов Юрий 10 1
|Макаров Станислав 117 1
|Пономарев Илья 72 1
|Зимонас Роман 7 1
|Гавра Полина 1 1
|Габриэль Владимир 10 1
|Овчинников Василий 16 1
|Загоруйко Александр 5 1
|Летчфорд Леонид 2 1
|Ковальская Вера 1 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Ибрагимов Руслан 35 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Колесняк Сергей 6 1
|Глазков Александр 137 1
|Холинов Андрей 18 1
|Гусев Михаил 23 1
|Ворсина Мария 2 1
|Котовский Денис 3 1
|Леонова Надежда 1 1
|Устинова Алена 1 1
|Горловская Татьяна 1 1
|Алимпиев Илья 1 1
|Сагалов Михаил 1 1
|Сайганов Сергей 3 1
|Додонова Лилия 1 1
|Нежельская Елена 1 1
|Салихова Елена 4 1
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