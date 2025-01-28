Коптелов Павел
Коптелов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1045 9
|1С 8226 3
|Ресурс Групп 3 1
|ID20 - ЮниФлит - Штарккрафт 3 1
|АТИМО 2 1
|Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
|ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 3
|NATCAR - Национальный перевозчик 4 1
|РЖД - Российские железные дороги 1904 1
|Солид ИФК - Солид Банк 6 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 853 1
|Алексашов Игорь 4 3
|Филатов Вадим 3 1
|Гудкова Анна 1 1
|Пелевин Илья 1 1
|Носов Виктор 3 1
|Баканов Дмитрий 30 1
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