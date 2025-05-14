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Салпагаров Рамазан


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Будущее ECM-систем в России: дискуссия с участием LDM, «РОСЭУ» и ведущих компаний 1
28.12.2023 Как управлять корпоративным контентом и электронными документами: мнение экспертов 1
20.12.2023 ИТ-комбо: пользователям NBT и LDM откроются преимущества сразу двух платформ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Салпагаров Рамазан и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Ланит - Норбит - Norbit 380 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2966 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 27 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12801 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 886 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12256 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 957 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9626 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3930 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1785 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4857 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7026 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1296 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 780 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 818 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 130 3
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 36 1
Данилов Михаил 31 1
Климова Анна 5 1
Костина Светлана 14 1
Воропаев Алексей 6 1
Белкина Юлия 1 1
Касаткин Александр 1 1
Герман Константин 7 1
Малинин Юрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 564 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 314 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5689 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4229 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3231 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 314 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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