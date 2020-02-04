«Атол» разработал новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro»

«Атол» выпустил новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro» для автоматизации складов, магазинов и логистики. Устройство обладает повышенной производительностью, а также высоким уровнем защиты от внешних факторов – IP 67, и оснащено 4,5-дюймовым сенсорным экраном Gorilla Glass, сканирующим модулем последнего поколения и современной компонентной базой.

Основным преимуществом данного решения является бесперебойная работа и моментальное сканирование любого штрихкода. Терминал считывает полный диапазон линейных и 2D-штрихкодов, в том числе Data Matrix, который используется для маркировки табачной продукции, лекарств, обуви, одежды и др. Сканирующий модуль Zebra SE4750 (США) оснащен интеллектуальной технологией обработки изображений PRZM и передовой оптикой.

Поколение терминалов «Атол Smart.Pro» работает на новой операционной системе Android 9.0 и укомплектовано восьмиядерным процессором Mediatek MT6762 с поддержкой до 4 ГБ оперативной памяти. Это позволяет обеспечить стабильную и оперативную работу с массивами данных и приложениями.

«Крупные предприятия, розница, склады, логистика – с необходимостью автоматизации и оптимизации бизнес-процессов оборота маркированных товаров столкнулись все представители производства и сбыта. С 1 июля 2019 г. прекращен выпуск немаркированной табачной продукции, ожидается вступление обязательных требований к маркировке обуви, лекарств, фотоаппаратов, шин, парфюмерии и др. Заполнение номенклатуры в таком объеме в общей сложности может занимать недели. А использование автоматизированной системы на базе "Атол Smart.Pro" сокращает этот цикл до 1-2 дней. Для товарооборота это значительная разница, которая напрямую сказывается на финансовых показателях», – сказал Петр Черкашин, директор бизнес-юнита «Атол девайс» компании «Атол».

Автономность устройства обеспечивает литиевый аккумулятор на 6000 мАч, который сохраняет заряд более 12 часов при активном использовании терминала в течение дня. Для бесперебойного круглосуточного использования также предусмотрена возможность горячей замены батареи без необходимости отключать питание. Корпус терминала полностью пыленепроницаем, может выдержать кратковременное погружение в воду, падение с высоты 1,8 метров и работать в температурном диапазоне от -20° до +50°С.

«Атол Smart.Pro» предназначен для работы на крупных складах. Терминал поддерживает технологию бесшовного интернета для возможности перемещения сотрудников склада по большой территории из зоны действия одной точки Wi-Fi в другую без потери связи.

Также в решении доступны такие опции, как встроенная фотокамера, модули 4G и GPS. Терминал может быть укомплектован камерой 8 Мп с автофокусом, если необходимо фиксировать поврежденную упаковку. Мобильная связь 4G актуальна при работе на выезде или при отсутствии сети Wi-Fi. Это упрощает доступ к актуальной информации о заказах, продажах, остатках товара и т.д. Наличие GPS-модуля помогает не только отслеживать местоположение устройства для эффективного управления складом, но и упрощает поиск в случаях потери или кражи терминала.