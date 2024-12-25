Климова Анна
Климова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Григорян Гагик 8 2
|Андреева Оксана 3 2
|Разумов Денис 2 2
|Кушнир Леонид 19 1
|Макаренко Екатерина 2 1
|Лебедев Владимир 65 1
|Спевак Сергей 12 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Сивуха Дмитрий 3 1
|Ткачева Ольга 2 1
|Еремина Елена 7 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Васильев Виктор 7 1
|Зеленько Игорь 10 1
|Волкова Ольга 7 1
|Бахарева Дина 5 1
|Дронова Наталья 2 1
|Рогова Светлана 2 1
|Ростунова Ольга 1 1
|Пригожая Татьяна 1 1
|Клестова Александра 1 1
|Жданова Ирина 2 1
|Крылова Раиса 1 1
|Коршунов Александр 1 1
|Дрокова Ольга 1 1
|Прунцова Вера 1 1
|Неборако Екатерина 1 1
|Овсянникова Ксения 6 1
|Соколов Егор 1 1
|Материкина Евгения 1 1
|Бебешко Елена 2 1
|Гатина Алена 1 1
|Броничев Руслан 1 1
|Кузина Олеся 1 1
|Середюк Анна 1 1
|Лосев Виталий 1 1
|Кушпель Юрий 10 1
|Леонова Ольга 6 1
|Королев Вадим 5 1
|Михеева Нина 8 1
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