Индексная книга (каталог) CNews*
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Волкова Ольга
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Волкова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Королев Вадим 5 4
|Михеев Дмитрий 40 4
|Лазарев Николай 21 3
|Еремина Елена 8 3
|Чепакин Андрей 27 3
|Постарнаков Андрей 5 3
|Васильева Екатерина 17 3
|Зарьянов Алексей 11 3
|Минаев Алексей 11 3
|Дронова Наталья 2 1
|Ростунова Ольга 1 1
|Пригожая Татьяна 1 1
|Клестова Александра 1 1
|Жданова Ирина 3 1
|Крылова Раиса 1 1
|Коршунов Александр 1 1
|Дрокова Ольга 1 1
|Прунцова Вера 1 1
|Неборако Екатерина 1 1
|Андреева Оксана 6 1
|Разумов Денис 2 1
|Овсянникова Ксения 6 1
|Соколов Егор 1 1
|Материкина Евгения 1 1
|Бебешко Елена 2 1
|Гатина Алена 1 1
|Броничев Руслан 1 1
|Кузина Олеся 1 1
|Середюк Анна 1 1
|Лосев Виталий 1 1
|Мельникова Светлана 1 1
|Леонова Ольга 6 1
|Михеева Нина 8 1
|Климова Анна 5 1
|Ахметшин Рамиль 6 1
|Масалкина Надежда 1 1
|Жаворонков Максим 2 1
|Емельяненко Маргарита 4 1
|Джалладян Рафаел 5 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.