ЦРПТ и бизнес готовы к расширению эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции

С 10 июня 2024 г. в эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции войдут ноутбуки, планшеты и телефоны, а с 1 июля 2024 г. – печатные платы. Об этом говорится в постановлении Правительства России, подписанном Михаилом Мишустиным. Эксперимент продлится до 30 апреля 2025 г. по мобильным устройствам, а по печатным платам – до 31 августа 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ.

«Совет Евразийской экономической комиссии в прошлом году принял решение, что в каждой из стран ЕАЭС гарантировано признание кодов маркировки на ноутбуках и телефонах, поэтому расширение эксперимента на этот тип электроники – ожидаемый шаг. ЦРПТ готов к расширению эксперимента. Надеемся на активное вовлечение участников оборота ноутбуков, планшетов, телефонов и печатных плат в пилотный проект, так как только в диалоге есть возможность с наивысшей эффективностью выработать решения и получить практически полезный опыт», – сказал Дмитрий Горелик, директор по индустриальной маркировке ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Представитель ЦРПТ отметил, что в пилотном проекте по маркировке радиоэлектроники уже принимают участие 70 компаний, а тестовые работы проводятся на девяти площадках производителей. Участие для бизнеса добровольное и бесплатное – все расходы берет на себя оператор государственной системы маркировки.

«Добровольный эксперимент по маркировке не повлияет на стоимость ноутбуков, планшетов, телефонов и печатных плат. Присоединение к пилотному проекту – это возможность для бизнеса заранее протестировать работу с системой «Честный знак», а также апробировать процесс нанесения кодов на разные типы продукции», – сказал Дмитрий Горелик.

«Система маркировки позволяет создать открытую конкурентную среду для развития различных отраслей экономики. Формирование единых подходов к контролю оборота радиоэлектронной продукции может стать одним из стимулов развития российской радиоэлектронной промышленности за счет создания прозрачного рынка и большого аналитического потенциала», - отметил Владимир Кабанов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника»).

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции проходит в России с 1 декабря 2023 г. В него уже включены розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника. По данным IQ Technology, доля поддельных смартфонов сейчас достигает 31% от всего предложения, ноутбуков — 30%, смарт-часов — 63%.

***

В России маркировка распространяется на 18 категорий, которые составляют 15% несырьевого ВВП страны. Благодаря внедрению маркировки доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на одну пятую, в табаке на четверть, в обуви на треть, по шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась в два раза. После внедрения маркировки 18 табачных производств было легализовано, 45 нелегальных закрыто. На рынке воды маркировка выявила около 460 производителей, которые ранее не отчитывались в органы власти. Совокупные эффекты от маркировки оцениваются в 791 млрд руб.