Utrace - Ютрейс - Ютрэйс

«Ютрейс Промо»: новая инфраструктура промоакций для маркированных товаров на базе ГИС МТ «Честный Знак» «Ютрейс» (Utrace), разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, запускает платформу «Ютр

Utrace поможет производителям детского питания перейти на цифровую маркировку Компания Utrace, разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, объявила о модернизации облачной платформы уровня L4 Utrace Hub. Теперь участники рынка детского питания смогут автома

Utrace: производители товаров гигиены смогут подготовиться к обязательной цифровой маркировке при помощи Utrace HUB Utrace, российский разработчик решений для управления цифровой маркировкой, адаптирует свой флагманский продукт Utrace HUB под требования производителей и импортеров товаров личной гигиены. Облачная платформа позволит выстроить процесс работы и заранее подготовиться к периоду, когда маркировка таких това

Utrace выходит на рынок цифровой маркировки удобрений Компания Utrace адаптировала систему управления цифровой маркировкой Utrace Hub под нужды производителей агрохимической продукции. Обновление продукта вышло на фоне планируемого запуска пилотного

Utrace выходит на рынок цифровой маркировки мясных изделий луфабрикатов и замороженной продукции перейти на цифровую маркировку. Проект постановления о соответствующем эксперименте подготовлен и опубликован Минпромторгом. Об этом CNews сообщили представители Utrace. Под требования цифровой маркировки попадают мясные продукты в упаковке — колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты и замороженные продукты (котлеты, фарш, пельмени и аналогичные) в потреби

Сервис Data Governance от Utrace стал доступен во всех товарных категориях ь услуги Data Governance. Теперь любая компания может наладить обмен данными о маркировке между внутрикорпоративными системами и «Честным знаком» при содействии опытных сертифицированных специалистов Utrace. Кроме того, сервис стал доступен по модели «По поставке», которая подходит для среднего и малого бизнеса с нерегулярной логистикой. Об этом CNews сообщили представители Utrace. С

Utrace запускает услугу по валидации ИТ-систем для фармацевтического рынка выпуска лекарственных препаратов и бесперебойных поставок на рынок. С уходом с рынка зарубежных ИТ-компаний, предоставляющих услуги по валидации таких систем, эту услугу фармрынку оказывает компания Utrace. Utrace реализует комплексную валидацию «под ключ», включая аудит и обновление текущей документации, и подготовку валидационных документов в срок от 2-3 месяцев в зависимости от с

В Utrace Analytics расширены функции определения фармролей Utrace, российский разработчик решений для управления цифровой маркировкой, расширил функциональность облачной платформы Utrace Analytics. Теперь пользователям доступна функция более точного определения и группировки фармролей. Utrace Analytics — это аналитическое решение для фармпроизводителей и импортеро

Система Utrace Hub адаптирована под задачи маркировки растворимых завариваемых напитков Utrace, разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, обновил свой флагманский продукт уровня L4 Utrace Hub. С его помощью поставщики и производители кофе, чая, какао и некоторых других товаров смогут передавать сведения о маркировке такой продукции в ГИС МТ «Честный Знак». Предпосылкой дл

Система Utrace HUB внесена в Реестр российского ПО Компания Utrace объявила о включении облачной системы управления цифровой маркировкой и прослеживаемостью Utrace HUB в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Регистрация в реестре

Utrace HUB теперь доступен через мобильное приложение Ввод данных в Utrace HUB, облачное решение уровня L4 для комплексного управления маркировкой, стал доступен через мобильное приложение Utrace Mobile app. Теперь клиенты Utrace могут сканировать

Облачная платформа Utrace Analytics расширена новыми функциями Utrace, российский разработчик решений для управления цифровой маркировкой, обновил облачную платформу Utrace Analytics. Новый функционал направлен на повышение точности аналитики, упрощение мониторинга товарных запасов, а также предоставление клиентам инструментов для принятия решений о стратег

Utrace поможет производителям кондитерской продукции перейти на цифровую маркировку Utrace, разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, объявил о модернизации системы уровня L4 Utrace HUB. Продукт был адаптирован под потребности производителей сладостей и кондитерской продукции. Об этом CNews сообщили представители Utrace. Теперь при помощи ИТ-решения поставщик

Выручка компании Utrace выросла на 64% Компания Utrace, разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, подвела итоги 2024 г. и зафиксировала рост выручки на 64%. Среди основных факторов, повлиявших на этот показатель, обновление

«Эгис-Рус» завершила полную интеграцию системы управления маркировкой лекарств и БАДов с помощью Utrace Hub пания «Эгис-Рус» завершила переход на единое решение для маркировки своей продукции, объединив управление процессом маркировки биологически активных добавок (БАД) и лекарственных средств в экосистеме Utrace Hub. «Эгис» — один из ведущих производителей дженериков в Центральной и Восточной Европе. Продукция «Эгис» продается более чем в 100 странах мира, включая РФ, осуществляя ввоз продукции,

Galderma внедрила систему анализа данных Utrace Analytics Фармацевтическая компания Galderma подключила облачное решение Utrace Analytics для анализа данных о маркированной продукции. Теперь фармкомпания получает прозрачную отчетность по всей товаропроводящей цепи в автоматическом режиме. Компания Galderma, специ

Utrace поможет российским компаниям подготовиться к изменениям в системе маркировки С 1 сентября 2024 г. в системе маркировки произойдут изменения, связанные с порядком получения кодов DataMatrix. Utrace, российский разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, уже адаптировал к новым техническим требованиям свой флагманский продукт Utrace HUB. Об этом CNews сообщили

Utrace поможет фармкомпаниям быстрее получать сведения о движении лекарств, произведенных контрактными заводами Разработчик облачной аналитической системы Utrace Analytics предоставит фармкомпаниям возможность интеграции с данными контрактных производств, переданных в ИС «МДЛП». Это позволит крупным производителям, использующим национальную систе

«Балтика» переходит на полную прослеживаемость товаров с помощью Utrace Utrace, разработчик ИТ-решений для сериализации товаров, внедрил облачную систему управления цифровой маркировкой Utrace Hub в компании «Балтика». Производитель будет передавать в ГИС МТ несколько миллиардов уникальных кодов ежегодно, а в перспективе перейдет на полную прослеживаемость продукции. Об этом C

Utrace выходит на рынок маркировки бакалейной продукции Utrace, российский разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, обновил облачную платформу Utrace HUB под потребности производителей бакалейной продукции. Теперь поставщики данной категории товаров смогут использовать платформу для передачи сведений о кодах маркировки в государственн

Utrace обновила облачную платформу Utrace Analytics Utrace, российский разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, обновил облачную платформу Utrace Analytics. Систему расширили новыми данными, доступными из информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС «МДЛП»), а также внесли в неё ряд функциональных улучш

Utrace выходит на рынок цифровой маркировки консервной продукции Utrace, российский разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, заявил о модернизации облачной платформы Utrace HUB под потребности производителей консервной продукции. Теперь поставщики таких продуктов смогут использовать платформу для передачи сведений о кодах маркировки Data Matrix в государств

Utrace обеспечила переход фармкомпании «Ядран» на цифровую маркировку БАДов Utrace, разработчик ИТ-решений для сериализации товаров, обновил облачную систему управления цифровой маркировкой Utrace Hub в фармацевтической компании «Ядран». Теперь фармпроизводитель сможет передавать сведения о маркировке биологически активных добавок (БАД) в государственную систему мониторинга (ГИС М

Utrace поможет производителям косметики и бытовой химии в цифровой маркировке продукции ция компании не будет допущена до реализации, а руководители бизнеса могут быть оштрафованы. В преддверии начала эксперимента Минпромторга по маркировке косметических изделий и бытовой химии компания Utrace адаптировала свою облачную систему прослеживаемости Utrace Hub. Обновленная версия решения уровня L4 позволит крупным отечественным производителям передавать в ГИС МТ сведения о м

Utrace поддержит российских поставщиков ветпрепаратов и кормов для домашних животных в переходе на цифровую маркировку Utrace, российский разработчик решений для сериализации товаров, модернизировал решение уровня L4 Utrace Hub под потребности производителей ветпрепаратов и кормов для домашних животных. Теперь поставщики смогут передавать сведения о цифровой маркировке такой продукции в государственную сист

Utrace выходит на рынок цифровой маркировки масел Utrace, разработчик систем для сериализации товаров, подготовил флагманский продукт Utrace Hub к введению обязательной маркировки растительных масел. ИТ-решение позволит участникам рынка передавать регулятору сведения о продукции в установленные законодательством сроки и защит

АО «ОРФЕ» запустила систему маркировки БАД на базе Utrace HUB Фармкомпания АО «ОРФЕ» запустила систему маркировки биологически активных добавок на базе облачной платформы уровня L4 Utrace HUB. Теперь дистрибьютор фармацевтических препаратов и 4PL-поставщик сможет передавать сведения о движении БАДов в государственную систему мониторинга ГИС МТ. Это позволит компании соблю

Система Utrace Hub адаптирована к изменениям законодательства Utrace, российский разработчик решений для сериализации товаров, обновила облачную track&trace-систему уровня L4 Utrace Hub. Теперь производители сладких безалкогольных напитков, соков и детской воды смогут применять ее для передачи сведений о маркировке продукции в государственные системы учета. Это позв

Utrace запустила систему маркировки БАДов в «Италфармако» Utrace, разработчик решений для сериализации товаров, запустил систему управления маркировкой БАДов в «Италфармако». С помощью Utrace Hub фармацевтическая компания может передавать отчеты о движении продукции в государственную систему учета ГИС МТ. Это позволит ей соблюдать требования законодательства в области обеспеч

Utrace выходит на рынок цифровой маркировки икры, соков и сладкой воды Utrace, разработчик решений для сериализации товаров, поможет производителям икры, соков и сладкой воды перейти на обязательную маркировку. Utrace HUB, облачное решение уровня L4, позволит бизнесу защититься от возможных финансовых рисков и постепенно обеспечить полную прослеживаемость продукции. Об этом CNews сообщили представител

Utrace автоматизировала обмен данными маркировки со странами ЕАЭС Компания Utrace, разработчик решений для сериализации товаров, поможет клиентам подавать данные о трансграничной отгрузке маркированной продукции в страны ЕАЭС. Решение автоматически передает отчеты в р

Аналитики Utrace: спрос на использование данных МДЛП вырос за 2022 год вдвое Производитель систем маркировки Utrace подсчитал: спрос на ИТ-решения, которые помогают автоматически анализировать данные из ИС МДЛП, за последний год вырос в два раза. Наиболее востребованные сценарии с применением таких да

Фармацевтическая компания «ЭГИС-РУС» готовится к обязательной маркировке БАДов Фармацевтическая компания «ЭГИС-РУС» внедрит систему маркировки уровня L4 Utrace HUB. ИТ-решение позволит фармпроизводителю автоматизировать процесс сериализации БАДов при прохождении таможенного контроля. Об этом CNews сообщили представители Utrace. Венгерска

Utrace обновила решение для анализа данных маркировки Компания Utrace, разработчик решений для сериализации товаров, обновила облачную платформу Utrace Analytics, предназначенную для работы с данными маркировки. В платформе появилась поддержка систе

Utrace вышла на рынок Бахрейна Track&Trace-решение Utrace Hub интегрировано с национальной системой маркировки Бахрейна. Универсальный коннектор позволил выстроить последовательность и логику передачи данных о фармпродукции, подлежащей маркиров

Utrace адаптировала систему маркировки Utrace Hub для работы на международном рынке Utrace, российский разработчик решений для сериализации товаров, модернизировала Track&Trace-решение Utrace Hub. В системе появилась функциональность, которая позволяет в сжатые сроки масштабировать продукт для работы в новых регионах и интегрировать его с национальными системами маркировки. Р

Utrace расширила услугу управления данными по маркировке договором SLA SLA, сотрудник должен в течение 15 минут откликаться на серьезный инцидент и в течение часа находить решение, а также обеспечивать 100% своевременность отправки отчетных событий регулятору. Компания Utrace предоставляет фармацевтическим и FMCG-компаниям, выпускающим маркированную продукцию, особый сервис — «Операторы обмена». Специалисты Utrace включаются в команду клиента и помогаю

Utrace обновила систему маркировки Utrace Hub Track&Trace-система Utrace Hub российского производства получила ряд обновлений для управления маркировкой лекарственных средств. Расширена функциональность, связанная с управлением и редактированием сообщений для

Utrace объявила о начале экспансии на рынок Центральной Азии тельства в Республике Казахстан. Это часть стратегии компании по расширению присутствия на перспективных рынках. Необходимость открытия центрально-азиатского офиса вызвана растущим спросом на решения Utrace в регионе. Представительство в Алматы будет отвечать за деятельность компании на рынке Казахстана и других стран Центральной Азии, где реализуются государственные проекты по контролю за