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ЦРПТ Центр развития перспективных технологий

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)российская компания, выступающая оператором государственной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». Система функционирует с 2017 года и реализуется в формате государственно-частного партнёрства

ЦРПТ разрабатывает и внедряет национальную систему маркировки, которая охватывает такие категории товаров, как лекарства, обувь, табак, молочная продукция, пиво, упакованная вода, бакалея, цемент, оптоволокно, радиоэлектроника (включая смартфоны и ноутбуки), электронные сигареты и жидкости для них. Технологическая основа системы включает генерацию уникальных идентификационных кодов, их нанесение на упаковку, сканирование на всех этапах цепочки поставок и передачу данных в единую государственную информационную систему мониторинга товаров (ГИС МТ).

Компания предоставляет бизнесу бесплатное программное обеспечение (например, «Маркировка.Просто», «Честный знак.Бизнес»), мобильные приложения, аналитические сервисы («Точка роста»), а также поддерживает интеграцию с кассовым ПО и оборудованием (принтерами этикеток от «АТОЛ», устройствами «Рутокен» для электронной подписи). ЦРПТ сотрудничает с системными интеграторами («Первый Бит», «Контур», CSI), ритейлерами (Ozon, «Самокат», «Мегамаркет») и отраслевыми ассоциациями (например, Ассоциацией производителей пива).

Согласно данным, ЦРПТ изначально принадлежал на 75% компании «Петер-Сервис» (подконтрольной холдингу USM Алишера Усманова), на 25% — «Элвис-Плюс Групп» Сергея Галицкого. Впоследствии структура собственности изменилась: USM вышел из проекта, продав свою долю в «Оператор-ЦРПТ» (дочерней структуре, управляющей системой «Честный знак»). Текущий состав владельцев не раскрывается. 

ЦРПТ участвует в пилотных проектах, предоставляет льготное оборудование (например, для пивоварен), обеспечивает обмен данными с контролирующими органами (Минздрав, Росалкогольрегулирование) и региональными властями. Также компания планирует предустановку приложения «Честный знак» на смартфоны, продаваемые в России.

Конкурирующие компании на рынке систем маркировки и прослеживаемости (в России и СНГ):

  1. GS1 Russia
  2. «КриптоПро»
  3. «Актив» (разработчик «Рутокен»)
  4. «СКБ Контур»
  5. «Такском»
  6. «Калуга Астрал»
  7. «Элвис-Плюс»
  8. «Инфосистемы Джет»
  9. «Р-Фарм» (в части фармацевтической прослеживаемости)
  10. «Ростелеком» (в сфере государственных ИТ-решений)

СОБЫТИЯ

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26.05.2026 Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак»

зпромбанк смог отстоять права на 25%-ную долю в компании «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), на которую ранее было обращено взыскание Тверским районным судом. Взыскание было обращ
09.04.2026 Platforma подписала соглашения о сотрудничестве с «Честным знаком» и T2

») объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с «Центром развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») и российским оператором мобильной связи T2.
13.10.2025 ЦРПТ и «Агропромцифра» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и прослеживаемости продукции АПК

Подписан меморандум о сотрудничестве между ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») и «Агропромышленным центром цифровизации» («Агропромцифра»). Документ направлен на совместную работу в сфере обеспечения информационной безопас
22.07.2025 «Первый Бит» и ЦРПТ провели эксперимент по цифровой маркировке бумажной упаковки на площадке Выксунской типографии

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» совместно с ЦРПТ провел успешный эксперимент по цифровой маркировке бумажной упаковки на площадке Выксунской типографии. Работа стала частью масштабного федерального проекта по цифровой маркировке в рамках
29.11.2024 Владелец «Мегафона» покинул проект по обязательной маркировке товаров

USM вышел из числа совладельцев ЦРПТ Холдинг USM, подконтрольный Алишеру Усманову (также владеющим сотовым оператором «Мегафо
22.07.2024 В России впервые промаркировали оптоволокно

овия, провел первый эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции. Коды были нанесены на этикетки трех катушек, суммарная длина которых составила 151,2 километра. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ. «Цель эксперимента заключается в тестировании технологии нанесения кодов на

10.06.2024 В России стартовал эксперимент по маркировке мобильных устройств

едатель Правительства Михаил Мишустин. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак»). Об этом CNews сообщили представител
07.06.2024 Ozon объявил о сотрудничестве с ЦРПТ для борьбы с контрафактом

Ozon и «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотр
31.05.2024 ЦРПТ и бизнес готовы к расширению эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции

ельства России, подписанном Михаилом Мишустиным. Эксперимент продлится до 30 апреля 2025 г. по мобильным устройствам, а по печатным платам – до 31 августа 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ. «Совет Евразийской экономической комиссии в прошлом году принял решение, что в каждой из стран ЕАЭС гарантировано признание кодов маркировки на ноутбуках и телефонах, поэтому расширение э
30.01.2024 ЦРПТ упростил работу бизнеса с пивной продукцией

аны, гостиницы, кейтеринг) будет проще работать с маркируемым пивом, слабоалкогольной продукцией (сидр, пуарэ, медовуха) и передавать данные в систему маркировки. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ. С 15 января 2024 г. розница стала полноценным участником системы маркировки — с этой даты розничные магазины должны передавать в систему маркировки данные о подключении кег к оборудованию
12.12.2023 «Самокат» и «Честный знак» расширяют сотрудничество в рамках борьбы с контрафактом

Онлайн-ритейлер «Самокат» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотр
04.12.2023 ЦРПТ открыл бизнесу бесплатный доступ к новому аналитическому сервису «Точка роста»

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) запустил аналитический cервис «Точка роста» для малых и средних предприятий на основе д
27.11.2023 «Мегамаркет» начал сотрудничество с ЦРПТ: маркетплейс будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки

«Мегамаркет» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотр
28.02.2023 ЦРПТ: система маркировки позволила отслеживать исполнение госконтрактов на закупку лекарств

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») добавил в систему возможнос
17.01.2023 ЦРПТ продлил прием заявок на льготное оснащение оборудованием для маркировки пива в кегах

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступающий оператором системы маркировки «Честный знак», по просьбам отрасли продлил

29.12.2022 ЦРПТ выпустил бесплатное ПО для работы с «Честным знаком»

В преддверии старта маркировки пива и пивной продукции «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак») вы
22.08.2022 Данные «Честного знака» будут использоваться при экспертизе лекарств

кспертизы лекарств. Об этом CNews сообщил представитель «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ) – компании, которая отвечает за развитие системы. Экспертизу препаратов перед выпуском

19.08.2022 ЦРПТ: региональные власти получат доступ к данным «Честного знака»

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) планирует передавать данные по обороту продукции из национальной системы маркировки и п
27.07.2022 Минпромторг и пивоваренная отрасль договорились начать маркировку пива с апреля 2023 года

ожной благодаря тому, что компании – члены АПП находятся в конструктивном диалоге с Минпромторгом и ЦРПТ. Стороны прислушиваются к аргументам друг друга. Крупнейшие российские пивоваренные комп
15.07.2022 ЦРПТ открыл доступ к данным из системы маркировки

я поддержки бизнеса в сложившейся экономической ситуации «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) принял решение об открытии данных системы маркировки «Честный знак» для производителей

17.06.2022 «Росэлектроника» станет участником эксперимента по маркировке радиоэлектроники

о международного экономического форума между компанией и Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператором системы маркировки «Честный знак». Подписи под документом поставили Председ
01.03.2022 В России начинается маркировка упакованной питьевой воды

ов упакованной воды. Об этом CNews сообщили представители Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). «Отрасль готова к работе в новых условиях, большинство компаний заблаговременно присту
11.02.2022 ЦРПТ и Национальный союз производителей пива и напитков подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и Национальный союз производителей пива и напитков подписали соглашение в сфере цифрово
21.01.2022 ЦРПТ и AB InBev Efes подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и пивоваренная компания AB InBev Efes подписали соглашение в области развития цифровой

29.12.2021 ЦРПТ вошел в исполком Центра четвёртой промышленной революции в России

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступающий оператором национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» вошел в
01.10.2021 ЦРПТ инвестирует 70 млрд рублей в первые 5 лет проекта по маркировке товаров

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) инвестирует 70 млрд руб. в первые пять лет проекта по маркировке товаров. Об этом сообщ
25.08.2021 ЦРПТ проводит обновление сервисов каталога маркируемых товаров

и с постоянным расширением товарных групп, подлежащих маркировке, объем данных увеличивается с каждым днем и важно вовремя модернизировать наши сервисы», - отмечает директор департамента спецпроектов ЦРПТ Анна Лазовская.
23.08.2021 Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить

т осуществляться через систему, оператором которой будет «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) — оператор системы прослеживаемости многих других промаркированных промышленных товаров
07.07.2021 ЦРПТ разработал справочный центр для бизнеса по работе в системе маркировки

, модуль жизненных ситуаций будет содержать конкретные примеры, как вывести остатки, промаркировать товары и осуществить приемку или отгрузку маркированного товара. Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов сказал: «Центр развития перспективных технологий заинтересован в том, чтобы бизнесу было комфортно подключаться к системе маркировки и работать в ней. Мы регулярно дорабатывае
04.06.2021 ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и производитель бутилированной воды Baikalsea Company создадут центр компетенций по мар
04.06.2021 ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и правительство Ростовской области будут сотрудничать в части подготовки предприятий ре
03.06.2021 ЦРПТ и X5 Group будут сотрудничать в сфере маркировки товаров

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), оператор системы цифровой маркировки в России, и российская продуктовая розничная комп
27.05.2021 ЦРПТ подписал девять соглашений по развитию системы маркировки в России

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) находится в тесном контакте с органами власти для подключения участников оборота к госу
13.05.2021 ЦРПТ автоматизирует процесс выдачи кодов для жизненно важных лекарств

туализировать предельные отпускные цены в системе МДЛП», — отметил руководитель направления «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков. В будущем система маркировки лекарств автоматически будет вводить в обо
11.05.2021 Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы

«Эвотор» совместно с ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный ЗНАК») проанализировала потребности малого бизнеса
05.05.2021 ЦРПТ разработал первый адаптивный шрифт для людей с дислексией

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработал особый шрифт для людей с дислексией и внедрил его в мобильное приложение «Че
30.04.2021 «Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку

на 15% в натуральном выражении. «Ежедневно от «Платформы ОФД» в адрес оператора системы маркировки ЦРПТ передается информация с 10 млн кассовых чеков по маркированным товарам. Это почти четвер
22.04.2021 ЦРПТ разработал калькулятор технических решений для маркировки молочной продукции

ров и типографий и выбрать из них наименее затратные с точки зрения инвестиций. Важно отметить, что ЦРПТ не выступает посредником и выгодополучателем по перечисленным решениям. Все коммерческие
07.04.2021 ЦРПТ завершил обновление сервисов системы маркировки лекарств

Оператор «Честного знака» ЦРПТ завершил масштабное обновление сервисов системы маркировки лекарств. Перенастройка докум
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика»

Центр развития перспективных технологий создан для реализации глобальных проектов в цифровой экономике. На основе государственно-частного партнерства ЦРПТ создал единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК» и национальный каталог товаров — важную составляющую единой системы цифровой маркировки. Центр

Публикаций - 260, упоминаний - 489

ЦРПТ и организации, системы, технологии, персоны:

Data Matrix - Дата Матрикс 91 33
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 30
9594 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 26
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 22
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 20
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 19
Такском - Taxcom 256 17
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 15
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 15
Тензор 173 15
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 11
Дримкас - Dreamkas 19 10
МегаФон 10742 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 9
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 9
Ростелеком 10948 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Oracle Corporation 7074 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 17 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 8
ИнитПро 10 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 8
ИКС 538 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Эвотор - Evotor 231 7
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 7
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 7
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 6
Штрих-М НТЦ 65 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 5
Acronis - Акронис 489 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 20
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Zenden Group - Дом одежды 66 7
Спортмастер - Sportmaster 201 6
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Альфа-Банк 1979 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 4
Фармстандарт АО 48 4
Газпром нефть 725 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Kari - Кари - сеть магазинов 75 4
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 4
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 4
Analpa - ЛС Импорт 4 4
Герофарм - Geropharm 17 4
Парижская коммуна 6 4
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 3
Вакинское АГРО 3 3
Baikalsea Company - Байкалси Кампани - Море Байкал 6 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
Stada - Hemofarm - Хемофарм 5 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Adidas - Адидас 170 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 50
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 48
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 2
Президент Украины 128 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 3
Ассоциация производителей пива 3 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
Всероссийский союз пациентов - ВСП 1 1
РСПМО - Российский cоюз предприятий молочной отрасли - Молочный союз России 1 1
Аптечная гильдия 1 1
Союзфарма ААУ - Союзфарма Ассоциация аптечных учреждений 3 1
AIPM - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers - АМФП - Ассоциация международных фармацевтических производителей 3 1
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 231
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 192
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 64
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