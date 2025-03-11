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Медикум Медикон СДМО система дистанционных медицинских осмотров


11.03.2025 Интеграция системы электронных путевых листов (ЭПЛ) от компании «Калуга Астрал» с платформой дистанционных медицинских осмотров «Медикум» успешно завершена 2
28.01.2025 «Медикум» и сервис «Контура» помогают транспортным компаниям оптимизировать документооборот 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Медикум и организации, системы, технологии, персоны:

Медикум 2 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 99 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 1
8297 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
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1С:ЭПД 5 1
Коптелов Павел 12 1
Птушкин Антон 1 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 531 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9944 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 306 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2509 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7077 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7687 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
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