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Utrace HUB теперь доступен через мобильное приложение

Ввод данных в Utrace HUB, облачное решение уровня L4 для комплексного управления маркировкой, стал доступен через мобильное приложение Utrace Mobile app. Теперь клиенты Utrace могут сканировать штрих-коды и передавать данные о маркированной продукции со склада или производственной площадки напрямую в систему Utrace HUB. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Согласно российскому законодательству под требования обязательной маркировки подпадают десятки видов товаров, включая одежду и обувь, текстиль, молочную продукцию, табачные изделия и др. Для того чтобы обеспечить передачу сведений о кодах маркировки в государственную ИС, компании внедряют в ИТ-ландшафт продукты уровня L4 — track&trace-системы, которые обеспечивают отслеживание жизненного цикла маркированной продукции, от заказа Data Matrix кодов до реализации товаров.

Как правило, для сбора данных об операциях с маркированной продукцией используются терминалы сбора данных (ТСД) и системы управления складами (WMS), поддерживающие работу с Data Matrix. С помощью ТСД сканируется Data Matrix код поштучного товара или штрих-код транспортного короба. Информация об операции, включая перечень отсканированных кодов, передается из WMS в L4 Utrace HUB с помощью интеграции.

С Utrace Mobile app, установленном на терминалах сбора данных, можно работать с маркированным товаром на складе без WMS. Данные в таком случае передаются напрямую в систему уровня L4 — Utrace HUB. При этом Utrace Mobile app поддерживает работу с разными типами терминалов сбора данных — от наиболее популярных в классическом форм-факторе до сканера-кольца. В случае, если в компании отсутствуют ТСД, приложение можно использовать на обычном смартфоне на базе Android — оно заменяет сканер.

Поддержка работы базовых бизнес-процессов на складе

Сегодня приложение поддерживает работу нескольких базовых бизнес-процессов на складе. Отгрузка клиентам и между филиалами. Процесс позволяет контролировать процесс отгрузки, начиная от получения плана отгрузки из ERP-системы до сканирования, проверки всех товаров и отправки данных в ERP для выставления отгрузочных документов.

Агрегация транспортных и групповых упаковок. Процесс агрегации и трансформации упаковок в мобильном приложении фиксирует все изменения о перемещении товаров. Покрывается как агрегация кодов транспортной упаковки импортируемого товара, так и код идентификации групповой упаковки, если такой процесс предусмотрен на складе.

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Приемка возвратов от клиентов. Приложение обеспечивает процесс приемки возвратов от клиентов — для этого сканируются коды маркировки каждой единицы товара. Результаты операции передаются на сторону Utrace HUB для дальнейшей проверки принятых кодов.

Проверка состояния кода. С помощью приложения можно проверять статус каждого кода маркировки, его местонахождение и принадлежность, что позволяет предотвратить ошибки при отгрузке и приемке товаров.

Также в Utrace Mobile App реализован производственный сценарий, позволяющий работать с типографскими агрегатами. Он реализуется в несколько этапов: ролики с кодами маркировки заказываются в типографии и приходят на склад, параллельно данные о роликах и кодах маркировки загружаются в электронном виде из типографии прямо в L4 Utrace HUB; с помощью Utrace Mobile App оператор производственной линии сканирует диапазоны кодов маркировки с ролика и передает данные в L4 Utrace HUB, где на основании этого по нанесенным кодам маркировки формируются отчеты о нанесении и вводе товаров в оборот.

«Работая в связке с L4 Utrace HUB, наше приложение позволяет обеспечить полную прослеживаемость продукции. Это особенно актуально для небольших складов, у которых нет возможности существенно дорабатывать WMS-систему под требования маркировки, или производственных линий, где невозможно установить линию нанесения и машинное зрение. Уже сейчас есть несколько инсталляций мобильного приложения, причем в одном из проектов им пользуются сотрудники склада на более чем 500 мобильных устройств одновременно. В ближайших версиях планируется реализовать поддержку работы с планами приемки товаров между филиалами для более точного планирования товарных потоков, а также получение наборных листов из ERP-систем для повышения качества процесса комплектации товаров», — сказала Елена Дьячкова, product owner Utrace Mobile app.

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