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УльтимаТек АртАйТи artIT

УльтимаТек - АртАйТи - artIT

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 385 478 050 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 385 478 050 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 4 340 386 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.11.2026 «УльтимаТек» купила 50% «1С»-интегратора «АртАйТи» 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
07.10.2013 «Ферреро Руссия» автоматизировала работу с товаросопроводительными документами на базе Docsvision 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:

Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис - Райтек Промышленность 22 1
SAP SE 5636 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
9793 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 1
Docsvision - ДоксВижн 1063 1
1С-Рарус 990 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1137 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 20 1
Syntellect - Синтеллект 105 1
Ростех - Радиозавод 70 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура 67 1
KoderLine - Кодерлайн 6 1
РусГидро ИТ сервис 50 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Калининградский янтарный комбинат 1 1
Татспиртпром - Алкоторг 15 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 123 1
Русагро Группа Компаний 400 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 393 1
Газпром нефть 752 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 302 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 307 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 375 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 161 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 44 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Водоканал МУП 12 1
Деловые Линии ГК 96 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 47 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 96 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 39 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 13 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 35 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 11 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
ВТБ Недвижимость 3 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 101 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 36 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 39 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55339 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37130 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14199 2
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 491 1
HRM - Расчет отпуска 978 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12588 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27311 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1560 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5782 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7922 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24976 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 944 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding - Employee Experience 254 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4170 1
1С:ЭПД 7 1
1С:Подпись 3 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 1
1С:ERP Управление предприятием 887 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 327 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2586 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 725 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 236 1
1С:Корпорация 58 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
Docsvision СЭД - ECM-система 250 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
1С:Контрагент 7 1
1С:Аналитика 33 1
Гвоздев Артём 1 1
Тамбовцев Вадим 1 1
Нуралиев Борис 299 1
Россия - РФ - Российская федерация 169659 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48365 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3405 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14900 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 930 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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