Индексная книга (каталог) CNews*
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Вертикальный рынок Vertical Market рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише.
СОБЫТИЯ
Публикаций - 95, упоминаний - 97
Вертикальный рынок и организации, системы, технологии, персоны:
|Ершова Элеонора 67 4
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Зезюлинский Николай 23 3
|Паленов Олег 21 3
|Кругляков Роман 44 3
|Казарезов Алексей 7 3
|Демина Ольга 4 2
|Геллерман Михаил 70 2
|Маляревский Александр 5 2
|Зелюзинский Николай 2 2
|Свердлов Денис 201 2
|Семеновская Елена 41 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Иванов Владимир 67 2
|Добкин Аркадий 81 2
|Казак Максим 162 2
|Грибов Владимир 31 2
|Витоженц Александр 7 2
|Широков Александр 25 2
|Орлов Дмитрий 24 2
|Попова Мария 141 2
|Андреев Александр 28 2
|Гурова Вера 13 2
|Лукин Глеб 19 2
|Александров Артур 6 2
|Тананакин Алексей 5 2
|Линев Андрей 25 2
|Пантелеев Илья 25 2
|Торгов Игорь 42 2
|Гутман Виктор 17 2
|Кожевников Дмитрий 18 2
|Голдаев Юрий 10 2
|Головин Андрей 15 2
|Рожной Антон 6 2
|Воеводенко Нина 6 2
|Вроблевский Роман 7 2
|Емельянов Виктор 8 2
|Пека Павел 5 2
|Епишина Елена 3 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 4
|CNews Журнал 166 2
|N+1 - Издание 185 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2328 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 127 1
|Госрасходы - портал 70 1
|Network World 31 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|VNUNet.com 214 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449281, в очереди разбора - 727664.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449281, в очереди разбора - 727664.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.