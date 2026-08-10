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АТОЛ Smart.Pro АТОЛ Smart.Slim терминал сбора данных промышленного класса

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.08.2026 «Атол» представила терминал сбора данных «Атол Smart F20» 1
26.11.2024 «Атол» помогает в автоматизации торговых точек и складов сети «Дикси» 1
07.11.2024 АТОЛ разработал новую линейку оборудования для сканирования 2
31.05.2023 «Атол» обеспечил совместимость приложения «Честный знак.бизнес» со своими терминалами сбора данных 1
28.04.2021 Олег Лиманский -

Терминалы сбора данных востребованы практически во всех сегментах экономики

 1
05.11.2020 «Атол» представила дешевый терминал сбора данных 1
14.05.2020 Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro 1
04.02.2020 «Атол» разработал новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

АТОЛ Smart.Pro и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 322 7
Data Matrix - Дата Матрикс 91 3
Scanport - Сканпорт 9 1
АТОЛ девайс 7 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
MediaTek - Ralink 595 1
Honeywell 309 1
Zebra Technologies 158 1
Штрих-М НТЦ 65 1
Cleverence - Клеверенс 31 1
Почта России ПАО 2371 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12948 3
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13251 2
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Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2918 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10159 2
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USB Type-C - USB-C - USB 3 2380 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12249 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12850 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3148 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6410 1
WVGA - Wide Video Graphics Array - разрешение экрана 800x480 160 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4005 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1975 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2480 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 662 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2051 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 124 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1485 1
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Google Android 15246 2
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MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 1
Scanport - DataMobile 10 1
АТОЛ - АТОЛ ОС ATOL OS 6 1
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