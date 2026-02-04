Разделы

Джалладян Рафаел


СОБЫТИЯ


04.02.2026 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта 1
20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
05.12.2014 «Витте Консалтинг» анонсировала «ВиттеДокс» — новое решение для автоматизации документооборота 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Джалладян Рафаел и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3153 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 260 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг 28 1
ST - Системные технологии 68 1
Biocodex - Биокодекс 11 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 47 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
МКБ - Московский кредитный банк 619 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Gett 87 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 504 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 995 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 144 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Татнефть 239 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1131 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 218 1
Газпром нефть 678 1
АльфаСтрахование СГ 359 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 284 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Komatsu - Комацу 18 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
ВТБ Лизинг 69 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 356 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Миррико - Mirrico 9 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 2
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 116 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18633 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 999 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 254 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 396 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - ВиттеДокс 1 1
Кушнир Леонид 19 1
Макаренко Екатерина 2 1
Лебедев Владимир 83 1
Спевак Сергей 12 1
Михеев Дмитрий 40 1
Сивуха Дмитрий 3 1
Ткачева Ольга 2 1
Григорян Гагик 8 1
Еремина Елена 8 1
Васильев Виктор 7 1
Волкова Ольга 7 1
Дронова Наталья 2 1
Ростунова Ольга 1 1
Пригожая Татьяна 1 1
Клестова Александра 1 1
Жданова Ирина 2 1
Крылова Раиса 1 1
Коршунов Александр 1 1
Дрокова Ольга 1 1
Прунцова Вера 1 1
Неборако Екатерина 1 1
Андреева Оксана 4 1
Разумов Денис 2 1
Овсянникова Ксения 6 1
Соколов Егор 1 1
Материкина Евгения 1 1
Бебешко Елена 2 1
Гатина Алена 1 1
Броничев Руслан 1 1
Кузина Олеся 1 1
Середюк Анна 1 1
Лосев Виталий 1 1
Леонова Ольга 6 1
Королев Вадим 5 1
Михеева Нина 8 1
Климова Анна 5 1
Ахметшин Рамиль 6 1
Жаворонков Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
Украина 7812 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3255 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 487 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
