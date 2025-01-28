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Коптелов Павел



28.01.2025 «Медикум» и сервис «Контура» помогают транспортным компаниям оптимизировать документооборот 1
07.11.2024 Пользователи ID20 сократили время оформления путевых листов на 30% с помощью решения «Контура» 1
18.10.2024 «РЖД Логистика» сократила время передачи транспортных накладных с помощью «Контура» 1
06.05.2024 Пользователи «АТИМО» перешли на ЭПЛ с помощью сервиса «Логистика» от «Контура» 1
02.04.2024 NATCAR внедрила ЭТрН при перевозках грузов беспилотниками с помощью решения «Контура» 1
04.12.2023 ПЭК подключил к электронной накладной 16% партнеров-перевозчиков по всей стране 1
02.10.2023 ПЭК перевел на электронные накладные более 90% своих рейсов 1
17.07.2023 Один из первых в России электронных путевых листов оформили в сервисе «Логистика» от «Контура» 1
18.05.2023 ПЭК запускает перевозки с электронными транспортными накладными 1
07.03.2023 Пользователи сервиса «Логистика» в «Контуре» смогут обмениваться путевыми листами 1
26.11.2015 Промсвязьбанк запустил систему юридически значимого электронного документооборота по факторингу 1
24.02.2015 «Солид Банк» запустил кредитную платформу «Теледок» на базе сервиса «Контур.Диадок» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Коптелов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1045 9
8226 3
Ресурс Групп 3 1
ID20 - ЮниФлит - Штарккрафт 3 1
АТИМО 2 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 3
NATCAR - Национальный перевозчик 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Солид ИФК - Солид Банк 6 1
ПСБ - Промсвязьбанк 853 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12532 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2073 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2307 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 4
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 318 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1705 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10186 3
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 3
Электронный документ - Electronic document 1455 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24153 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2126 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3853 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27454 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1558 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1739 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11144 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15894 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 292 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12534 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 61 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2935 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19347 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5355 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1055 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4990 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1388 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 5
NVision Барьер 650 1
Минцифры РФ - Госключ 137 1
Алексашов Игорь 4 3
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5978 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5766 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6134 1
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 854 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 1
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Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
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Ведомости 1002 1
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