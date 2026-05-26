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ЦРПТ Центр развития перспективных технологий
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — российская компания, выступающая оператором государственной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». Система функционирует с 2017 года и реализуется в формате государственно-частного партнёрства.
ЦРПТ разрабатывает и внедряет национальную систему маркировки, которая охватывает такие категории товаров, как лекарства, обувь, табак, молочная продукция, пиво, упакованная вода, бакалея, цемент, оптоволокно, радиоэлектроника (включая смартфоны и ноутбуки), электронные сигареты и жидкости для них. Технологическая основа системы включает генерацию уникальных идентификационных кодов, их нанесение на упаковку, сканирование на всех этапах цепочки поставок и передачу данных в единую государственную информационную систему мониторинга товаров (ГИС МТ).
Компания предоставляет бизнесу бесплатное программное обеспечение (например, «Маркировка.Просто», «Честный знак.Бизнес»), мобильные приложения, аналитические сервисы («Точка роста»), а также поддерживает интеграцию с кассовым ПО и оборудованием (принтерами этикеток от «АТОЛ», устройствами «Рутокен» для электронной подписи). ЦРПТ сотрудничает с системными интеграторами («Первый Бит», «Контур», CSI), ритейлерами (Ozon, «Самокат», «Мегамаркет») и отраслевыми ассоциациями (например, Ассоциацией производителей пива).
Согласно данным, ЦРПТ изначально принадлежал на 75% компании «Петер-Сервис» (подконтрольной холдингу USM Алишера Усманова), на 25% — «Элвис-Плюс Групп» Сергея Галицкого. Впоследствии структура собственности изменилась: USM вышел из проекта, продав свою долю в «Оператор-ЦРПТ» (дочерней структуре, управляющей системой «Честный знак»). Текущий состав владельцев не раскрывается.
ЦРПТ участвует в пилотных проектах, предоставляет льготное оборудование (например, для пивоварен), обеспечивает обмен данными с контролирующими органами (Минздрав, Росалкогольрегулирование) и региональными властями. Также компания планирует предустановку приложения «Честный знак» на смартфоны, продаваемые в России.
Конкурирующие компании на рынке систем маркировки и прослеживаемости (в России и СНГ):
- GS1 Russia
- «КриптоПро»
- «Актив» (разработчик «Рутокен»)
- «СКБ Контур»
- «Такском»
- «Калуга Астрал»
- «Элвис-Плюс»
- «Инфосистемы Джет»
- «Р-Фарм» (в части фармацевтической прослеживаемости)
- «Ростелеком» (в сфере государственных ИТ-решений)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.05.2026
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Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак»
зпромбанк смог отстоять права на 25%-ную долю в компании «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), на которую ранее было обращено взыскание Тверским районным судом. Взыскание было обращ
|09.04.2026
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Platforma подписала соглашения о сотрудничестве с «Честным знаком» и T2
») объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с «Центром развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») и российским оператором мобильной связи T2.
|13.10.2025
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ЦРПТ и «Агропромцифра» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и прослеживаемости продукции АПК
Подписан меморандум о сотрудничестве между ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») и «Агропромышленным центром цифровизации» («Агропромцифра»). Документ направлен на совместную работу в сфере обеспечения информационной безопас
|22.07.2025
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«Первый Бит» и ЦРПТ провели эксперимент по цифровой маркировке бумажной упаковки на площадке Выксунской типографии
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» совместно с ЦРПТ провел успешный эксперимент по цифровой маркировке бумажной упаковки на площадке Выксунской типографии. Работа стала частью масштабного федерального проекта по цифровой маркировке в рамках
|29.11.2024
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Владелец «Мегафона» покинул проект по обязательной маркировке товаров
USM вышел из числа совладельцев ЦРПТ Холдинг USM, подконтрольный Алишеру Усманову (также владеющим сотовым оператором «Мегафо
|22.07.2024
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В России впервые промаркировали оптоволокно
овия, провел первый эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции. Коды были нанесены на этикетки трех катушек, суммарная длина которых составила 151,2 километра. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ. «Цель эксперимента заключается в тестировании технологии нанесения кодов на
|10.06.2024
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В России стартовал эксперимент по маркировке мобильных устройств
едатель Правительства Михаил Мишустин. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак»). Об этом CNews сообщили представител
|07.06.2024
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Ozon объявил о сотрудничестве с ЦРПТ для борьбы с контрафактом
Ozon и «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотр
|31.05.2024
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ЦРПТ и бизнес готовы к расширению эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции
ельства России, подписанном Михаилом Мишустиным. Эксперимент продлится до 30 апреля 2025 г. по мобильным устройствам, а по печатным платам – до 31 августа 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ. «Совет Евразийской экономической комиссии в прошлом году принял решение, что в каждой из стран ЕАЭС гарантировано признание кодов маркировки на ноутбуках и телефонах, поэтому расширение э
|30.01.2024
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ЦРПТ упростил работу бизнеса с пивной продукцией
аны, гостиницы, кейтеринг) будет проще работать с маркируемым пивом, слабоалкогольной продукцией (сидр, пуарэ, медовуха) и передавать данные в систему маркировки. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ. С 15 января 2024 г. розница стала полноценным участником системы маркировки — с этой даты розничные магазины должны передавать в систему маркировки данные о подключении кег к оборудованию
|12.12.2023
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«Самокат» и «Честный знак» расширяют сотрудничество в рамках борьбы с контрафактом
Онлайн-ритейлер «Самокат» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотр
|04.12.2023
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ЦРПТ открыл бизнесу бесплатный доступ к новому аналитическому сервису «Точка роста»
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) запустил аналитический cервис «Точка роста» для малых и средних предприятий на основе д
|27.11.2023
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«Мегамаркет» начал сотрудничество с ЦРПТ: маркетплейс будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки
«Мегамаркет» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение о сотр
|28.02.2023
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ЦРПТ: система маркировки позволила отслеживать исполнение госконтрактов на закупку лекарств
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») добавил в систему возможнос
|17.01.2023
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ЦРПТ продлил прием заявок на льготное оснащение оборудованием для маркировки пива в кегах
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступающий оператором системы маркировки «Честный знак», по просьбам отрасли продлил
|29.12.2022
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ЦРПТ выпустил бесплатное ПО для работы с «Честным знаком»
В преддверии старта маркировки пива и пивной продукции «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак») вы
|22.08.2022
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Данные «Честного знака» будут использоваться при экспертизе лекарств
кспертизы лекарств. Об этом CNews сообщил представитель «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ) – компании, которая отвечает за развитие системы. Экспертизу препаратов перед выпуском
|19.08.2022
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ЦРПТ: региональные власти получат доступ к данным «Честного знака»
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) планирует передавать данные по обороту продукции из национальной системы маркировки и п
|27.07.2022
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Минпромторг и пивоваренная отрасль договорились начать маркировку пива с апреля 2023 года
ожной благодаря тому, что компании – члены АПП находятся в конструктивном диалоге с Минпромторгом и ЦРПТ. Стороны прислушиваются к аргументам друг друга. Крупнейшие российские пивоваренные комп
|15.07.2022
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ЦРПТ открыл доступ к данным из системы маркировки
я поддержки бизнеса в сложившейся экономической ситуации «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) принял решение об открытии данных системы маркировки «Честный знак» для производителей
|17.06.2022
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«Росэлектроника» станет участником эксперимента по маркировке радиоэлектроники
о международного экономического форума между компанией и Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператором системы маркировки «Честный знак». Подписи под документом поставили Председ
|01.03.2022
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В России начинается маркировка упакованной питьевой воды
ов упакованной воды. Об этом CNews сообщили представители Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). «Отрасль готова к работе в новых условиях, большинство компаний заблаговременно присту
|11.02.2022
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ЦРПТ и Национальный союз производителей пива и напитков подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и Национальный союз производителей пива и напитков подписали соглашение в сфере цифрово
|21.01.2022
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ЦРПТ и AB InBev Efes подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и пивоваренная компания AB InBev Efes подписали соглашение в области развития цифровой
|29.12.2021
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ЦРПТ вошел в исполком Центра четвёртой промышленной революции в России
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступающий оператором национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» вошел в
|01.10.2021
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ЦРПТ инвестирует 70 млрд рублей в первые 5 лет проекта по маркировке товаров
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) инвестирует 70 млрд руб. в первые пять лет проекта по маркировке товаров. Об этом сообщ
|25.08.2021
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ЦРПТ проводит обновление сервисов каталога маркируемых товаров
и с постоянным расширением товарных групп, подлежащих маркировке, объем данных увеличивается с каждым днем и важно вовремя модернизировать наши сервисы», - отмечает директор департамента спецпроектов ЦРПТ Анна Лазовская.
|23.08.2021
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Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить
т осуществляться через систему, оператором которой будет «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) — оператор системы прослеживаемости многих других промаркированных промышленных товаров
|07.07.2021
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ЦРПТ разработал справочный центр для бизнеса по работе в системе маркировки
, модуль жизненных ситуаций будет содержать конкретные примеры, как вывести остатки, промаркировать товары и осуществить приемку или отгрузку маркированного товара. Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов сказал: «Центр развития перспективных технологий заинтересован в том, чтобы бизнесу было комфортно подключаться к системе маркировки и работать в ней. Мы регулярно дорабатывае
|04.06.2021
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ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и производитель бутилированной воды Baikalsea Company создадут центр компетенций по мар
|04.06.2021
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ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и правительство Ростовской области будут сотрудничать в части подготовки предприятий ре
|03.06.2021
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ЦРПТ и X5 Group будут сотрудничать в сфере маркировки товаров
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), оператор системы цифровой маркировки в России, и российская продуктовая розничная комп
|27.05.2021
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ЦРПТ подписал девять соглашений по развитию системы маркировки в России
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) находится в тесном контакте с органами власти для подключения участников оборота к госу
|13.05.2021
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ЦРПТ автоматизирует процесс выдачи кодов для жизненно важных лекарств
туализировать предельные отпускные цены в системе МДЛП», — отметил руководитель направления «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков. В будущем система маркировки лекарств автоматически будет вводить в обо
|11.05.2021
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Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы
«Эвотор» совместно с ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный ЗНАК») проанализировала потребности малого бизнеса
|05.05.2021
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ЦРПТ разработал первый адаптивный шрифт для людей с дислексией
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработал особый шрифт для людей с дислексией и внедрил его в мобильное приложение «Че
|30.04.2021
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«Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку
на 15% в натуральном выражении. «Ежедневно от «Платформы ОФД» в адрес оператора системы маркировки ЦРПТ передается информация с 10 млн кассовых чеков по маркированным товарам. Это почти четвер
|22.04.2021
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ЦРПТ разработал калькулятор технических решений для маркировки молочной продукции
ров и типографий и выбрать из них наименее затратные с точки зрения инвестиций. Важно отметить, что ЦРПТ не выступает посредником и выгодополучателем по перечисленным решениям. Все коммерческие
|07.04.2021
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ЦРПТ завершил обновление сервисов системы маркировки лекарств
Оператор «Честного знака» ЦРПТ завершил масштабное обновление сервисов системы маркировки лекарств. Перенастройка докум
|24.03.2021
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Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика»
Центр развития перспективных технологий создан для реализации глобальных проектов в цифровой экономике. На основе государственно-частного партнерства ЦРПТ создал единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК» и национальный каталог товаров — важную составляющую единой системы цифровой маркировки. Центр
ЦРПТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Юсупов Реваз 31 31
|Дубин Михаил 50 29
|Медведев Дмитрий 1665 21
|Галицкий Александр 123 17
|Усманов Алишер 311 12
|Холкин Сергей 11 11
|Мишустин Михаил 787 10
|Баров Алексей 31 8
|Харитонов Антон 12 8
|Кириллов Андрей 9 8
|Генс Филипп 54 7
|Волков Кирилл 10 7
|Шакиров Шамиль 32 7
|Румянцев Антон 47 6
|Афанасьев Дмитрий 22 6
|Мантуров Денис 126 6
|Путин Владимир 3454 6
|Орешина Оксана 9 5
|Черепенников Антон 86 4
|Волкова Вера 4 4
|Зеленский Владимир 32 4
|Медунов Алексей 7 4
|Гавердовский Анатолий 19 4
|Жаворонков Егор 4 4
|Комиссарова Елена 8 4
|Галицкая Алия 7 4
|Корума Кира 4 4
|Никифоров Николай 1138 3
|Ларькин Максим 26 3
|Сергеенко Егор 11 3
|Новиков Павел 113 3
|Харитонов Александр 69 3
|Русинова Юлия 24 3
|Батюшенков Дмитрий 19 3
|Ким Дмитрий 73 3
|Гуськов Антон 44 3
|Федотов Евгений 5 3
|Боровиков Игорь 137 3
|Есипенко Ирина 8 3
|Орлова Анна 8 3
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