Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦРПТ
Центр развития перспективных технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 143, упоминаний - 396
ЦРПТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 21
|Юсупов Реваз 22 17
|Дубин Михаил 38 15
|Харитонов Антон 9 8
|Галицкий Александр 82 7
|Кириллов Андрей 7 6
|Холкин Сергей 6 6
|Смирнов Александр 44 5
|Румянцев Антон 46 5
|Мантуров Денис 56 4
|Афанасьев Дмитрий 14 4
|Усманов Алишер 241 4
|Волков Кирилл 7 3
|Русинова Юлия 21 3
|Сергеенко Егор 11 3
|Волкова Вера 4 3
|Орлова Анна 3 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Баров Алексей 25 3
|Ларькин Максим 25 3
|Курганский Максим 2 2
|Сидоров Алексей 14 2
|Калугин Сергей 162 2
|Кузнецов Никита 2 2
|Козырев Алексей 270 2
|Семичастнова Наталья 12 2
|Носков Константин 201 2
|Милых Александр 2 2
|Кривоносов Александр 3 2
|Потапов Алексей 6 2
|Протасов Сергей 9 2
|Витров Ян 3 2
|Макаров Алексей 49 2
|Путин Владимир 1824 2
|Алхазов Дмитрий 14 2
|Вагизов Руслан 13 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
|Тупицын Александр 8 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759900, в очереди разбора - 663590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759900, в очереди разбора - 663590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru