ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

ЕАЭС Евразийский экономический союз Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана ЕЭП Единое экономическое пространство

СОБЫТИЯ


26.08.2025 X-Com сообщает о включении продукции партнера Remer в реестр промтоваров ЕАЭС

фы и готовые решения Remer внесены в реестр промышленных товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом CNews сообщили представители X-Com. Производственная группа Remer предлагает р
15.04.2025 Архитектура работы InfoWatch ARMA Industrial Firewall запатентована в ЕАЭС

любого несанкционированного управления», — сказал руководитель отдела развития продуктов InfoWatch ARMA Демид Балашов. «Патентование ИТ-технологий — это комплексный и сложный процесс. Патентование в ЕАЭС технологии анализа входящего трафика InfoWatch ARMA Industrial Firewall имеет два важных аспекта. Во-первых, запатентована не отдельная технология, а внутренняя архитектура ИТ-решения — ав
13.01.2025 Российские власти потратили на цифровизацию Евразийского экономического союза более полумиллиарда рублей

Как НИИ «Восход» пытается сделать интеграционный шлюз для российского сегмента ЕАЭС Госпредприятие НИИ «Восход», подведомственное Минцифры, оказалось победителем электронно
24.09.2024 Системно значимый банк повысил качество клиентского сервиса за счет технологии распознавания паспортов ЕАЭС от Smart Engines

Российский разработчик Smart Engines внедрил свое решение для автоматического распознавания данных паспорта для клиентов «Райффайзен Банка» из стран ЕАЭС. Благодаря этой технологии граждане Казахстана, Беларуси и других государств могут значительно быстрее открыть счет или получить иные банковские услуги. Об этом CNews сообщили представител
17.07.2024 Россиянам угрожает дефицит электроники в интернет-магазинах. Причина – непродуманные законы

Новый кодекс – новые проблемы Нововведения в Таможенном кодексе ЕАЭС – могут крайне негативно сказаться на ввозе товаров из-за рубежа и, как следствие, на ас
06.09.2023 Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС

инских систем искусственного интеллекта для регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Таким обра
24.07.2023 На «Яндекс.маркете» стала доступна электроника из зарубежных магазинов

час на площадке представлено несколько магазинов из Азии и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До конца года площадка планирует привлечь до тысячи продавцов из Китая, Турции, Южной

17.05.2023 Utrace автоматизировала обмен данными маркировки со странами ЕАЭС

Компания Utrace, разработчик решений для сериализации товаров, поможет клиентам подавать данные о трансграничной отгрузке маркированной продукции в страны ЕАЭС. Решение автоматически передает отчеты в российскую ГИС МТ, откуда они автоматически отправляются в государственную систему страны-импортера. Об этом CNews сообщили представители Utrace. С
16.01.2023 Иностранцев отлучат от владения маркетплейсами в России, Белоруссии и Казахстане

Электронная торговля в ЕАЭС закрывается от иностранцев Новая редакция проекта соглашения об электронной торговле в Е
06.12.2022 Электронная отрасль требует снять запрет на вывоз «железа» из России в ЕАЭС и Китай

Напомним, в марте 2022 г. Правительство временно запретило вывозить из страны импортное оборудование, включая ПК, серверы, смартфоны, полупроводники, микропроцессоры и пр. Для вывоза техники в страны ЕАЭС компаниям необходимо получать специальное разрешение. Как следует из письма АРПЭ, необходимость в таких ограничениях отпала, и они «могут и должны быть сняты». Позиция отрасли По словам пр
30.11.2022 «Яндекс доставка» создает единую ИТ-инфраструктуру для магистральных перевозок в ЕАЭС

«Яндекс доставка» масштабирует логистическую платформу «Магистрали» в ЕАЭС. Первой страной ЕАЭС, для которой локализован сервис, стал Казахстан. Теперь на платформе могут работать не только российские, но и казахстанские грузоотправители и транспортные ком
08.07.2022 ЕС возмущен российским импортзамещением. В ответ Россия усилит переход госкомпаний на отечественное «железо»

ства в рамках членства во Всемирной торговой организации (ВТО) и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС; в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Для достижения

22.06.2022 Знаменитой электронике из Армении и Киргизии упростят доступ к российским госзакупкам

т критерии допуска электронной и вычислительной техники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) на российский ры
21.04.2022 R-Style Softlab реализует проекты оперативного подключения к СПФС для банков ЕАЭС

нсовых сообщений Банка России (СПФС). На фоне сложной политической обстановки компания регистрирует увеличение спроса на подключение к системе передачи финансовой информации в финансовых организациях ЕАЭС. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Реализация проекта построена на ускоренном внедрении кастомизированного сервиса подключения к СПФС с использованием текущей автоматиз
10.12.2021 Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам

Дорога для электроники из ЕАЭС открыта Власти утвердили разработанные Минпромторгом законодательные изменения, открываю
06.12.2021 ИТ-шники жестко раскритиковали допуск в российские госзакупки электроники из Армении и Киргизии

Электронику из ЕАЭС — в госзакупки Как стало известно CNews, у российской электронной отрасли вызывают опасе
05.10.2021 Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor прошла испытания на соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС

стемы выработки и распределения квантовых ключей Vipnet Quandor требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технический регламент Таможенного союза). Vipnet Quandor с
04.08.2021 В ЕАЭС договорились о цифровизации сферы высшего образования и науки

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве состоялось обсуждение перспектив создания единой информационной среды научного сообщества государств – членов ЕАЭС. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания Научно-технического совета по инициативе Минэкономразвития России. В заседании приняли участие председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, член кол
01.07.2021 Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

ется система поиска вакансий «Работа без границ» во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Инициатором

13.05.2021 Совместный цифровой проект стран ЕАЭС «Работа без границ» стартует 1 июля

имер, «Яндекс.Работа». «Считаю запуск проекта очень своевременным. Постепенное восстановление стран ЕАЭС от последствий пандемии, безусловно, потребует привлечения квалифицированных кадров в пе
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО

ки без российских приложений, а также софта от компаний из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Наказание будут нести юридические и должностные лица – с их счетов будут списывать в п
17.09.2020 Телефонная станция «Протон-КА» концерна «Автоматика» подтвердила соответствие требованиям ЕАЭС

озволяет осуществлять поставки оборудования в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Декларация ЕАЭС является обязательным документом, подтверждающим соответствие продукции установленным тр
22.05.2020 DLP-система Falcongaze SecureTower внесена в единый реестр ПО стран ЕАЭС

er, предназначенная для защиты компаний от утечек информации и инсайдерской деятельности, была включена в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств-членов Евразийского экономического союза. Система включена в реестр приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 190 от 23.04.2020. DLP-системе Falcon
17.03.2020 Страны ЕАЭС интегрируют национальные системы маркировки

дентификации», которое предписывает национальным операторам систем маркировки в государствах-членах ЕАЭС обеспечить локальным компаниям предоставление кодов маркировки других государств-членов,
14.01.2020 Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России

ws: Каких практических результатов удалось добиться за первые два года реализации цифровой повестки ЕАЭС? Карине Минасян: В конце 2017 года мы приняли документ «Цифровая повестка Евразийского с
27.12.2019 Сергей Бочкарев, НСПК -

Уже 55 ритейлеров принимают оплату через Систему быстрых платежей

«Страны ЕАЭС — одно из важных направлений международного развития» CNews: Сергей, давайте поговорим в целом о роли ИТ в НСПК, и о том, как эта роль меняется в свете необходимости цифровой трансформации
27.12.2019 «Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС

я обеспечения свободного передвижения трудовых ресурсов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с использованием современных цифровых технологий и сервисов. Исполнителя НИР выбирали н
07.11.2019 Российским компаниям запретят подавать бумажные отчеты в таможню. Теперь только в электронном виде

ся импортом и экспортом товаров между Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут подавать в таможенный орган статистические формы о перемещении товаров через гра
11.09.2019 Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО

ие в реестр будет много, поскольку рынок госзакупок в России является самым крупным на пространстве ЕАЭС, программного обеспечения это касается в том числе. Опрошенные РБК эксперты тоже полагаю
24.04.2019 В экспертный совет по российскому ПО пустили депутатов и иностранцев

мсвязи получил полномочия рассматривать заявки из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на включение разработанного там софта в Реестр евразийского ПО. Соответствующий приказ

10.04.2019 В России заработал единый реестр ПО из стран ЕАЭС

лектронных вычислительных машин и баз данных государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)». ЕАЭС основан в мае 2014 г., и на 10 апреля 2019 г. в него, помимо России, вход
29.03.2019 Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС вступило в силу

Соглашения по маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ратифицированное всеми государствами-членами союза, сегодня вступило в законную силу.

31.01.2019 Разработка Ростеха поможет бороться с контрабандой через границы Таможенного союза

ско-таджикском участках границы Киргизии. Это позволит повысит качество досмотра грузов на границах Таможенного союза. Стационарные автомобильные ИДК установлены в пунктах пропуска Кызыл-Кия и

05.02.2018 В России и странах ЕАЭС будут ставить цифровые метки на лекарствах и сигаретах. Далее на всех товарах

Шубы «вдохновили» ЕАЭС на маркировку других товаров После успешной реализации в России и странах Евразийского э
02.02.2018 Россия хочет объединить постсоветские страны на базе блокчейна

Интеграция технологий в рамках ЕАЭС Технология блокчейн может стать одной из основ интеграции стран Евразийского экономическ
22.12.2017 Госорганы смогут закупать ПО из стран Евразийского экономического союза

ьзовать программное обеспечение (ПО), происходящее из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление, к
16.10.2017 ПО из Белоруссии и Казахстана уравняют в правах с российским софтом

Армении и Киргизии — в странах, которые наравне с Россией входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это следует из проекта постановления Правительства, подготовленного Минкомсвязи. Напом
26.07.2017 Регулятор зон .RU и .РФ профинансирует «ИТ-детище Путина» на десятки миллионов

КИТ) и развертывание DNS-узлов российских доменных зон в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Напомним, КЦ является регулятором доменных зон .RU и .РФ. «Дочка» КЦ — «Технический це
18.07.2017 «Воентелеком» стал участником цифровизации промышленности в масштабах ЕАЭС

торые имеют компетенции для выработки предложений по цифровой трансформации промышленности в рамках ЕАЭС.Компания вошла в число16 российских предприятий сферы ICT и интернет-технологий, обладаю
25.04.2017 К концу 2017 г. в ЕАЭС должна заработать система межгосударственного обмена данными с применением ЭЦП

го этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом CNews сообщили в ЕЭК. «Это важная отправная точка для формирования в странах <

Публикаций - 659, упоминаний - 911

