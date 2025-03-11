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1С:ЭПД
1С:ЭПД и организации, системы, технологии, персоны:
|Собянин Сергей 397 2
|Нуралиев Борис 290 2
|Ликсутов Максим 125 2
|Шевченко Антон 17 1
|Асаул Николай 2 1
|Блинов Артем 5 1
|Птушкин Антон 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 1
|1С:ERP Бизнес-форум 18 1
|1С:Проект года 24 1
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