ПЭК подключил к электронной накладной 16% партнеров-перевозчиков по всей стране

В первой половине 2024 г. компания ПЭК планирует перевести на ЭТРН 90% рейсов с участием внешнего автопарка. Это поможет ускорить оплату перевозчикам, так как больше не нужно будет ждать оригиналов документов для выставления счетов, а также упростит оформление и обмен накладными. По данным оператора ЭДО «СКБ Контур», за январь-октябрь 2023 г. число транспортных компаний, которые подключились к ЭТРН, выросло на 19%, а объем подписанных документов увеличился в 30 раз. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

За май-октябрь 2023 г. ПЭК оформил 65 тыс. электронных накладных в 86 регионах России. В течение шести месяцев мультисервисный оператор логистических услуг перевел на ЭТРН 96% рейсов с участием грузового парка «Авто-ПЭК» (входит ГК ПЭК), а также подключил 16% партнеров — перевозчиков.

Перевозчикам, которые переходят на электронную накладную, ПЭК передает больше заказов, заранее распределяя их, исходя из графика на несколько месяцев. Кроме того, при обмене ЭТРН, компаниям больше не нужно ожидать получения и подписания оригиналов бумажных документов после выгрузки, которое занимает в среднем 5-30 дней. Благодаря этому оплата ускоряется до одного-двух дней.

Игорь Алексашов, директор по транспортной логистике ПЭК: «Чаще всего на электронные накладные переходят перевозчики с автопарком от 100 транспортных средств, остальные — не спешат тестировать ЭДО, опасаясь проблем с перестройкой бизнес-процессов. Чтобы помочь транспортным партнерам, ПЭК курирует каждый этап: от заключения соглашения с оператором ЭДО до настройки оборудования и тестирования ЭТРН».

По его словам, грузоотправителям и грузополучателям у которых широкая филиальная сеть с большим количеством подписантов и которые уже подключились к ЭТРН, в ближайшее время важно перейти на усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП), чтобы избежать роста расходов. Сейчас возможно подписание усиленной квалифицированной электронной подписью для юрлиц, однако сертификаты на них закончатся в 2024 г., новые — уже не оформляются с 1 сентября 2023 г.

Сегодня компании могут выпускать УКЭП только для физлиц. Расходы растут, так как для каждого сотрудника-участника перевозки, требуется оформить отдельную подпись, стоимость которой составляет в среднем 3000 руб., приобретение токена обойдется в 1800 руб.

Оформление усиленной неквалифицированной электронной подписи обойдется дешевле, так как для ее использования можно не создавать отдельный сертификат, это государственный ключ, который выдается бесплатно и хранится на USB-накопителе, в облачном хранилище или мобильном устройстве. Экономия составит от 100 тыс. до 10 млн руб., в зависимости от количества сотрудников и рейсов в месяц.

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За январь-октябрь 2023 г. число транспортных компаний, которые перешли на ЭТРН, выросло на 19%, сообщил оператор ЭДО «СКБ Контур».

Павел Коптелов, эксперт сервиса «Логистика» в «Контуре»: «По итогам 10 месяцев этого года объем подписанных электронных накладных увеличился в 30 раз. Большая часть подключившихся компаний готовы увеличить количество сценариев оформления ЭТРН после запуска первого сценария».

В первой половине 2024 г. ПЭК переведет на ЭТРН 90% рейсов с участием партнеров-перевозчиков, а также запустит новые сценарии — доставку в торговые сети, а также сценарии с привлечением экспедитора и агента.

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