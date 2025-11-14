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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вертикальный рынок Vertical Market рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише.

СОБЫТИЯ


14.11.2025 CNews Analytics впервые опубликовал карту российского рынка решений для унифицированных коммуникаций 1
Как видеоаналитика и нейросети оптимизируют производство и снижают издержки 1
Михаил Геллерман, «РуПост» 1
Павел Гуральник, ISPsystem: Через 3-5 лет на российском рынке ПО выживут только несколько сильных игроков 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? 1
28.12.2023 Как управлять корпоративным контентом и электронными документами: мнение экспертов 1
22.11.2023 Все строят экосистемы: почему это важно для ИБ? 1
07.11.2023 Исследование «Руссофт»: Краткий обзор состояния экспорта программного обеспечения из России 1
31.08.2023 Может ли одна платформа импортозаместить решения СЭД, BPM, CRM и Service? 1
12.07.2023 IBS и Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве 1
11.07.2023 Артем Белычев, Case Studio: Массовый отказ от западных решений начнется в 2024-2025 годах 1
04.07.2023 Что такое решения класса mediation и чем они могут пригодиться бизнесу? 1
14.07.2022 Мария Бартенева, «Скайфолл Лабс»: «К ИТ-активам сейчас все больше внимания» 1
26.04.2022 OCS Distribution открывает офис в Казахстане 1
20.12.2021 Яков Шапиро -

ВКС растут быстро, меняются качественно

 1
13.12.2021 Kyocera: все самое необходимое для docflow – от МФУ до KSIM 1
26.10.2021 Компания Seeq расширяет поддержку машинного обучения 1
21.03.2021 DSaaS: почему анализ данных как услуга набирает обороты 1
20.01.2020 Вертикальная интеграция 1
20.01.2020 Облачные вычисления 1
18.11.2019 Вертикальный SaaS стал перспективной нишей 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
23.11.2017 Dell EMC представила решения для машинного и глубинного обучения 1
25.06.2017 Павел Гонтарев, SAP: Сегодня хорошее время, чтобы быть нашим партнером 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
25.11.2016 Toshiba расширила ассортимент POS-систем TCxWave для розничных магазинов 1
06.06.2016 Huawei провела тестирование ключевых технологий 5G 1
28.04.2015 GetTaxi провел ребрендинг и анонсировал запуск новых категорий услуг 1
18.03.2015 HP представила обновления своей партнерской программы 1
04.08.2014 F5 Networks в третьем квартале 2014 г. увеличила выручку на 5% 1
16.06.2014 Александр Гольцов - Растет интеллектуальная составляющая нашей работы 1
17.04.2014 Бесплатная подписка на журнал CNews для ИТ-директоров 1
14.03.2014 Петер-Сервис: Для сектора М2M нужны специализированные BSS/OSS-решения 1
30.10.2013 EMC увеличила свой доход в третьем квартале 2013 г. на 5% 1
12.11.2012 «Новый российский яндекс» запустил свой первый проект 1
01.11.2012 Epicor завершила приобретение Solarsoft Business Systems и отчиталась за 2012 финансовый год 1
09.12.2011 Конференция CNews: «Решения М2М: платформа для сервисов будущего» 1
05.04.2011 «Энфорта» в 2010 г. открыла филиалы в 25 городах России 1
23.11.2010 CNews - самый популярный журнал в Минкомсвязи 1

Публикаций - 95, упоминаний - 97

Вертикальный рынок и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25655 20
SAP SE 5561 15
9432 13
IBM - International Business Machines Corp 9666 12
Oracle Corporation 7042 11
HP Inc. 5865 9
Dell EMC 5161 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2905 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5540 5
Intel Corporation 12750 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2366 5
Системы документооборота 516 4
Ростелеком 10804 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 4
Крок - Croc 1940 4
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 4
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 303 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 3
AMD - Advanced Micro Devices 4607 3
Парус Корпорация 206 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 3
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 264 3
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1600 3
Телеком-защита 53 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 3
Летограф - Letograf 80 3
Унисервис 6 2
К2Тех - K2Tech 323 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 254 2
Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 27 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Эдванс-С 4 2
ITG - Алиот - Alioth 42 2
Нонолет-КиТ - Нонолет – Компьютеры и Телекоммуникации 29 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8683 6
Альфа-Банк 1957 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 3
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 2
Арена Балашиха - Ледовый дворец имени Ю. Е. Ляпкина 2 2
Walmart - Wal-Mart Stores 401 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3115 2
Газпром ПАО 1457 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 2
Роснефть НК - нефтяная компания 552 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 18 2
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 73 1
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 1
Роллтон ТД 11 1
ОПК - Северная верфь - судостроительный завод 14 1
Кофемания 85 1
Росатом - Русатом Сервис 4 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Хендэ Мотор СНГ - Glovis Rus - Гловис Рус 12 1
Chevron Technology Ventures 2 1
Estelle Adony - Эстель-Адони 1 1
Lime Credit Group - LCGroup - Лайм Кредит Групп - Лайм-Займ МФК 1 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 58 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 84 1
Alager - Алагер 2 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
РЖД - Российские железные дороги 2058 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2883 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13536 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3175 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3259 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5564 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5461 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3644 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 953 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3387 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 2
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3560 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1153 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3778 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1203 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2119 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1581 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 772 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 282 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 271 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 31 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63737 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35531 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24951 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22655 23
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7693 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32992 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13773 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34082 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10505 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17854 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23997 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21335 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4720 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12859 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8471 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12008 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27909 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8096 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15780 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12009 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9750 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13590 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12627 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16873 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8523 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27026 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12671 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7546 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7757 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5802 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4319 8
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2841 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4819 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22312 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15323 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8639 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7006 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6136 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12756 7
Microsoft Windows 16745 7
Linux OS 11357 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 986 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 4
Oracle Java - язык программирования 3431 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1247 3
Microsoft Office 4110 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 3
IBM FileNet 136 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2328 3
Optima Workflow - Optima Document Management 57 3
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 153 2
Парус - Розничная торговля нефтепродуктами ИСУ 4 2
Google Android 15112 2
Новые облачные технологии - МойОфис 946 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 2
Microsoft Windows XP 2430 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6145 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 577 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 495 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 348 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 2
Stafory - робот Вера 370 2
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 165 2
Microsoft Dynamics 1195 2
Depositphotos - фотобанк 404 2
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 96 2
Реестр добросовестных экспортеров 211 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Армада - РБК Лизинг 16 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 343 1
IBM Proventia Network IPS - Network Intrusion Detection, Prevention System - IBM Proventia ESC - IBM Proventia Endpoint Secure Control - Proventia Web Filter 27 1
UserGate OS - UGOS - UG OS 18 1
HPE Compaq Presario 125 1
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 1
Ершова Элеонора 67 4
Farish Robert - Фариш Роберт 44 3
Шалманов Сергей 202 3
Зезюлинский Николай 23 3
Паленов Олег 21 3
Кругляков Роман 44 3
Казарезов Алексей 7 3
Демина Ольга 4 2
Геллерман Михаил 70 2
Маляревский Александр 5 2
Зелюзинский Николай 2 2
Свердлов Денис 201 2
Семеновская Елена 41 2
Тикуркин Максим 38 2
Иванов Владимир 67 2
Добкин Аркадий 81 2
Казак Максим 162 2
Грибов Владимир 31 2
Витоженц Александр 7 2
Широков Александр 25 2
Орлов Дмитрий 24 2
Попова Мария 141 2
Андреев Александр 28 2
Гурова Вера 13 2
Лукин Глеб 19 2
Александров Артур 6 2
Тананакин Алексей 5 2
Линев Андрей 25 2
Пантелеев Илья 25 2
Торгов Игорь 42 2
Гутман Виктор 17 2
Кожевников Дмитрий 18 2
Голдаев Юрий 10 2
Головин Андрей 15 2
Рожной Антон 6 2
Воеводенко Нина 6 2
Вроблевский Роман 7 2
Емельянов Виктор 8 2
Пека Павел 5 2
Епишина Елена 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 163848 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47140 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14738 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54284 17
Европа 24877 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19311 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18882 8
Украина 7899 7
Азия - Азиатский регион 5874 6
Казахстан - Республика 5981 4
Индия - Bharat 5821 4
Европа Восточная 3136 4
Америка - Американский регион 2203 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 4
Германия - Федеративная Республика 13109 4
Африка - Африканский регион 3624 4
Япония 13739 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 3
США - Нью-Йорк 3171 3
Ближний Восток 3127 3
Венгрия 854 3
Россия - СФО - Новосибирск 4824 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3125 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 3
Латвия - Латвийская Республика 830 3
Европа Западная 1495 3
Хорватия - Республика 284 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4176 2
Беларусь - Белоруссия 6230 2
Дания - Королевство 1331 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 2
Канада 5044 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1690 2
Франция - Французская Республика 8109 2
Венгрия - Будапешт 116 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3536 2
Китай - Тайвань 4220 2
Турция - Турецкая республика 2582 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56865 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52801 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12128 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26905 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8410 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11274 17
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2720 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33209 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21281 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6423 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10129 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5490 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15772 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17951 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3524 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4770 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5516 10
Энергетика - Energy - Energetically 5756 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2546 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3908 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7665 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6634 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8734 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11137 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5589 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6496 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2077 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3920 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3269 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1573 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2440 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9059 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6510 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11622 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10770 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6546 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7273 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3607 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1445 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 4
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Коммерсантъ - Издательский дом 2328 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 127 1
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Network World 31 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
VNUNet.com 214 1
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IDC - International Data Corporation 4966 16
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 142 1
BCG - Boston Consulting Group 114 1
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ARC Advisory Group 20 1
IDC CEMA 8 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
Forbes Global 2000 50 1
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Forbes Cloud 100 6 1
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РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 292 2
РАН - Российская академия наук 2090 2
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 573 1
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 1
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 81 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 166 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 54 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 117 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 2
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