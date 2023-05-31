«Атол» обеспечил совместимость приложения «Честный знак.бизнес» со своими терминалами сбора данных

«Атол» первым в России обеспечил совместимость своих терминалов сбора данных с приложением «Честный знак.бизнес». Благодаря этому инновационному решению клиенты-владельцы ТСД могут проводить основные операции с маркированными товарами на специализированном мобильном устройстве. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

На данный момент совместимость с «Честный знак.бизнес» поддерживают четыре модели ТСД: «Атол» Smart.Slim, «Атол» Smart.Slim Plus, «Атол» Smart.Lite и «Атол» Smart.Prime.

После установки приложения на терминал и авторизации личного кабинета в государственной системе маркировки «Честный знак», пользователи приложения могут выбрать один из двух доступных профилей — с УКЭП и без. Первый профиль позволяет получить максимальный набор прав, включая возможность заполнения, подписания и отправки документов, а также проверку информации о маркированных товарах и их владельцах.

Второй профиль позволяет только считывать и анализировать информацию из кодов маркировки товаров. Также в этом профиле реализованы функции приложения, позволяющие создавать черновики документов и их подписи на других устройствах.

Приложение «Честный знак.бизнес» бесплатно и совместимо с сервисом электронного документооборота «ЭДО лайт». Совместимость с терминалами позволяет пользователям работать с маркированными товарами в любом месте — на складе, в торговом зале или на выезде.

Приложение поддерживает следующие товарные группы: молочная и табачная продукция, упакованная вода, пиво, легкая промышленность, обувь, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки, духи и туалетная вода, БАДы, антисептики и медицинские изделия.

С помощью приложения пользователи могут проводить основные операции с маркированными товарами, такие как ввод в оборот, агрегирование кодов маркировки, расформирование агрегированных кодов маркировки, оформление отгрузки, оформление приемки и формирование акта о расхождении, вывод из оборота.

Универсальный сканер, интегрированный в терминалы «Атол», оснащен специализированными алгоритмами распознавания и обработки изображений. Компонентная база устройства была рассчитана на частые и длительные сеансы сканирования, что позволяет использовать ТСД в условиях высокой нагрузки и повышенных требований к скорости и точности сбора данных.

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В отличие от смартфонов, где сканирование происходит с помощью камеры, специализированный модуль не зависит от освещенности, состояния штрихкода или его размера. Это обеспечивает надежность и безошибочность при сканировании кода маркировки.

Олег Лиманский, директор направления мобильных решений «Атол»: «Атол внимательно следит за требованиями законодательства и учитывает их при разработке собственных решений. Компания постоянно работает над модернизацией устройств и ПО, чтобы для бизнеса все изменения проходили бесшовно. Интеграция наших ТСД с приложением «Честный знак.бизнес» — это максимально эффективное, безопасное и удобное решение для автоматизации учета маркированных товаров. Совместимость устройств с приложением значительно упростит работу и поможет предпринимателям в построении эффективных бизнес-процессов в соответствии с законодательством».

Александр Смирнов, директор департамента по работе с партнерами ЦРПТ: «Мы всегда на стороне бизнеса и поддерживаем внедрение инструментов, которые помогут упростить, автоматизировать и облегчить процесс внедрения и нанесения маркировки. Благодаря проекту «Атол» приложение «Честный знак.бизнес» интегрировано в ТСД, что станет популярным и востребованным инструментом для бизнеса, продукция которого подлежит маркировке».

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«Атол» (сокр. от «Автоматизация торговли и логистики») — разработчик технологий для обмена товарами и услугами. Более 21 года «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи. Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более 100 продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» является крупнейшей в отрасли и насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.