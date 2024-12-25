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Климова Анна



25.12.2024 ГК «Медиа-тел» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области CRM-решений 1
28.12.2023 Как управлять корпоративным контентом и электронными документами: мнение экспертов 1
07.12.2021 Как ускорить маршрутизацию электронных документов 1
20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
16.09.2013 «СКБ Контур» и «Корус Консалтинг СНГ» предлагают готовое решение по роумингу электронных документов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Климова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
8213 1
SAP SE 5277 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
KPMG 256 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
ММК Информсервис 51 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
ST - Системные технологии 65 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Gett 81 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Татнефть 226 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Газпром нефть 618 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Komatsu - Комацу 18 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
ВТБ Лизинг 68 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
РесурсТранс 16 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Sova Capital 5 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Миррико - Mirrico 9 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнергоагент - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 38 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 170 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Электронный документ - Electronic document 1454 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 364 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 315 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
Оповещение и уведомление - Notification 4606 1
Нотариат электронный - Electronic notary - Цифровизация нотариусов 22 1
Маркировка - Marking 1054 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 40 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 12 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 19 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
Григорян Гагик 8 2
Андреева Оксана 3 2
Разумов Денис 2 2
Кушнир Леонид 19 1
Макаренко Екатерина 2 1
Лебедев Владимир 65 1
Спевак Сергей 12 1
Михеев Дмитрий 40 1
Сивуха Дмитрий 3 1
Ткачева Ольга 2 1
Еремина Елена 7 1
Чепакин Андрей 26 1
Васильев Виктор 7 1
Зеленько Игорь 10 1
Волкова Ольга 7 1
Бахарева Дина 5 1
Дронова Наталья 2 1
Рогова Светлана 2 1
Ростунова Ольга 1 1
Пригожая Татьяна 1 1
Клестова Александра 1 1
Жданова Ирина 2 1
Крылова Раиса 1 1
Коршунов Александр 1 1
Дрокова Ольга 1 1
Прунцова Вера 1 1
Неборако Екатерина 1 1
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Соколов Егор 1 1
Материкина Евгения 1 1
Бебешко Елена 2 1
Гатина Алена 1 1
Броничев Руслан 1 1
Кузина Олеся 1 1
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Кушпель Юрий 10 1
Леонова Ольга 6 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Украина 7608 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
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MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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