ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы

Терминал сбора данных Chainway C66 поддерживает российскую мобильную операционную систему «Ред ОС М» ерационной системой «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Октрон». В рамках проведенных испытаний специалисты компаний подтвердили корректную работу устройства под управлением «Ред ОС М». Терминал сбора данных сохраняет полный набор функциональных возможностей и может использоваться для решения задач автоматической идентификации, складской логистики, розничной торговли, промышле

Компания Axelot Tech представила терминал сбора данных AXT30 Компания Axelot Tech представила терминал сбора данных AXT30, разработанный специально для максимально эффективной работы с решениями группы компаний TKV: системами управления складом Axelot WMS и Logareon WMS, системой управл

«СоюзПромПтица» использует в складских операциях ТСД Chainway е увеличения объемов производства стала ощутима медленная работа имеющихся терминалов сбора данных (ТСД). Заказчик обратился в «Сканпорт» за решением, которое позволило бы ускорить работу уже и

Рынок терминалов сбора данных ") }) $("#row4 ~ .info-container > a").click(function(e) { e.preventDefault(); }); Читать полностью ТСД осваивают новые сферы. Например с их помощью осуществляется проверка билетов на массовых

Терминалы сбора данных Chainway C61 помогают Feelz автоматизировать операции и интегрироваться с системой «Честный знак» осуществлялись с использованием бумажных накладных. Кроме того, необходимо было интегрировать решение с национальной системой маркировки товаров «Честный знак». По желанию заказчика были приобретены терминалы сбора данных Chainway С61, которые клиенту посоветовали коллеги, уже работающие с этими устройствами. В качестве программной составляющей было использовано программное обеспечение для

«РусАгроСеть» выбрала терминалы сбора данных Chainway для автоматизации складских операций ние «Клеверенс. Склад 15» и зарекомендовавшие себя исключительной надежностью и производительностью терминалы сбора данных Chainway C61. В итоге была осуществлена комплексная автоматизация скла

«Аврора Центр» позволяет полноценно управлять ТСД Datalogic, PointMobile и Newland Компания «Открытая мобильная платформа» успешно протестировала парк терминалов сбора данных (ТСД) от производителей Datalogic, PointMobile, Newland. Результаты тестирования подтвердили готовность платформы «Аврора Центр» для полноценного управления парком из данных устройств. Об этом C

«Атол» помогает в автоматизации торговых точек и складов сети «Дикси» кси». В рамках соглашения до конца года «Атол» предоставит более двух тыс. терминалов сбора данных (ТСД) для повышения эффективности работы торговых точек и складов «Дикси». Об этом CNews сообщ

Промышленный браузер «Тау Браузер» успешно протестирован на всей линейке терминалов сбора данных от компании «Мертех» Компании «Мертех» и «Тау Технологии» объявляют об успешном тестировании промышленного браузера «Тау Браузер» на всей линейке терминалов сбора данных (ТСД) от компании «Мертех». Об этом CNews сообщили представители «Тау Технологии». «Тау Браузер» полностью замещает промышленные браузеры ушедших с рынка поставщиков, таких как Zebra, Honeywell,

Инновация TOOLSiD обеспечила эффективный менеджмент контроля исправности и наличия ТСД на складах магазинов Zolla », владеющему брендом Zolla. Об этом CNews сообщили представители «Импульс Телеком». Компания ООО «Фактор», владеющая брендом Zolla, столкнулась с проблемой хранения и выдачи терминалов сбора данных (ТСД). Ранее все ТСД хранились под ключом в операционном кабинете, что затрудняло их доступность и приводило к потери времени при выдаче сотрудникам и приемке их на хранение. Контроль исп

Терминалы сбора данных Chainway и ПО «Сканпорт» помогают ГК «АвтоДом» интегрировать продажи с «Честным Знаком» Компания «Сканпорт» предложила решение на базе собственного программного обеспечения DataMobile версии Online с дополнительным программным модулем «Маркировка» и терминалов сбора данных Chainway C61. Терминалы сбора данных Chainway C61, на которых остановил свой выбор заказчик, оснащены одним из лучших в отрасли 2D-сканером Zebra SE4710, имеют защиту от попадания влаги и пыли по классу IP65

На российском пятизвездочном курорте внедряют автоматизированную систему учета основных средств с использованием ТСД Chainway ичии ОС в учетную систему «1C». Компания «Сканпорт» предложила решение на базе собственного программного обеспечения DM.Invent и терминалов сбора данных Chainway C60. Chainway C60 — ручной компактный терминал сбора данных с 2D-сканером штрихкодов, физической клавиатурой и 4-дюймовым сенсорным экраном, с которым можно работать даже в перчатках. Аккумулятор емкостью 4350 мА-ч обеспечивает ста

Российский дистрибутор стоматологической продукции создает единую систему управления удаленными складами, используя ТСД Chainway и ПО от компании «Сканпорт» использоваться на улице при минусовых температурах и на складах холодного хранения. ПО DataMobile и терминалы сбора данных Chainway C61 обеспечили решение, которое позволяет: быстро находить ну

Терминалы сбора данных Chainway и российское ПО DataMobile помогают автоматизировать склады компании «Авангард система» анером SE4710 от компании Zebra, хорошо защищен от пыли и влаги (по стандарту IP65). В дополнение к ТСД заказчик приобрел аксессуары: резиновый бампер, защитную пленку, пистолетную рукоятку. Пр

Терминал сбора данных Zebra PS20 – новинка от Proway экрана в зависимости от окружающего освещения, а также обеспечивать визуальную связь с оператором. Терминалы сбора данных Zebra PS20 уже поступили на склад Proway и готовы к отгрузке. *** Комп

«Атол» обеспечил совместимость приложения «Честный знак.бизнес» со своими терминалами сбора данных «Атол» первым в России обеспечил совместимость своих терминалов сбора данных с приложением «Честный знак.бизнес». Благодаря этому инновационному решению клиенты-владельцы ТСД могут проводить основные операции с маркированными товарами на специализированном мобильном устройстве. Об этом CNews сообщили представители «Атол». На данный момент совместимость с «Честны

CNews выпустил первый обзор рынка терминалов сбора данных s Analytics выпустил первый обзор «Терминалы сбора данных». В нем отражены ключевые тенденции рынка ТСД, описана история его развития, перспективы на ближайшее время, отмечены ведущие игроки. Р

Рынок терминалов сбора данных растет вместе с потребностью в оптимизации учета товаров и документов кировки обуви. Система маркировки «Честный ЗНАК» стала одним из драйверов внедрения решения на базе ТСД Кроме «Честного ЗНАКа», в ведении которого находятся товары легкой промышленности, шубы,

Не ритейлом единым: 8 новых сфер применения ТСД Терминалы сбора данных находят новые сферы применения Долгое время ТСД использовались преимущественно в сфере ритейла и на «классических» складах. Однако сейчас

Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы на нем работают поставщики решений на отечественных комплектующих), сегмент развлечений, в которой ТСД применяются для организации билетного контроля. В самом ритейле растет популярность ТС

Олег Лиманский - Терминалы сбора данных востребованы практически во всех сегментах экономики CNews: Как развивается рынок терминалов сбора данных в России? Олег Лиманский: Рынок ТСД довольно быстро растет. В 2020 году объем рынка ТСД превысил 141,8 тысяч штук на с

«Атол» представила дешевый терминал сбора данных наиболее популярны на отечественном рынке – по итогам 2019 года их доля составила 48% от числа всех ТСД в корпоративном сегменте. На таких терминалах удобно как работать непосредственно на экра

«Атол» разработал новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro» «Атол» выпустил новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro» для автоматизации складов, магазинов и логистики. Устройство обладает повышенной производительностью, а также высоким уровнем защиты от внешних факторов –

Разработано ПО для подключения любого терминала сбора данных к 1С Ежегодно в Россию ввозятся более 100 тысяч терминалов сбора данных (ТСД) для различных сфер применения. Спрос на эти устройства диктуется, с одной стороны, введе

CSI представила терминал сбора данных под собственным брендом CSI (Crystal Service Integration) выпустила собственный терминал сбора данных. Он предназначен для работы на небольших складах, а также торговли в прикассовой зоне, операций в торговом зале, курьерской доставки. Устройство компактное, оснащено больш

«Смартфин» представила в России мобильный терминал для приема бесконтактных платежей «Смартфин» (бренды 2can&ibox) объявила о выводе на российский рынок мобильного терминала для приема бесконтактных платежей. Эта модель со встроенным модулем NFC поддерживает все стандарты бесконтактных платежей, включая Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay. В 2

Новый мобильный терминал от Zebra Technologies и «1С:WMS» оптимизируют работу склада ом использовании с системой «1С:WMS Логистика. Управление складом», поддерживающей все его функции. Мобильный терминал сконструирован таким образом, что сотрудник склада совершает на 55% меньше

Мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать социальные карты С начала 2016 г. мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать к оплате социальные карты Москвы и Московской области. «Мы в системе учитываем поездки по социальным картам. Мы их не эмитируем, а только принимае

«1С-Рарус» выпустил два новых мобильных приложения для торговых компаний сира» («1С-Рарус:Мобильное РМК») и «1С-Рарус: Мобильный терминал сбора данных» («1С-Рарус:Мобильный ТСД»). Мобильные решения позволяют повысить скорость и качество обслуживания покупателей, а т

«Банк Русский Стандарт» обновил технологию оплаты картами с помощью мобильного терминала езопасности безналичных платежей, сообщили CNews в «Банке Русский Стандарт». Партнером по разработке и реализации сервиса выступила компания «Центр корпоративных технологий». Технологическое решение «Мобильный терминал» создано на базе устройства mPOS Ingenico RP750 для предприятий малого и среднего бизнеса и позволяет использовать мобильное устройство (смартфон, планшет) в качестве термина

В автобусах Ангарска начали работу мобильные терминалы оплаты проезда Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) оснастила мобильные терминалы безналичной оплаты проезда в более 300 автобусах Ангарска встроенными телематическими SIM-картами МТС. Мобильные терминалы предназначены не только для оплаты проезда,

Терминалы сбора данных Acode помогут вести учет билетов на гран-при «Формулы-1» мпаний «СтарРус», автоматизирует учет билетов и контроль прохода посетителей на автодром в Сочи, где 12 октября состоится первый российский этап гран-при «Формулы-1», на базе терминалов сбора данных (ТСД) Acode. Об этом CNews сообщили в «СтарРус». По информации компании, терминал Acode позволяет упростить работу персонала и волонтеров на этом мероприятии, включая сотрудников охраны. Благода

«Яндекс.Деньги» выпустили мобильный терминал для Visa и MasterCard 13 тыс. кардридеров 2Can, 6 тыс. из которых работают в составе мобильных терминалов. Чтобы получить мобильный терминал, потенциальный клиент компании - юридическое лицо - должен заполнить заявк

Мобильные терминалы «Яндекс.Денег» выходят на рынок жертвования на электронный кошелек (для этого нужно пройти идентификацию). Комиссия за платеж через мобильный терминал фиксированная — 2,75%, удерживается с получателя. Плательщик получает элек

«Банк24.ру» предложил предпринимателям новые мобильные терминалы LifePay он или планшет на платформах iOS или Android. Как говорится в заявлении банка, больше года назад «Банк24.ру» предложил предпринимателям мини-терминалы «Термит». Сейчас внедряются новые, более удобные мобильные терминалы LifePay — разработка финансовой группы «Лайф», в состав которой с 2008 г. входит «Банк24.ру». По информации банка, среди особенностей миниатюрных эквайринговых устройств Lif

«Мобильный терминал оплаты Pay-me» стал доступен во всех регионах России (ТМ Pay-me) объявили о доступности инновационного решения для приема платежей по банковским картам «Мобильный терминал оплаты Pay-me» во всех регионах России. В октябре 2012 г. продажи мобильны

Visa и ibox запустили мобильный терминал Компания Visa и компания ibox, предоставляющая услуги мобильного эквайринга, запустили новое решение для приема платежей по картам — мобильный терминал ibox. Мобильный терминал оплаты ibox — ibox-ридер — представляет собой считывающее устройство, подключаемое к смартфону или планшетному компьютеру с операционными сист

«Билайн» и «Альфа-Банк» превратят смартфоны в платежные терминалы ашние репетиторы, няни и домоработницы, салоны красоты, кафе, клининговые компании и т.д. Подключив мобильный терминал к смартфону или планшету, можно принимать платежи по банковским картам Моб

Visa, «Альфа-Банк», «Билайн Бизнес» и Pay-me представили новое мобильное решение для приема платежей по банковским картам ay-me) и «Альфа-Банк» представили инновационное решение для приема платежей по банковским картам — «Мобильный терминал оплаты Pay-me». Предложением могут воспользоваться новые и действующие кор