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Utrace автоматизировала обмен данными маркировки со странами ЕАЭС

Компания Utrace, разработчик решений для сериализации товаров, поможет клиентам подавать данные о трансграничной отгрузке маркированной продукции в страны ЕАЭС. Решение автоматически передает отчеты в российскую ГИС МТ, откуда они автоматически отправляются в государственную систему страны-импортера. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

С конца 2021 г. стала обязательной подача сведений о трансграничной отгрузке маркированных товаров в страны ЕАЭС: Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан. Данные передаются в государственную систему маркировки страны-импортера, после чего сведения должны быть приняты на стороне получателя. Коды маркировки товаров и GTIN взаимно признаются странами — членами ЕАЭС.

Ранее, ввиду относительно небольшого объема операций, обмен сведениями о трансграничном перемещении товаров с ГИС стран ЕАЭС проводился вручную. Теперь информация об отгрузках автоматически передается в ГИС МТ и далее направляется в государственные системы стран — участников ЕАЭС. На стороне страны-получателя проверяются коды GTIN: есть ли они в системе, действительно ли они принадлежали контрагенту, который отправляет их. Дальше их можно принять и использовать.

На данный момент функциональность доступна для компаний, осуществляющих отгрузки в Белоруссию. В ближайшее время аналогичные возможности появятся у компаний, работающих на других рынках ЕАЭС.

«Компания Utrace решила модернизировать систему Utrace HUB с целью максимальной автоматизации рутинных бизнес-процессов при трансграничном обмене данными. Одна из сложностей на этом пути — необходимость ожидать верификации со стороны получателя. Обычно подтверждение, что контрагент со своей стороны принял поставку, идет несколько дней. Utrace HUB мы настроили таким образом, что как только поставка одобрена получателем, в системе сразу же отобразится актуальный статус, ручной контроль не потребуется. Это ускорит бизнес-процессы для компаний, работающих на рынках ЕАЭС», – сказал Сергей Игнаткин, Директор продуктов Utrace.

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Компания Utrace — разработчик и интегратор собственных ИТ-решений для маркировки всех товарных групп. Utrace предлагает свои услуги и продукты на территории России, Казахстана и Узбекистана, а также для всех зарубежных производителей.

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