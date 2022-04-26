OCS Distribution открывает офис в Казахстане

Компания OCS Distribution объявляет об открытии офиса в Республике Казахстан. Данный шаг является частью стратегии по расширению присутствия компании в регионах ЕАЭС и СНГ, а также продолжению бизнес-отношений с технологическими партнерами. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

Многие вендоры и дилеры, являющиеся многолетними партнерами OCS по бизнесу, активно развивают свою деятельность и в странах СНГ. С выходом на рынок Казахстана дистрибутор готов предоставить им знания, сервисы, логистику, инфраструктуру и финансирование для дальнейшей успешной совместной работы.

На решение об открытии офиса в Казахстане повлияли такие факторы, как удачное географическое расположение и соседство с крупнейшими странами мира, развитая финансовая и банковская система, активная цифровизация экономики, благоприятная бизнес-среда. В республике Казахстан реализуется большое количество государственных программ, направленных на развитие ИТ-инфраструктуры страны – «Информационный Казахстан - 2020», программа по развитию образования. Активно развиваются вертикальные рынки – банки, телеком, транспорт, добывающая и перерабатывающая отрасль, транспорт. Все это дает возможности для активного развития всех игроков ИТ-рынка республики.

OCS Distribution имеет многолетний опыт работы на региональных рынках, в том числе Казахстане. В настоящее время команда готова приступить к работе. Основные задачи регионального офиса – развитие отношений с ИТ-компаниями и продвижение спектра продукции OCS-Казахстан. Партнерский канал OCS Distribution – это компании, работающие с конечным потребителем: системные интеграторы, корпоративные поставщики, универсальные реселлеры, розничные компании. Партнерам OCS в республике Казахстан будет интересен ассортимент, предназначенный как для корпоративных поставок, так и розничного канала – продукты информационных технологий и бытовая техника/электроника.

Наличие собственной современной ИТ-инфраструктуры, 27-летняя экспертиза на рынке, опыт в открытии порядка трех десятков полнофункциональных офисов со складами позволит OCS обеспечить качественный сервис в новом регионе. В планах OCS – наращивание компетенций казахстанского офиса, тиражирование лучших практик ведения бизнеса OCS. Наличие офисов компании в нескольких часовых поясах позволит пользоваться сервисами дистрибутора практически в любое время.

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OCS Distribution основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией компьютерной техники, телекоммуникационного, периферийного, пассивного и сетевого оборудования, компонентов, систем хранения данных, инфраструктурного программного обеспечения (ПО), расходных материалов, аксессуаров, бытовой техники и электроники, различных гаджетов. В настоящий момент компания OCS Distribution имеет региональную сеть офисов в 26 городах России. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.