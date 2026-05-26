ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий

Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак» зпромбанк смог отстоять права на 25%-ную долю в компании «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), на которую ранее было обращено взыскание Тверским районным судом. Взыскание было обращ

Platforma подписала соглашения о сотрудничестве с «Честным знаком» и T2 ») объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с «Центром развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») и российским оператором мобильной связи T2.

ЦРПТ и «Агропромцифра» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и прослеживаемости продукции АПК Подписан меморандум о сотрудничестве между ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») и «Агропромышленным центром цифровизации» («Агропромцифра»). Документ направлен на совместную работу в сфере обеспечения информационной безопас

«Первый Бит» и ЦРПТ провели эксперимент по цифровой маркировке бумажной упаковки на площадке Выксунской типографии Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» совместно с ЦРПТ провел успешный эксперимент по цифровой маркировке бумажной упаковки на площадке Выксунской типографии. Работа стала частью масштабного федерального проекта по цифровой маркировке в рамках

Владелец «Мегафона» покинул проект по обязательной маркировке товаров USM вышел из числа совладельцев ЦРПТ Холдинг USM, подконтрольный Алишеру Усманову (также владеющим сотовым оператором «Мегафо

В России впервые промаркировали оптоволокно овия, провел первый эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции. Коды были нанесены на этикетки трех катушек, суммарная длина которых составила 151,2 километра. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ. «Цель эксперимента заключается в тестировании технологии нанесения кодов на

В России стартовал эксперимент по маркировке мобильных устройств едатель Правительства Михаил Мишустин. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак»). Об этом CNews сообщили представител

Ozon объявил о сотрудничестве с ЦРПТ для борьбы с контрафактом Ozon и «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотр

ЦРПТ и бизнес готовы к расширению эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции ельства России, подписанном Михаилом Мишустиным. Эксперимент продлится до 30 апреля 2025 г. по мобильным устройствам, а по печатным платам – до 31 августа 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ. «Совет Евразийской экономической комиссии в прошлом году принял решение, что в каждой из стран ЕАЭС гарантировано признание кодов маркировки на ноутбуках и телефонах, поэтому расширение э

ЦРПТ упростил работу бизнеса с пивной продукцией аны, гостиницы, кейтеринг) будет проще работать с маркируемым пивом, слабоалкогольной продукцией (сидр, пуарэ, медовуха) и передавать данные в систему маркировки. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ. С 15 января 2024 г. розница стала полноценным участником системы маркировки — с этой даты розничные магазины должны передавать в систему маркировки данные о подключении кег к оборудованию

«Самокат» и «Честный знак» расширяют сотрудничество в рамках борьбы с контрафактом Онлайн-ритейлер «Самокат» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотр

ЦРПТ открыл бизнесу бесплатный доступ к новому аналитическому сервису «Точка роста» «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) запустил аналитический cервис «Точка роста» для малых и средних предприятий на основе д

«Мегамаркет» начал сотрудничество с ЦРПТ: маркетплейс будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки «Мегамаркет» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотр

ЦРПТ: система маркировки позволила отслеживать исполнение госконтрактов на закупку лекарств «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») добавил в систему возможнос

ЦРПТ продлил прием заявок на льготное оснащение оборудованием для маркировки пива в кегах «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступающий оператором системы маркировки «Честный знак», по просьбам отрасли продлил

ЦРПТ выпустил бесплатное ПО для работы с «Честным знаком» В преддверии старта маркировки пива и пивной продукции «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак») вы

Данные «Честного знака» будут использоваться при экспертизе лекарств кспертизы лекарств. Об этом CNews сообщил представитель «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ) – компании, которая отвечает за развитие системы. Экспертизу препаратов перед выпуском

ЦРПТ: региональные власти получат доступ к данным «Честного знака» «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) планирует передавать данные по обороту продукции из национальной системы маркировки и п

Минпромторг и пивоваренная отрасль договорились начать маркировку пива с апреля 2023 года ожной благодаря тому, что компании – члены АПП находятся в конструктивном диалоге с Минпромторгом и ЦРПТ. Стороны прислушиваются к аргументам друг друга. Крупнейшие российские пивоваренные комп

ЦРПТ открыл доступ к данным из системы маркировки я поддержки бизнеса в сложившейся экономической ситуации «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) принял решение об открытии данных системы маркировки «Честный знак» для производителей

«Росэлектроника» станет участником эксперимента по маркировке радиоэлектроники о международного экономического форума между компанией и Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператором системы маркировки «Честный знак». Подписи под документом поставили Председ

В России начинается маркировка упакованной питьевой воды ов упакованной воды. Об этом CNews сообщили представители Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). «Отрасль готова к работе в новых условиях, большинство компаний заблаговременно присту

ЦРПТ и Национальный союз производителей пива и напитков подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и Национальный союз производителей пива и напитков подписали соглашение в сфере цифрово

ЦРПТ и AB InBev Efes подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и пивоваренная компания AB InBev Efes подписали соглашение в области развития цифровой

ЦРПТ вошел в исполком Центра четвёртой промышленной революции в России «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступающий оператором национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» вошел в

ЦРПТ инвестирует 70 млрд рублей в первые 5 лет проекта по маркировке товаров «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) инвестирует 70 млрд руб. в первые пять лет проекта по маркировке товаров. Об этом сообщ

ЦРПТ проводит обновление сервисов каталога маркируемых товаров и с постоянным расширением товарных групп, подлежащих маркировке, объем данных увеличивается с каждым днем и важно вовремя модернизировать наши сервисы», - отмечает директор департамента спецпроектов ЦРПТ Анна Лазовская.

Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить т осуществляться через систему, оператором которой будет «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) — оператор системы прослеживаемости многих других промаркированных промышленных товаров

ЦРПТ разработал справочный центр для бизнеса по работе в системе маркировки , модуль жизненных ситуаций будет содержать конкретные примеры, как вывести остатки, промаркировать товары и осуществить приемку или отгрузку маркированного товара. Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов сказал: «Центр развития перспективных технологий заинтересован в том, чтобы бизнесу было комфортно подключаться к системе маркировки и работать в ней. Мы регулярно дорабатывае

ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и производитель бутилированной воды Baikalsea Company создадут центр компетенций по мар

ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и правительство Ростовской области будут сотрудничать в части подготовки предприятий ре

ЦРПТ и X5 Group будут сотрудничать в сфере маркировки товаров «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), оператор системы цифровой маркировки в России, и российская продуктовая розничная комп

ЦРПТ подписал девять соглашений по развитию системы маркировки в России «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) находится в тесном контакте с органами власти для подключения участников оборота к госу

ЦРПТ автоматизирует процесс выдачи кодов для жизненно важных лекарств туализировать предельные отпускные цены в системе МДЛП», — отметил руководитель направления «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков. В будущем система маркировки лекарств автоматически будет вводить в обо

Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы «Эвотор» совместно с ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный ЗНАК») проанализировала потребности малого бизнеса

ЦРПТ разработал первый адаптивный шрифт для людей с дислексией Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработал особый шрифт для людей с дислексией и внедрил его в мобильное приложение «Че

«Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку на 15% в натуральном выражении. «Ежедневно от «Платформы ОФД» в адрес оператора системы маркировки ЦРПТ передается информация с 10 млн кассовых чеков по маркированным товарам. Это почти четвер

ЦРПТ разработал калькулятор технических решений для маркировки молочной продукции ров и типографий и выбрать из них наименее затратные с точки зрения инвестиций. Важно отметить, что ЦРПТ не выступает посредником и выгодополучателем по перечисленным решениям. Все коммерческие

ЦРПТ завершил обновление сервисов системы маркировки лекарств Оператор «Честного знака» ЦРПТ завершил масштабное обновление сервисов системы маркировки лекарств. Перенастройка докум