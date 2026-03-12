Разделы

Ткачева Ольга


СОБЫТИЯ


12.03.2026 Группа «ОМЗ Перспективные технологии» и Российский геронтологический научно-клинический центр договорились о сотрудничестве по программе здорового долголетия 1
20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
19.06.2019 В «Зарядье» торжественно запустили услугу бесконтактной оплаты прогулок по Москве-реке c помощью смартфона 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ткачева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

ST - Системные технологии 68 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3180 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14813 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 262 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 7 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Миррико - Mirrico 9 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Biocodex - Биокодекс 11 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 47 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8362 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
МКБ - Московский кредитный банк 626 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 572 1
Gett 87 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 510 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1011 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 146 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Татнефть 240 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 219 1
Газпром нефть 682 1
АльфаСтрахование СГ 361 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 113 1
Komatsu - Комацу 18 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
ВТБ Лизинг 71 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 359 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 100 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 224 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 165 1
Парк Зарядье 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58132 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1337 1
Электронный документ - Electronic document 1539 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 337 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1291 1
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 121 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19205 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6995 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25862 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74504 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4181 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11588 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34320 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13456 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3158 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 254 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 401 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7411 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2576 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
Григорян Гагик 8 1
Еремина Елена 8 1
Васильев Виктор 7 1
Волкова Ольга 7 1
Дронова Наталья 2 1
Ростунова Ольга 1 1
Пригожая Татьяна 1 1
Клестова Александра 1 1
Жданова Ирина 2 1
Крылова Раиса 1 1
Коршунов Александр 1 1
Дрокова Ольга 1 1
Прунцова Вера 1 1
Неборако Екатерина 1 1
Андреева Оксана 6 1
Разумов Денис 2 1
Овсянникова Ксения 6 1
Соколов Егор 1 1
Материкина Евгения 1 1
Бебешко Елена 2 1
Гатина Алена 1 1
Броничев Руслан 1 1
Кузина Олеся 1 1
Середюк Анна 1 1
Лосев Виталий 1 1
Леонова Ольга 6 1
Королев Вадим 5 1
Михеева Нина 8 1
Климова Анна 5 1
Ахметшин Рамиль 6 1
Жаворонков Максим 2 1
Джалладян Рафаел 5 1
Кушнир Леонид 19 1
Макаренко Екатерина 2 1
Лебедев Владимир 87 1
Спевак Сергей 12 1
Бадосов Антон 2 1
Михеев Дмитрий 40 1
Сивуха Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159468 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46313 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Украина 7832 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6375 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8434 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7058 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6407 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2982 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3297 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1843 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 981 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6324 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 493 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20569 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424869, в очереди разбора - 727003.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

