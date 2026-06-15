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ТСД Терминал сбора данных Portable data terminal Мобильные терминалы

ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы

СОБЫТИЯ

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15.06.2026 Терминал сбора данных Chainway C66 поддерживает российскую мобильную операционную систему «Ред ОС М»

ерационной системой «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Октрон». В рамках проведенных испытаний специалисты компаний подтвердили корректную работу устройства под управлением «Ред ОС М». Терминал сбора данных сохраняет полный набор функциональных возможностей и может использоваться для решения задач автоматической идентификации, складской логистики, розничной торговли, промышле
29.05.2026 Компания Axelot Tech представила терминал сбора данных AXT30

Компания Axelot Tech представила терминал сбора данных AXT30, разработанный специально для максимально эффективной работы с решениями группы компаний TKV: системами управления складом Axelot WMS и Logareon WMS, системой управл
28.11.2025 «СоюзПромПтица» использует в складских операциях ТСД Chainway

е увеличения объемов производства стала ощутима медленная работа имеющихся терминалов сбора данных (ТСД). Заказчик обратился в «Сканпорт» за решением, которое позволило бы ускорить работу уже и
Рынок терминалов сбора данных

") }) $("#row4 ~ .info-container > a").click(function(e) { e.preventDefault(); }); Читать полностью ТСД осваивают новые сферы. Например с их помощью осуществляется проверка билетов на массовых

24.07.2025 Терминалы сбора данных Chainway C61 помогают Feelz автоматизировать операции и интегрироваться с системой «Честный знак»

осуществлялись с использованием бумажных накладных. Кроме того, необходимо было интегрировать решение с национальной системой маркировки товаров «Честный знак». По желанию заказчика были приобретены терминалы сбора данных Chainway С61, которые клиенту посоветовали коллеги, уже работающие с этими устройствами. В качестве программной составляющей было использовано программное обеспечение для
14.07.2025 «РусАгроСеть» выбрала терминалы сбора данных Chainway для автоматизации складских операций

ние «Клеверенс. Склад 15» и зарекомендовавшие себя исключительной надежностью и производительностью терминалы сбора данных Chainway C61. В итоге была осуществлена комплексная автоматизация скла
14.07.2025 «Аврора Центр» позволяет полноценно управлять ТСД Datalogic, PointMobile и Newland

Компания «Открытая мобильная платформа» успешно протестировала парк терминалов сбора данных (ТСД) от производителей Datalogic, PointMobile, Newland. Результаты тестирования подтвердили готовность платформы «Аврора Центр» для полноценного управления парком из данных устройств. Об этом C
26.11.2024 «Атол» помогает в автоматизации торговых точек и складов сети «Дикси»

кси». В рамках соглашения до конца года «Атол» предоставит более двух тыс. терминалов сбора данных (ТСД) для повышения эффективности работы торговых точек и складов «Дикси». Об этом CNews сообщ
26.11.2024 Промышленный браузер «Тау Браузер» успешно протестирован на всей линейке терминалов сбора данных от компании «Мертех»

Компании «Мертех» и «Тау Технологии» объявляют об успешном тестировании промышленного браузера «Тау Браузер» на всей линейке терминалов сбора данных (ТСД) от компании «Мертех». Об этом CNews сообщили представители «Тау Технологии». «Тау Браузер» полностью замещает промышленные браузеры ушедших с рынка поставщиков, таких как Zebra, Honeywell,
11.04.2024 Инновация TOOLSiD обеспечила эффективный менеджмент контроля исправности и наличия ТСД на складах магазинов Zolla

», владеющему брендом Zolla. Об этом CNews сообщили представители «Импульс Телеком». Компания ООО «Фактор», владеющая брендом Zolla, столкнулась с проблемой хранения и выдачи терминалов сбора данных (ТСД). Ранее все ТСД хранились под ключом в операционном кабинете, что затрудняло их доступность и приводило к потери времени при выдаче сотрудникам и приемке их на хранение. Контроль исп
29.03.2024 Терминалы сбора данных Chainway и ПО «Сканпорт» помогают ГК «АвтоДом» интегрировать продажи с «Честным Знаком»

Компания «Сканпорт» предложила решение на базе собственного программного обеспечения DataMobile версии Online с дополнительным программным модулем «Маркировка» и терминалов сбора данных Chainway C61. Терминалы сбора данных Chainway C61, на которых остановил свой выбор заказчик, оснащены одним из лучших в отрасли 2D-сканером Zebra SE4710, имеют защиту от попадания влаги и пыли по классу IP65
20.02.2024 На российском пятизвездочном курорте внедряют автоматизированную систему учета основных средств с использованием ТСД Chainway

ичии ОС в учетную систему «1C». Компания «Сканпорт» предложила решение на базе собственного программного обеспечения DM.Invent и терминалов сбора данных Chainway C60. Chainway C60 — ручной компактный терминал сбора данных с 2D-сканером штрихкодов, физической клавиатурой и 4-дюймовым сенсорным экраном, с которым можно работать даже в перчатках. Аккумулятор емкостью 4350 мА-ч обеспечивает ста
17.01.2024 Российский дистрибутор стоматологической продукции создает единую систему управления удаленными складами, используя ТСД Chainway и ПО от компании «Сканпорт»

использоваться на улице при минусовых температурах и на складах холодного хранения. ПО DataMobile и терминалы сбора данных Chainway C61 обеспечили решение, которое позволяет: быстро находить ну
07.12.2023 Терминалы сбора данных Chainway и российское ПО DataMobile помогают автоматизировать склады компании «Авангард система»

анером SE4710 от компании Zebra, хорошо защищен от пыли и влаги (по стандарту IP65). В дополнение к ТСД заказчик приобрел аксессуары: резиновый бампер, защитную пленку, пистолетную рукоятку. Пр
24.11.2023 Терминал сбора данных Zebra PS20 – новинка от Proway

экрана в зависимости от окружающего освещения, а также обеспечивать визуальную связь с оператором. Терминалы сбора данных Zebra PS20 уже поступили на склад Proway и готовы к отгрузке. *** Комп
31.05.2023 «Атол» обеспечил совместимость приложения «Честный знак.бизнес» со своими терминалами сбора данных

«Атол» первым в России обеспечил совместимость своих терминалов сбора данных с приложением «Честный знак.бизнес». Благодаря этому инновационному решению клиенты-владельцы ТСД могут проводить основные операции с маркированными товарами на специализированном мобильном устройстве. Об этом CNews сообщили представители «Атол». На данный момент совместимость с «Честны
18.05.2021 CNews выпустил первый обзор рынка терминалов сбора данных

s Analytics выпустил первый обзор «Терминалы сбора данных». В нем отражены ключевые тенденции рынка ТСД, описана история его развития, перспективы на ближайшее время, отмечены ведущие игроки. Р
17.05.2021 Рынок терминалов сбора данных растет вместе с потребностью в оптимизации учета товаров и документов

кировки обуви. Система маркировки «Честный ЗНАК» стала одним из драйверов внедрения решения на базе ТСД Кроме «Честного ЗНАКа», в ведении которого находятся товары легкой промышленности, шубы,

12.05.2021 Не ритейлом единым: 8 новых сфер применения ТСД

Терминалы сбора данных находят новые сферы применения Долгое время ТСД использовались преимущественно в сфере ритейла и на «классических» складах. Однако сейчас
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы

на нем работают поставщики решений на отечественных комплектующих), сегмент развлечений, в которой ТСД применяются для организации билетного контроля. В самом ритейле растет популярность ТС
28.04.2021 Олег Лиманский -

Терминалы сбора данных востребованы практически во всех сегментах экономики

CNews: Как развивается рынок терминалов сбора данных в России? Олег Лиманский: Рынок ТСД довольно быстро растет. В 2020 году объем рынка ТСД превысил 141,8 тысяч штук на с
05.11.2020 «Атол» представила дешевый терминал сбора данных

наиболее популярны на отечественном рынке – по итогам 2019 года их доля составила 48% от числа всех ТСД в корпоративном сегменте. На таких терминалах удобно как работать непосредственно на экра
04.02.2020 «Атол» разработал новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro»

«Атол» выпустил новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro» для автоматизации складов, магазинов и логистики. Устройство обладает повышенной производительностью, а также высоким уровнем защиты от внешних факторов –
15.03.2019 Разработано ПО для подключения любого терминала сбора данных к 1С

Ежегодно в Россию ввозятся более 100 тысяч терминалов сбора данных (ТСД) для различных сфер применения. Спрос на эти устройства диктуется, с одной стороны, введе
13.02.2019 CSI представила терминал сбора данных под собственным брендом

CSI (Crystal Service Integration) выпустила собственный терминал сбора данных. Он предназначен для работы на небольших складах, а также торговли в прикассовой зоне, операций в торговом зале, курьерской доставки. Устройство компактное, оснащено больш
22.06.2017 «Смартфин» представила в России мобильный терминал для приема бесконтактных платежей

«Смартфин» (бренды 2can&ibox) объявила о выводе на российский рынок мобильного терминала для приема бесконтактных платежей. Эта модель со встроенным модулем NFC поддерживает все стандарты бесконтактных платежей, включая Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay. В 2
12.12.2016 Новый мобильный терминал от Zebra Technologies и «1С:WMS» оптимизируют работу склада

ом использовании с системой «1С:WMS Логистика. Управление складом», поддерживающей все его функции. Мобильный терминал сконструирован таким образом, что сотрудник склада совершает на 55% меньше
22.12.2015 Мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать социальные карты

С начала 2016 г. мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать к оплате социальные карты Москвы и Московской области. «Мы в системе учитываем поездки по социальным картам. Мы их не эмитируем, а только принимае
21.05.2015 «1С-Рарус» выпустил два новых мобильных приложения для торговых компаний

сира» («1С-Рарус:Мобильное РМК») и «1С-Рарус: Мобильный терминал сбора данных» («1С-Рарус:Мобильный ТСД»). Мобильные решения позволяют повысить скорость и качество обслуживания покупателей, а т
10.03.2015 «Банк Русский Стандарт» обновил технологию оплаты картами с помощью мобильного терминала

езопасности безналичных платежей, сообщили CNews в «Банке Русский Стандарт». Партнером по разработке и реализации сервиса выступила компания «Центр корпоративных технологий». Технологическое решение «Мобильный терминал» создано на базе устройства mPOS Ingenico RP750 для предприятий малого и среднего бизнеса и позволяет использовать мобильное устройство (смартфон, планшет) в качестве термина
16.10.2014 В автобусах Ангарска начали работу мобильные терминалы оплаты проезда

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) оснастила мобильные терминалы безналичной оплаты проезда в более 300 автобусах Ангарска встроенными телематическими SIM-картами МТС. Мобильные терминалы предназначены не только для оплаты проезда,
01.10.2014 Терминалы сбора данных Acode помогут вести учет билетов на гран-при «Формулы-1»

мпаний «СтарРус», автоматизирует учет билетов и контроль прохода посетителей на автодром в Сочи, где 12 октября состоится первый российский этап гран-при «Формулы-1», на базе терминалов сбора данных (ТСД) Acode. Об этом CNews сообщили в «СтарРус». По информации компании, терминал Acode позволяет упростить работу персонала и волонтеров на этом мероприятии, включая сотрудников охраны. Благода
22.04.2014 «Яндекс.Деньги» выпустили мобильный терминал для Visa и MasterCard

13 тыс. кардридеров 2Can, 6 тыс. из которых работают в составе мобильных терминалов. Чтобы получить мобильный терминал, потенциальный клиент компании - юридическое лицо - должен заполнить заявк
22.04.2014 Мобильные терминалы «Яндекс.Денег» выходят на рынок

жертвования на электронный кошелек (для этого нужно пройти идентификацию). Комиссия за платеж через мобильный терминал фиксированная — 2,75%, удерживается с получателя. Плательщик получает элек
19.03.2014 «Банк24.ру» предложил предпринимателям новые мобильные терминалы LifePay

он или планшет на платформах iOS или Android. Как говорится в заявлении банка, больше года назад «Банк24.ру» предложил предпринимателям мини-терминалы «Термит». Сейчас внедряются новые, более удобные мобильные терминалы LifePay — разработка финансовой группы «Лайф», в состав которой с 2008 г. входит «Банк24.ру». По информации банка, среди особенностей миниатюрных эквайринговых устройств Lif
20.05.2013 «Мобильный терминал оплаты Pay-me» стал доступен во всех регионах России

(ТМ Pay-me) объявили о доступности инновационного решения для приема платежей по банковским картам «Мобильный терминал оплаты Pay-me» во всех регионах России. В октябре 2012 г. продажи мобильны
01.04.2013 Visa и ibox запустили мобильный терминал

Компания Visa и компания ibox, предоставляющая услуги мобильного эквайринга, запустили новое решение для приема платежей по картам — мобильный терминал ibox. Мобильный терминал оплаты ibox — ibox-ридер — представляет собой считывающее устройство, подключаемое к смартфону или планшетному компьютеру с операционными сист
23.10.2012 «Билайн» и «Альфа-Банк» превратят смартфоны в платежные терминалы

ашние репетиторы, няни и домоработницы, салоны красоты, кафе, клининговые компании и т.д. Подключив мобильный терминал к смартфону или планшету, можно принимать платежи по банковским картам Моб
23.10.2012 Visa, «Альфа-Банк», «Билайн Бизнес» и Pay-me представили новое мобильное решение для приема платежей по банковским картам

ay-me) и «Альфа-Банк» представили инновационное решение для приема платежей по банковским картам — «Мобильный терминал оплаты Pay-me». Предложением могут воспользоваться новые и действующие кор
21.09.2012 Visa, «Промсвязьбанк и «Смартфин» предлагают новый способ приема платежей по картам — мобильные терминалы

карманный терминал 2can — это по-настоящему мобильное решение для предпринимателей, не привязанных к стационарной точке продаж». Банком-эквайером мобильных терминалов 2can выступает «Промсвязьбанк». «Мобильный терминал 2can — это инновационный сервис для России, который перевернет представления предприятий малого, среднего и даже микробизнеса о возможностях приема карт, а покупателям даст в

Публикаций - 592, упоминаний - 724

ТСД и организации, системы, технологии, персоны:

9594 111
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 37
Lenovo Motorola 3566 32
Zebra Technologies 158 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 28
SAP SE 5601 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Сервис Плюс 187 22
Microsoft Corporation 25775 22
1С-Рарус 982 21
Samsung Electronics 11064 19
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 19
Смартфин - 2can&ibox 48 17
МегаФон 10742 17
Apple Inc 13154 17
Google LLC 12688 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Honeywell 309 14
АйТи 1519 13
Motorola Inc 1156 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 13
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 12
Cleverence - Клеверенс 31 12
Chainway Information Technology 27 12
TopLog - ТопЛог 18 12
Ростелеком 10948 12
Huawei 4676 12
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
ОКТРОН - OCTRON 28 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
Data Matrix - Дата Матрикс 91 9
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 9
Qualcomm Technologies 1974 9
Oracle Corporation 7074 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 8
Visa International 1993 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Почта России ПАО 2370 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Альфа-Банк 1979 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 6
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 6
ПриватБанк - PrivatBank 197 5
Pay-Me - Телемаркет 14 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Евросеть 1421 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Черноголовка ГК - Любятово 9 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Связной ГК 1401 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Русский стандарт Банк 509 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 3
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 3
Block - Square 203 3
Yamaha - Ямаха 110 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 3
Мосгортранс ГУП 139 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 41
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
WiMAX Forum 69 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
ГосИнформСистемы 160 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 264
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 168
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 152
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Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 118
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 103
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 97
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 93
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 88
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 84
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 79
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 79
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 73
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 73
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 72
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 71
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 62
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 54
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ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 39
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 37
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Google Android 15243 89
Apple iOS 8583 37
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 35
Microsoft Windows 16882 31
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 29
Axelot WMS - Axelot YMS 89 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 24
1С:ERP Управление предприятием 841 24
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 23
Linux OS 11533 23
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 22
Apple - App Store 3109 18
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 15
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 14
TopLog WMS - TopLog YMS 21 13
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 13
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 12
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 12
Honeywell Metrologic 54 12
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 11
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Nokia Symbian OS 1411 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 8
Microsoft Dynamics 1197 7
АТОЛ Smart.Pro - АТОЛ Smart.Slim - терминал сбора данных промышленного класса 7 7
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 7
Apple iPad 4011 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
Apple iPhone 6 4861 7
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 7
1С:Розница 110 6
АТОЛ Frontol 65 6
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 34 6
Сервис Плюс АРТ 32 6
Scanport - DataMobile 10 6
1С Первый Бит - БИТ.MDT - mobile data terminal 7 6
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 137 6
Богдашев Дмитрий 20 7
Лиманский Олег 8 5
Parker Steven - Паркер Стивен 17 5
Селиванов Максим 28 4
Ксенин Алекс 311 4
Буяджи Павел 21 3
Смирнов Дмитрий 112 3
Морозов Максим 11 3
Витязь Александр 43 3
Патока Андрей 110 3
Жмуренко Николай 13 3
Баженов Сергей 6 3
Бонев Игорь 5 3
Канин Владимир 10 3
Пученков Владимир 6 3
Шадаев Максут 1210 3
Заржецкий Александр 37 2
Орехов Алексей 9 2
Коровин Алексей 17 2
Жуков Максим 14 2
Козлов Михаил 182 2
Карпенко Дмитрий 31 2
Блинов Дмитрий 50 2
Малиновский Сергей 14 2
Титов Евгений 4 2
Ивентьев Игорь 2 2
Рудычева Наталья 95 2
Андреев Максим 41 2
Шабанов Алексей 8 2
Солонин Виталий 90 2
Константинов Константин 32 2
Кузьмина Ирина 20 2
Тарабрин Антон 3 2
Кузовлев Дмитрий 2 2
Авдеев Сергей 29 2
Вайнберг Олег 18 2
Мелузов Андрей 15 2
Потапкин Никита 14 2
Арефьев Игорь 15 2
Исаков Николай 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 326
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 108
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 52
Европа 24964 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 26
Япония 13807 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Финляндия - Финляндская Республика 3697 17
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Южная Корея - Республика 7052 14
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Азия - Азиатский регион 5920 13
Франция - Французская Республика 8177 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 11
Швеция - Королевство 3782 10
Украина 7928 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 9
Казахстан - Республика 6048 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Европа Восточная 3138 8
США - Нью-Йорк 3180 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Ближний Восток 3154 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 7
Европа Западная 1496 7
Европа Юго-Восточная 62 6
Канада 5081 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 170
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 104
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 97
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 95
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 65
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 45
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 45
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 24
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 21
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 19
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 18
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 17
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 17
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Английский язык 7030 13
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
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Silicon 494 1
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Euronews - телеканал 52 1
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ComputerWire 51 1
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DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
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NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
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FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
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Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
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ПЛАС-Форум 14 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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CNews AWARDS - награда 571 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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