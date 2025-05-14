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Салпагаров Рамазан
УПОМИНАНИЯ
Салпагаров Рамазан и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 2
|Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
|Ланит - Норбит - Norbit 380 1
|ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2966 1
|Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 130 3
|Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 36 1
|Данилов Михаил 31 1
|Климова Анна 5 1
|Костина Светлана 14 1
|Воропаев Алексей 6 1
|Белкина Юлия 1 1
|Касаткин Александр 1 1
|Герман Константин 7 1
|Малинин Юрий 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
|Россия - ЦФО - Липецкая область 564 1
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