Индексная книга (каталог) CNews*
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АТОЛ Smart.Pro АТОЛ Smart.Slim терминал сбора данных промышленного класса
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 9
АТОЛ Smart.Pro и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 1
|Лиманский Олег 8 3
|Исаков Николай 7 2
|Смоляков Кирилл 2 1
|Шишкова Оксана 1 1
|Черкашин Петр 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166226 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 1
|Европа 24964 1
|Америка Южная 884 1
|Солнечная система - Solar system 2569 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.