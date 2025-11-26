Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited

«Газпром Интернэшнл Лимитед» – оператор зарубежных проектов «Газпрома» в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов. Компания является холдингом и через свои дочерние структуры владеет 14 активами в 8 странах мира. Ключевыми из них являются проекты в таких странах как Узбекистан, Вьетнам, Алжир, Ливия, Боливия, а также Бангладеш и деятельность на шельфе Северного моря.