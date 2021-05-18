Индексная книга CNews*
ТСД Терминал сбора данных Portable data terminal Мобильные терминалы
Публикаций - 317, упоминаний - 367
ТСД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лиманский Олег 4 4
|Пученков Владимир 6 3
|Бонев Игорь 5 3
|Баженов Сергей 6 3
|Смирнов Дмитрий 78 3
|Селиванов Максим 23 2
|Тарабрин Антон 3 2
|Кузовлев Дмитрий 2 2
|Шабанов Алексей 8 2
|Мелузов Андрей 15 2
|Карпенко Дмитрий 31 2
|Титов Евгений 3 2
|Малиновский Сергей 14 2
|Блинов Дмитрий 31 2
|Сытин Дмитрий 56 1
|Приходько Ярослав 2 1
|Скородумов Владимир 5 1
|Захаров Евгений 4 1
|Селин Петр 1 1
|Салин Антон 2 1
|Лобанов Павел 1 1
|Камовская Людмила 1 1
|Гончаров Владислав 1 1
|Глущук Наталья 1 1
|Закордонец Александр 1 1
|Черепков Алексей 1 1
|Петунин Алексей 58 1
|Сыкулев Андрей 69 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Рахманов Александр 23 1
|Мельников Евгений 10 1
|Парфенов Алексей 1 1
|Медведев Дмитрий 1631 1
|Сысоев Сергей 5 1
|Кривошеев Андрей 2 1
|Орлик Сергей 74 1
|Захаров Андрей 37 1
|Никитин Максим 22 1
|Табуров Дмитрий 2 1
|Сардарян Роберт 19 1
|Ведомости 573 3
|Мобильные системы 113 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 307 1
|Юность - радиостанция 33 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.