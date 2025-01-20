Utrace Hub — это облачное решение уровня L4 для комплексного управления маркировкой. Оно помогает производителям обеспечивать прослеживаемость движения товаров на каждом этапе цепочки поставок. Utrace Hub собирает информацию о продукции и автоматически отправляет ее в государственные системы маркировки в соответствии с требованиями регулятора. Так, в России решение передает во ФГИС МДЛП информацию о более чем 40 операциях, связанных с маркировкой лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.