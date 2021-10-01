ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий

ЦРПТ инвестирует 70 млрд рублей в первые 5 лет проекта по маркировке товаров 4

ЦРПТ проводит обновление сервисов каталога маркируемых товаров 1

ЕГАИС объединят с национальной системой маркировки 1

ЦРПТ разработал справочный центр для бизнеса по работе в системе маркировки 2

Запрет на продажу немаркированной альтернативной табачной продукции вступает в силу 1 июля 1

ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО 6

ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции 4

ЦРПТ и X5 Group будут сотрудничать в сфере маркировки товаров 4

ЦРПТ подписал девять соглашений по развитию системы маркировки в России 6

Рынок терминалов сбора данных растет вместе с потребностью в оптимизации учета товаров и документов 1

ЦРПТ автоматизирует процесс выдачи кодов для жизненно важных лекарств 3

Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы 3

ЦРПТ разработал первый адаптивный шрифт для людей с дислексией 3

ЦРПТ разработал калькулятор технических решений для маркировки молочной продукции 3

Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании 7

В России эмитировано более 100 млн кодов для маркировки парфюма 1

ЦРПТ завершил обновление сервисов системы маркировки лекарств 1

CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 2

Иностранные фармпроизводители смогут маркировать лекарства на таможенных складах 4

CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 2

ЦРПТ и производители минвод формируют рабочую группу для эксперимента по маркировке 2