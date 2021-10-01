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ЦРПТ
Центр развития перспективных технологий


01.10.2021 ЦРПТ инвестирует 70 млрд рублей в первые 5 лет проекта по маркировке товаров 4
08.09.2021 Экономичный способ внедрения национальной системы цифровой маркировки предложили в ОЭЗ «Технополис «Москва» 3
25.08.2021 ЦРПТ проводит обновление сервисов каталога маркируемых товаров 1
23.08.2021 Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить 6
19.07.2021 ЕГАИС объединят с национальной системой маркировки 1
07.07.2021 ЦРПТ разработал справочный центр для бизнеса по работе в системе маркировки 2
01.07.2021 Запрет на продажу немаркированной альтернативной табачной продукции вступает в силу 1 июля 1
04.06.2021 ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО 6
04.06.2021 ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции 4
03.06.2021 ЦРПТ и X5 Group будут сотрудничать в сфере маркировки товаров 4
27.05.2021 ЦРПТ подписал девять соглашений по развитию системы маркировки в России 6
17.05.2021 Рынок терминалов сбора данных растет вместе с потребностью в оптимизации учета товаров и документов 1
13.05.2021 ЦРПТ автоматизирует процесс выдачи кодов для жизненно важных лекарств 3
12.05.2021 Показатель активности подготовки молочной отрасли к маркировке вырос на 67% 2
11.05.2021 Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы 3
05.05.2021 ЦРПТ разработал первый адаптивный шрифт для людей с дислексией 3
30.04.2021 «Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку 2
29.04.2021 «AliExpress Россия» запускает фармацевтическое направление 1
29.04.2021 В эксперименте по маркировке упакованной воды уже приняли участие больше 3 тыс. компаний 3
22.04.2021 ЦРПТ разработал калькулятор технических решений для маркировки молочной продукции 3
13.04.2021 Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании 7
08.04.2021 В России эмитировано более 100 млн кодов для маркировки парфюма 1
07.04.2021 ЦРПТ завершил обновление сервисов системы маркировки лекарств 1
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 4
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 2
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 2
05.02.2021 «Клеверенс софт» помогла холдингу «Степь» внедрить маркировку молочной продукции 2
09.11.2020 IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин» 2
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
07.09.2020 «Магнолия» начала работать с маркированным табаком с помощью решения «E-Com.Маркировка» 1
10.07.2020 «Платформа ЭДО» интегрировалась с облачной ПРОСТОР:КАССОЙ 1
03.06.2020 «Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по маркировке велосипедов 1
03.06.2020 «Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по передаче данных о маркированных велосипедах 1
21.04.2020 Иностранные фармпроизводители смогут маркировать лекарства на таможенных складах 4
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 2
13.04.2020 ГК «Корус консалтинг» представила решение K-SRM 1
31.03.2020 Парфюмерная отрасль утроила число регистраций в системе маркировки «Честный знак» 2
30.03.2020 ЦРПТ и производители минвод формируют рабочую группу для эксперимента по маркировке 2
27.03.2020 В феврале фармотрасль ускорила регистрацию в системе маркировки в пять раз 2
26.03.2020 ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось 1

Публикаций - 143, упоминаний - 396

ЦРПТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Data Matrix 52 26
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 15
3733 10
Ростех - Ростехнологии 2230 10
АТОЛ ГК 168 8
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 8
Такском - Taxcom 119 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
Элвис-Плюс 69 7
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 7
Дримкас - Dreamkas 14 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 5
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 4
Галактика - Корпорация 248 4
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 3
СКБ Контур 416 3
Корус Консалтинг ГК 805 3
Brandquad - Бренд Квад 11 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
SAP SE 3211 3
Калуга Астрал 41 3
Biocad - Биокад 38 3
Тензор 44 3
ОФД-Я - Ярус 18 3
ТрекМарк 5 3
Электронный экспресс 10 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 2
Штрих-М 36 2
ИнитПро 6 2
Парус 202 2
Элемент ГК - Elementec 49 2
CBOSS 34 2
Эвотор - Evotor 105 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Yandex - Яндекс 4101 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Cisco Systems 2038 2
Магнит - Сеть магазинов 269 9
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 7
X5 Group - Пятерочка 559 7
Zenden Group 24 7
Спортмастер 116 6
X5 Group 599 6
Analpa - ЛС Импорт 4 4
Парижская коммуна 5 4
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 4
Вакинское АГРО 3 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Фармстандарт АО 32 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
Герофарм - Geropharm 8 3
Лента - Сеть розничной торговли 189 3
Дикси - Сеть магазинов 79 3
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Danone - Данон 44 2
Uniqlo 5 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
Zara - Зара 19 2
Мегаполис ТК 88 2
Егорьевск-обувь 3 2
Bayer AG - Байер 36 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 2
Р-Фарм 20 2
Восток-Сервис ГК 11 2
Baikalsea Company 2 2
Stockmann - Стокманн 5 2
Катрен 9 2
Imperial Tobacco - Империал Тобакко 2 2
Adidas 94 2
Takeda Pharmaceutical 15 2
Uniteller 51 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
AKFA 2 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Правительство РФ 2201 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Роскачество - Российская система качества 16 6
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
ГБУЗ ГКБ - Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского 1 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
БУ ВО ЦИТ - Центр информационных технологий Вологодской области 4 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Федеральное казначейство России 766 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 8
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 45
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 8
УПД - Универсальный передаточный документ 44 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 9 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
2D - 2-Dimensional 296 4
Штриховой код - штрихкод 5 3
JIT - Just in Time - Точно в срок - Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов 8 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 32 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 15
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 9
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 8
ВТБ Мультикарта 147 3
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 3
ЦРПТ ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 2 2
1С:Розница 55 2
1С:Медицина 17 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 2
Oracle ERP System - Enterprise Resource Planning 11 1
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management 7 1
Oracle IoT Cloud - Oracle Internet of Things Cloud 4 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Oracle Intelligent Track and Trace 2 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 3 1
Oracle Blockchain Applications Cloud 2 1
Яндекс.ОФД 5 1
Калуга Астрал.ОФД 2 1
1С:БухОбслуживание 13 1
Oracle Intelligent Cold Chain - Интеллектуальные холодильные сети 2 1
Калуга Астрал-М 1 1
АМИ-софт Простор:Касса 1 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
Lenovo Motorola MC - серия радиотерминалов 1 1
Lenovo Motorola DS - серия сканеров 1 1
1С:Отчетность 5 1
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Apache HTTP Server 222 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Apple iOS 5741 1
Google Android 10750 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Корус Консалтинг - Платформа K-Point 16 1
Медведев Дмитрий 1433 21
Юсупов Реваз 22 17
Дубин Михаил 38 15
Харитонов Антон 9 8
Галицкий Александр 82 7
Кириллов Андрей 7 6
Холкин Сергей 6 6
Смирнов Александр 44 5
Румянцев Антон 46 5
Мантуров Денис 56 4
Афанасьев Дмитрий 14 4
Усманов Алишер 241 4
Волков Кирилл 7 3
Русинова Юлия 21 3
Сергеенко Егор 11 3
Волкова Вера 4 3
Орлова Анна 3 3
Никифоров Николай 1126 3
Баров Алексей 25 3
Ларькин Максим 25 3
Курганский Максим 2 2
Сидоров Алексей 14 2
Калугин Сергей 162 2
Кузнецов Никита 2 2
Козырев Алексей 270 2
Семичастнова Наталья 12 2
Носков Константин 201 2
Милых Александр 2 2
Кривоносов Александр 3 2
Потапов Алексей 6 2
Протасов Сергей 9 2
Витров Ян 3 2
Макаров Алексей 49 2
Путин Владимир 1824 2
Алхазов Дмитрий 14 2
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