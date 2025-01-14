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ЭЦП УНЭП Усиленная неквалифицированная электронная подпись

ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись

НЭП — это неквалифицированная электронная подпись. Ее сертификат может выпустить любой удостоверяющий центр, аккредитация для этого не нужна. В отличии от квалифицированной ЭП, неквалифицированную можно использовать только по соглашению сторон, а для ее оформления не нужно идти в офис УЦ 一 личность можно подтвердить через Госуслуги. Из-за более гибкого подхода к требованиям и составу НЭП чаще всего используют для внутреннего документооборота компании или подписания в одной информационной системе.


14.01.2025 Выпуск версии СЭД ТЕЗИС 5.4 1
09.12.2024 Портал госуслуг Подмосковья поможет проверить газовое оборудование 1
03.12.2024 VK HR Tek упростил процесс получения электронной подписи для иностранных граждан 1
11.11.2024 Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты 1
07.11.2024 Внедрение КЭДО может стать обязательным для российских компаний 1
18.09.2024 HRlink подключил второй удостоверяющий центр 1
02.07.2024 СЭД WSS Docs делает подписание документов быстрым и экономичным за счет возможности использования приложения «Госключ» 1
17.04.2024 Российская ИТ-компания Sign.Me запустила новый сервис электронного подписания документов «Сайн.Клик» 1
08.04.2024 Банкам разрешили использовать «Госключ» для идентификации клиентов-физлиц 1
29.03.2024 Минцифры сообщает о новых возможностях использования «Госключа», которые станут доступны татарстанцам в апреле и мае 1
28.03.2024 ITFB Group и ГК «Астрал» объявили о старте технологического партнерства 2
12.03.2024 «Диасофт» выводит на рынок систему электронного документооборота 1
01.03.2024 «Росбанк Дом» выпустил первую электронную закладную, подписанную УНЭП 1
23.01.2024 В «Электронном документообороте» компании «Диасофт» расширены возможности по настройке электронной подписи и маршрутов согласования 1
22.01.2024 Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM 1
14.12.2023 «Домклик» провел первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ» 1
06.12.2023 Как отправить в отпуск 50 тысяч человек: изучаем систему КЭДО под нагрузкой 1
04.12.2023 ПЭК подключил к электронной накладной 16% партнеров-перевозчиков по всей стране 1
31.10.2023 Как ЕСМ-платформы помогают уменьшить затраты и повысить эффективность? 1
24.10.2023 Как не просто автоматизировать, а трансформировать HR-функцию 1
04.10.2023 Каждый пятый россиянин считает, что в ближайшем будущем все документы и подписи будут электронными 1
21.09.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia внедрила кадровый ЭДО на платформе HRlink 1
25.08.2023 Платформа для управления охраной труда и промышленной безопасностью EHSM от разработчика «КИТ Консалтинг» 1
18.07.2023 В HRlink теперь доступно многоэтапное подписание заявлений 1
07.07.2023 С сервисом «Госключ» купить новую квартиру на «Домклик» можно без посещения офиса «Сбера» 1
19.06.2023 Ольга Исакова -

Ольга Исакова, «Магнит»: 99% всех офисных сотрудников работают в кадровом ЭДО

 1
13.06.2023 КЭДО: инструкция по применению 1
15.05.2023 «Диасофт» разработал продукт для автоматического наложения и проверки УНЭП 1
24.04.2023 «Почта банк» начал использовать «Госключ» для подписания кадровых документов 1
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 2
21.02.2023 ОПХ перешли на безбумажный кадровый ЭДО 1
16.02.2023 Адаптер для взаимодействия с сервисом Минцифры «Госключ» от «Кворум» для подписания банковских документов онлайн 1
23.01.2023 «МТС банк» перешел на ЭКДО HRlink 1
23.12.2022 «Триколор» перешел на безбумажный кадровый документооборот 2
12.12.2022 HRlink запустила модуль для удаленного подписания локальных нормативных актов 2
09.12.2022 Артем Пермяков -

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации

 1
24.11.2022 Константин Истомин -

Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки

 1
21.11.2022 «Самокат» перешел на электронный документооборот в HR 2
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1
25.08.2022 Selectel перешел на безбумажный HR с помощью платформы HRlink 1

Публикаций - 59, упоминаний - 65

ЭЦП УНЭП и организации, системы, технологии, персоны:

8213 16
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 14
Directum - Директум 1089 8
SAP SE 5276 7
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Diasoft - Диасофт 870 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 2
Telegram Group 1983 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
Oracle Corporation 6687 2
Тензор 97 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 2
Парус Корпорация 552 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
Microsoft Corporation 24624 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
IDX - Системы управления идентификацией 19 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Selectel - Селектел 385 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
MONT - МОНТ 144 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Nlogic 7 1
Системы и Проекты ГК 39 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Комус 94 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Pony Express - Фрейт линк 67 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
ПСБ Лизинг 5 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 11 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
Ренессанс Страхование 160 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 10 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 29 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 50 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 1
Линзмастер 7 1
Газпром ПАО 1342 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
LEGO 244 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Связной ГК 1369 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 13
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Федеральное казначейство России 1772 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
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Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 2 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
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Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
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