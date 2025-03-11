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1С:ЭПД


11.03.2025 Интеграция системы электронных путевых листов (ЭПЛ) от компании «Калуга Астрал» с платформой дистанционных медицинских осмотров «Медикум» успешно завершена 1
27.11.2023 «1С:Управление автотранспортом стандарт» прошло сертификацию «1С:Совместимо» 1
05.09.2023 Мосгортранс запустил электронные путевые листы на базе решений «1С» и «1С‑Рарус» 1
05.06.2023 Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга астрал» 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

1С:ЭПД и организации, системы, технологии, персоны:

8297 4
1С-Рарус 888 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 99 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Информ 303 1
Ростех - Радиозавод 68 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 35 1
KoderLine - Кодерлайн 5 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
АртАйТи - artIT 2 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
Google LLC 11854 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
Медикум 2 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 72 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Газпром нефть 625 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 1
Русагро Группа Компаний 280 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 38 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Водоканал МУП 12 1
Деловые Линии ГК 69 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
ВТБ Недвижимость 3 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 50 1
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 4 1
Калининградский янтарный комбинат 1 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Мосгортранс ГУП 122 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 1
Правительство Иркутской области 30 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
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1С:Корпорация 48 1
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1С:Контрагент 7 1
1С:Аналитика 20 1
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1С:Подпись 3 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 1
Медикум - Медикон СДМО - система дистанционных медицинских осмотров 2 1
Собянин Сергей 397 2
Нуралиев Борис 290 2
Ликсутов Максим 125 2
Шевченко Антон 17 1
Асаул Николай 2 1
Блинов Артем 5 1
Птушкин Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 3
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