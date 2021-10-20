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Индексная книга (каталог) CNews*
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Волкова Ольга

СОБЫТИЯ


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
08.04.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
25.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
07.03.2017 TrueConf купила интегратора, оцененного в 200 млн 1
23.09.2014 Трость-навигатор, домашняя гидропоника и другие проекты James Dyson Award 2014 1
06.02.2014 Решение по управлению ресурсами предприятия Epicor ERP теперь доступно и на российском рынке 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Волкова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

9594 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 3
Крок - Croc 1964 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Epicor Software Corporation 166 2
CleverMic 5 1
Системы документооборота 522 1
QAD 40 1
Phoenix Audio Technologies 3 1
Epicor Software Corporation - Solarsoft Business Systems 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Oracle Corporation 7074 1
Yealink Network Technology 85 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Logitech 437 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
TrueConf - UnitSolutions - Юнитсолюшнс - Ав-Лабс 7 1
ST - Системные технологии 74 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
Biocodex - Биокодекс 12 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Gett 88 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Татнефть 243 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Газпром нефть 725 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Komatsu - Комацу 20 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
ВТБ Лизинг 73 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Миррико - Mirrico 9 1
Dyson 157 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 4
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
Электронный документ - Electronic document 1579 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 176 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 480 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 1
Epicor ERP 35 1
ELMA ECM 8 1
Nuvia Phoenix 147 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Архивный фонд РФ 115 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 15 1
Королев Вадим 5 4
Михеев Дмитрий 40 4
Лазарев Николай 21 3
Еремина Елена 8 3
Чепакин Андрей 27 3
Постарнаков Андрей 5 3
Васильева Екатерина 17 3
Зарьянов Алексей 11 3
Минаев Алексей 11 3
Дронова Наталья 2 1
Ростунова Ольга 1 1
Пригожая Татьяна 1 1
Клестова Александра 1 1
Жданова Ирина 3 1
Крылова Раиса 1 1
Коршунов Александр 1 1
Дрокова Ольга 1 1
Прунцова Вера 1 1
Неборако Екатерина 1 1
Андреева Оксана 6 1
Разумов Денис 2 1
Овсянникова Ксения 6 1
Соколов Егор 1 1
Материкина Евгения 1 1
Бебешко Елена 2 1
Гатина Алена 1 1
Броничев Руслан 1 1
Кузина Олеся 1 1
Середюк Анна 1 1
Лосев Виталий 1 1
Мельникова Светлана 1 1
Леонова Ольга 6 1
Михеева Нина 8 1
Климова Анна 5 1
Ахметшин Рамиль 6 1
Масалкина Надежда 1 1
Жаворонков Максим 2 1
Емельяненко Маргарита 4 1
Джалладян Рафаел 5 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Украина 7928 1
США - Калифорния 4829 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Ботаника - Растения - Plantae 1167 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
James Dyson Award - международная премия 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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