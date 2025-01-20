Utrace Hub Track&Trace-решение
Utrace Hub — это облачное решение уровня L4 для комплексного управления маркировкой. Оно помогает производителям обеспечивать прослеживаемость движения товаров на каждом этапе цепочки поставок. Utrace Hub собирает информацию о продукции и автоматически отправляет ее в государственные системы маркировки в соответствии с требованиями регулятора. Так, в России решение передает во ФГИС МДЛП информацию о более чем 40 операциях, связанных с маркировкой лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
Utrace Hub и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Константин 27 8
|Савин Василий 8 8
|Игнаткин Сергей 7 6
|Гаджиев Ариф 6 5
|Климкина Алина 3 3
|Петраков Дмитрий 3 2
|Дюкова Елена 2 2
|Духанова Ольга 2 2
|Лебедев Владимир 65 1
|Самсонова Виктория 2 1
|Корсакова Виктория 1 1
|Трапков Владимир 1 1
|Джолдасбеков Арыстанбек 1 1
|Голубева Юлия 1 1
|Один Андрей 1 1
|Есенин Роман 3 1
|Ляхов Олег 1 1
|Мазур Антон 1 1
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