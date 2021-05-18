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ТСД Терминал сбора данных Portable data terminal Мобильные терминалы

ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы


Рынок терминалов сбора данных
18.05.2021 CNews выпустил первый обзор рынка терминалов сбора данных
17.05.2021 Рынок терминалов сбора данных растет вместе с потребностью в оптимизации учета товаров и документов
12.05.2021 Не ритейлом единым: 8 новых сфер применения ТСД
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы
28.04.2021 Олег Лиманский -

Терминалы сбора данных востребованы практически во всех сегментах экономики
05.11.2020 «Атол» представила дешевый терминал сбора данных
04.02.2020 «Атол» разработал новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro»
15.03.2019 Разработано ПО для подключения любого терминала сбора данных к 1С
13.02.2019 CSI представила терминал сбора данных под собственным брендом
21.05.2015 «1С-Рарус» выпустил два новых мобильных приложения для торговых компаний
01.10.2014 Терминалы сбора данных Acode помогут вести учет билетов на гран-при «Формулы-1»
02.02.2012 «Корус Консалтинг» внедрил мобильные терминалы сбора данных в сети магазинов «Кораблик»
26.07.2010 «Пилот» внедрил терминал сбора данных Morphic на распределительном центре торговой сети «Вещь!»
22.10.2007 CDC поставит терминалы сбора данных для автоматизации складов «Слаты»
21.03.2007 «Скан Сити» и Unique Technology стали партнёрами

Публикаций - 317, упоминаний - 367

ТСД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-ИжТиСи 6375 65
7060 65
Zebra Technologies 135 18
Сервис Плюс 182 16
SAP SE 4902 15
1С-Рарус 806 15
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 207 14
Microsoft Corporation 23576 13
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 653 13
Lenovo Motorola 3505 12
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 108 10
Zebra - Symbol Technologies 155 9
Honeywell 256 9
АйТи 1290 9
Корус Консалтинг ГК 1077 9
IBM - International Business Machines Corp 9213 7
Крок - Croc 1715 7
Cleverence - Клеверенс 15 5
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 322 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1075 5
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 4
Oracle Corporation 6332 4
Scan city - Скан сити 6 4
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 161 4
LogistiX - Логистикс-Тех 51 3
ЕМЕ - EME 6 3
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 57 3
БУХта - Buhta 72 3
Motorola Inc 1136 3
Motorola Solutions 104 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 179 3
Data Matrix - Дата Матрикс 62 3
Сервис Плюс Интеграция - СПИНТ 10 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 3
Urovo 3 3
Саотрон 8 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8093 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1817 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция 162 2
Тензор 66 2
Toyota Motor - Denso Corporation 34 6
Окей - О'Кей - Гипермаркет 186 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 4
Лента - Сеть розничной торговли 1721 4
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 46 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 3
РЖД - Российские железные дороги 1638 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 3
Лента - Утконос 157 3
НСПК - Национальная система платежных карт 619 2
OR Group - Обувь России 29 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 2
Снежная Королева - СК Трейд 47 2
X5 Group - Перекрёсток 454 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1028 2
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 2
ЧТПЗ - Римера - Ижнефтемаш - Алнас 6 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 33 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 191 2
Альфа-Банк 1607 2
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 27 2
Почта России ПАО 2006 2
X5 Group 826 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 2
ГПБ - Газпромбанк 946 1
BMW Group 413 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 125 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 1
Лепешка да Ватрушка 1 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 386 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 1
UPS 181 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 147 1
Протек - Фармацевтическая компания 53 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 1
Газпром ПАО 1163 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2425 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 93 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 826 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 292 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 399 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 77 1
Мосгортранс ГУП 95 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 46 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 152 1
Конституционный суд РФ 103 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 74 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 77 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 148 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 65 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 74 1
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 71 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 205 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2724 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2910 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2362 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1877 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 55 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 296 1
Федеральное казначейство России 1558 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26165 148
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 120
Штриховой код - штрихкод 1315 80
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3037 65
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13625 53
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5435 53
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11461 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11558 40
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3793 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12707 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 38
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8048 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10123 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 31
Маркировка - Marking 816 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21532 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22110 28
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1785 27
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11343 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17408 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5227 25
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9468 24
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 849 24
Оцифровка - Digitization 3883 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13198 20
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3788 18
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9188 17
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 1914 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8267 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9192 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26035 16
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10282 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8358 16
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Automation of warehouse activities 237 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10925 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15138 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25270 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13297 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17416 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3272 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6586 66
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1979 29
Google Android 12648 25
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 402 20
Microsoft Windows 14509 13
Honeywell Metrologic 52 11
Apple iOS 6863 11
1С:Бухгалтерия 852 10
Сервис Плюс СуперМаг 71 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 8
1С:WMS Логистика. Управление складом 60 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 223 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4367 7
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 7
1С:ERP Управление предприятием 330 7
Microsoft Dynamics 1171 6
Apple iPhone 6 6201 6
1С:Розница 83 6
АТОЛ Frontol 32 5
Сервис Плюс АРТ 32 5
Сервис Плюс - SuperKIT Mobile 5 5
SOTI MobiControl - решение для управления корпоративной мобильностью 5 4
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 389 4
Depositphotos - фотобанк 433 4
Microsoft Windows 2000 12709 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 810 4
1С-Рарус Магазин 28 4
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 53 4
Apple iPad 3747 3
EME WMS 6 3
Cleverence Mobile SMARTS 4 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6654 3
Google Android 9 - Android Pie 216 3
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 3
Microsoft Dynamics 365 125 3
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf Beetle 25 3
TopLog WMS 6 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 3
1С:Инвентаризация 4 3
LogistiX LEAD WMS 39 3
Лиманский Олег 4 4
Пученков Владимир 6 3
Бонев Игорь 5 3
Баженов Сергей 6 3
Смирнов Дмитрий 78 3
Селиванов Максим 23 2
Тарабрин Антон 3 2
Кузовлев Дмитрий 2 2
Шабанов Алексей 8 2
Мелузов Андрей 15 2
Карпенко Дмитрий 31 2
Титов Евгений 3 2
Малиновский Сергей 14 2
Блинов Дмитрий 31 2
Сытин Дмитрий 56 1
Приходько Ярослав 2 1
Скородумов Владимир 5 1
Захаров Евгений 4 1
Селин Петр 1 1
Салин Антон 2 1
Лобанов Павел 1 1
Камовская Людмила 1 1
Гончаров Владислав 1 1
Глущук Наталья 1 1
Закордонец Александр 1 1
Черепков Алексей 1 1
Петунин Алексей 58 1
Сыкулев Андрей 69 1
Бокучава Тариэл 21 1
Рахманов Александр 23 1
Мельников Евгений 10 1
Парфенов Алексей 1 1
Медведев Дмитрий 1631 1
Сысоев Сергей 5 1
Кривошеев Андрей 2 1
Орлик Сергей 74 1
Захаров Андрей 37 1
Никитин Максим 22 1
Табуров Дмитрий 2 1
Сардарян Роберт 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 123902 119
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13228 23
Европа 21356 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1823 6
Беларусь - Белоруссия 4335 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3346 6
Финляндия - Финляндская Республика 3480 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2035 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2340 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 5
Япония 12956 5
Германия - Федеративная Республика 12083 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2335 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17179 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15195 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1005 4
Франция - Французская Республика 7094 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1292 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1548 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1434 3
Азия - Азиатский регион 4997 3
Россия - СФО - Иркутская область 922 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12961 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2389 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2383 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1284 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1350 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2875 3
Россия - СФО - Новосибирск 3740 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 530 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 611 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1403 2
Европа Восточная 3003 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1334 2
Россия - ПФО - Самарская область 1121 2
Нидерланды 3320 2
Венгрия - Будапешт 108 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20545 95
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5242 38
Инвентаризация - Пересортица 409 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42090 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15208 22
Регистратор 1376 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5220 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10864 19
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1822 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10504 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4668 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6920 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4219 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3730 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6143 12
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1460 12
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1215 10
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 523 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4967 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4030 9
Логистика - Курьерские услуги 911 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9291 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3236 8
Энергетика - Energy - Energetically 4332 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24159 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5012 6
Торговля оптовая - Wholesale trade 1037 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1298 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8340 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4724 6
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1170 6
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1093 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2604 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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