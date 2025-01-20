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Utrace Hub Track&Trace-решение


Utrace Hub — это облачное решение уровня L4 для комплексного управления маркировкой. Оно помогает производителям обеспечивать прослеживаемость движения товаров на каждом этапе цепочки поставок. Utrace Hub собирает информацию о продукции и автоматически отправляет ее в государственные системы маркировки в соответствии с требованиями регулятора. Так, в России решение передает во ФГИС МДЛП информацию о более чем 40 операциях, связанных с маркировкой лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.


20.01.2025 Выручка компании Utrace выросла на 64% 2
31.10.2024 «Эгис-Рус» завершила полную интеграцию системы управления маркировкой лекарств и БАДов с помощью Utrace Hub 1
03.09.2024 Galderma внедрила систему анализа данных Utrace Analytics 1
30.08.2024 Utrace поможет российским компаниям подготовиться к изменениям в системе маркировки 2
22.08.2024 «Балтика» переходит на полную прослеживаемость товаров с помощью Utrace 2
01.07.2024 Utrace выходит на рынок маркировки бакалейной продукции 1
27.03.2024 Utrace выходит на рынок цифровой маркировки консервной продукции 1
08.02.2024 Utrace обеспечила переход фармкомпании «Ядран» на цифровую маркировку БАДов 2
15.01.2024 Utrace поможет производителям косметики и бытовой химии в цифровой маркировке продукции 1
27.12.2023 Utrace поддержит российских поставщиков ветпрепаратов и кормов для домашних животных в переходе на цифровую маркировку 2
26.12.2023 Utrace выходит на рынок цифровой маркировки масел 1
14.12.2023 АО «ОРФЕ» запустила систему маркировки БАД на базе Utrace HUB 2
24.08.2023 Система Utrace Hub адаптирована к изменениям законодательства 2
05.07.2023 Utrace запустила систему маркировки БАДов в «Италфармако» 2
23.05.2023 Utrace выходит на рынок цифровой маркировки икры, соков и сладкой воды 1
17.05.2023 Utrace автоматизировала обмен данными маркировки со странами ЕАЭС 1
12.04.2023 Фармацевтическая компания «ЭГИС-РУС» готовится к обязательной маркировке БАДов 2
14.11.2022 Utrace вышла на рынок Бахрейна 3
20.10.2022 Utrace адаптировала систему маркировки Utrace Hub для работы на международном рынке 2
27.05.2022 Utrace обновила систему маркировки Utrace Hub 2
19.05.2022 Utrace объявила о начале экспансии на рынок Центральной Азии 1
21.04.2022 Фармкомпания «Италфармако» внедряет маркировку БАДов 2
19.04.2022 Фармацевтическая компания «Ядран» перешла на систему маркировки Utrace Hub 1
23.03.2022 ОРФЕ перешла на систему маркировки Utrace 2
20.05.2021 «Иннотек» управляет маркировкой с помощью решений Utrace 2
02.04.2021 Zentiva совместно с Utrace внедрила систему маркировки 2
06.08.2020 Navicon внедрила систему маркировки Utrace для российского подразделения Aspen 2
09.06.2020 Utrace внедрил систему маркировки в российское подразделение Italfarmaco 2
06.02.2020 Navicon внедрил систему маркировки в российском отделении Chiesi Group 3

Публикаций - 29, упоминаний - 50

Utrace Hub и организации, системы, технологии, персоны:

Utrace - Ютрэйс 39 29
Data Matrix - Дата Матрикс 77 13
Navicon - Навикон 284 3
8213 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 2
KPMG 256 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 39 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
ОРФЕ 5 5
Italfarmaco - Италфармако - ИТФ 3 3
JGL - ЯДРАН 2 2
ЭГИС - ЭГИС-РУС 2 2
Chiesi Group 3 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
JGL 1 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Маркировка - Marking 1054 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 24
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 19
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Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 10
GAMP - Good Automated Manufacturing Practice - стандарт Надлежащая автоматизированная производственная практика 10 7
Пропускная способность - Bandwidth 1744 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 5
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 29 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 15 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 3
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 14
Utrace Proxy 2 2
Utrace Analytics 7 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 17 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
CRPT Turon - ASL Belgisi 1 1
Иванов Константин 27 8
Савин Василий 8 8
Игнаткин Сергей 7 6
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