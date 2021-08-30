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Кабанов Владимир


30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 1
31.05.2021 В «Автоматике» назначен генеральный директор 1
20.02.2021 Концерн «Автоматика» представил свои разработки для платформы «Эльбрус» 1
19.02.2021 Концерн «Автоматика» создал онлайн-кабинет для заседаний совета директоров 1
16.02.2021 Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
05.02.2021 Концерн «Автоматика» расширил линейку абонентских IPTV-приставок 1
28.01.2021 Концерн «Автоматика» разрабатывает серверные источники питания на основе цифровой аппаратно-программной платформы «Титан» 1
22.01.2021 «Калугаприбор» получил сертификат соответствия на оборудование связи 1
21.01.2021 Новые продукты экосистемы Veil включены в реестр российского ПО 1
15.01.2021 Концерн «Автоматика» создает производственный кластер в Калуге 1
30.12.2020 Концерн «Автоматика» расширяет линейку промышленных преобразователей 1
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум» 1
24.12.2020 Концерн «Автоматика» передал Калужскому роддому ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса «Рускан 60» 1
21.12.2020 Mail.ru и «Ростелеком» создали «убийцу» Zoom 1
18.12.2020 Концерн «Автоматика» оснастил светодиодными светильниками набережную в Калуге 1
07.12.2020 Концерн «Автоматика» представил модернизированную линейку ультразвуковых приборов серии «Комплексмед» 1
04.12.2020 Концерн «Автоматика» приступил к серийному производству уличных светодиодных светильников 1
18.11.2020 Концерн «Автоматика» изготовил первую партию интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур» 1
13.11.2020 Концерн «Автоматика» разрабатывает сервис для криптотрейдеров на основе блокчейн-технологий 1
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 1
09.11.2020 В России введены в работу комплексы релейной защиты на «Эльбрусах» 1
05.11.2020 «Ростех» представил «Портал 10» для кибербезопасной работы сотрудников на удаленке 1
05.11.2020 Ростех представил модернизированную гарнитуру для разговоров под водой 1
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 1
22.10.2020 «Ростех» представил новый промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С» 1
16.10.2020 Концерн «Автоматика» разработал программу-профилировщик для Linux 1
16.10.2020 Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы» 2
09.10.2020 НТ стала лидером среди компаний РЭК «Ростеха» по росту выручки 1
02.10.2020 Концерн «Автоматика» освоил технологию нанесения зеркального металлического покрытия 1
02.10.2020 Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий 1
01.10.2020 НПП «Сигнал» и «НИИМА «Прогресс» подписали соглашение о сотрудничестве 1
30.09.2020 Концерн «Автоматика» подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с компанией «Омега» 1
25.09.2020 «Автоматика» представила высокопроизводительное оборудование для сетей связи 1
24.09.2020 «Ростех» спроектировал межсетевой экран нового поколения 1
17.09.2020 Телефонная станция «Протон-КА» концерна «Автоматика» подтвердила соответствие требованиям ЕАЭС 1
16.09.2020 Концерн «Автоматика» обеспечил проведение эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках 1
15.09.2020 «Автоматика» разработала ультрафиолетовый бактерицидный обеззараживатель воздуха 1
11.09.2020 Концерн «Автоматика» отмечает рост спроса на навигационно-криптографические модули тахографа 1

Публикаций - 174, упоминаний - 202

Кабанов Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Концерн Автоматика 396 159
Ростех - Ростехнологии 2230 140
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 18
Автоматика КалугаПрибор 30 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 9
НПП Сигнал - Научно-производственное предприятие 14 8
ХайТэк - Hi-Tech 65 8
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 7
VK - Mail.ru Group 2483 6
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 6 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 4
VideoMost - ВидеоМост 191 4
Автоматика Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 17 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 4
Microsoft Corporation 11060 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Рубеж-Автоматика 5 3
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Intel Corporation 4169 3
Сканер НПО 3 3
КНС Групп - Yadro 124 2
IVA Technologies 33 2
Автоматика Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 10 2
Элтеза - Elteza 3 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Папилон - Papillon 7 2
Омега 12 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Mirabilis 15 1
Автоматика Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники 8 1
Альтек 2 1
Рамэк-ВС 70 1
ОСАТЕК 1 1
ИнфоТех 16 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Россети ПАО 168 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Ростех Новикомбанк 27 3
Музей криптографии и вычислительной техники 2 2
Альтаир МТУ - Монтажно-технологическое управление 3 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Метелица-Клуб - Метелица Event-Hall 1 1
Автоматика КЭМЗ - KEMZ.TECH - промышленный технопарк 1 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
ТНС Энерго 3 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Патриот - Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 1 1
Миландр ПКК 26 1
РАО ЕЭС России ПАО 63 1
DST Global 165 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Почта России ПАО 1572 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Правительство РФ 2201 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 3
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Калужской области 8 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Министерство промышленности средств связи СССР 1 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Правительство Калужской области - Министерство конкурентной политики Калужской области 1 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Рособоронэкспорт 34 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Москвы 653 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Союз машиностроителей России 26 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
Безопасный город 347 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 100 5
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
НКМ - Навигационно-криптографический модуль тахографа 6 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 3
Gigabit Ethernet 357 3
DDR - Double data rate 1067 3
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 2
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 25 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
РЗА - Система цифровой релейной защиты и автоматики 10 2
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 11 2
Умный автобус 5 2
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 99 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 25
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 13
Национальные Технологии - СХД Купол 31 8
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 7
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 7
Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 5
Linux OS 4253 5
IVA Largo - Видеотерминал 14 5
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 5
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 5
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 5
Microsoft Windows 10 6629 5
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 5
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 5
Автоматика Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 4
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 4
Масштаб: VeiL VDI 17 4
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 16 4
Автоматика Пелена - программно-аппаратный комплекс 6 4
Автоматике Таран-ПРО - комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам 6 4
КалугаПрибор РуСкан - серия УЗИ-сканеров 5 4
Автоматика Нацтех 3 3
Масштаб IP-АТС Александрит 11 3
Apple iOS 5741 3
Google Android 10750 3
Автоматика Купол-ПРО - комплекс противодействия БЛА 4 3
Apple macOS 922 3
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 3
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 15 3
Яндекс.Телемост 36 3
Автоматика Бином-КА 7 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
Microsoft Teams 214 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Автоматика IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 2
Меридиан - серия российских спутников связи двойного назначения 2 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
C++ - Язык программирования 284 2
Microsoft Windows 852 2
Евтушенко Олег 125 12
Белов Александр 69 5
Сахненко Сергей 71 4
Смирнов Павел 35 3
Братухин Иван 4 3
Белозерцев Иван 5 2
Алейник Ярослав 3 2
Шадаев Максут 384 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
Хачатуров Вартан 8 2
Шапша Владислав 3 2
Памфилова Элла 4 2
Злыгостев Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Матвеев Игорь 1 1
Цивилев Сергей 2 1
Печенко Валерий 2 1
Хабаров Сергей 2 1
Когогин Сергей 11 1
Букашкин Сергей 2 1
Кравцов Сергей 39 1
Венгер Константин 3 1
Попов Владимир 12 1
Лютоев Андрей 1 1
Дубоносов Игорь 2 1
Георгиева Елена 5 1
Лобанова Лидия 2 1
Граф Денис 1 1
Скляр Геннадий 4 1
Жадовский Николай 1 1
Каламбет Мария 2 1
Гутенёв Владимир 6 1
Бородинов Леонид 12 1
Кондрашов Захар 3 1
Ракова Марина 11 1
Глазков Борис 40 1
Кувшинников Олег 12 1
Мишустин Михаил 302 1
Свердлов Денис 163 1
Пак Олег 90 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - Пензенская область 346 4
Россия - Калужская область 571 4
Россия - Нижегородская область 738 4
Россия - Новосибирская область 815 4
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - Тульская область 752 3
Россия - Сахалинская область 432 3
Земля - планета Солнечной системы 859 3
Россия - Оренбургская область 293 3
Россия - Плесецк 15 3
Россия - Вологда 192 2
Россия - Краснодар 1037 2
Россия - Калуга 295 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Россия - Самарская область 558 2
Россия - Курская область 338 2
Москва - Марьино 30 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - Воронежская область 395 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Россия - Иркутская область 543 2
Африка 1487 2
Малайзия 339 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - Кемеровская область 467 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Пенза 251 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Ярославская область 332 1
Китай - Пекин 319 1
Россия - Кемерово 309 1
Россия - Якутск 246 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
Федеральное законодательство 254 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Частный сектор 7 1
Цифровая подстанция - Национальный проект 4 1
Русский язык 978 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 1 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
КоммерсантЪ-Сибирь 1 1
CNews Analytics 1988 1
Allied Market Research 13 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 12
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 4
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС - Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий 2 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 7
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 3
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 2
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 2
Dubai Airshow - Авиационно-космическая выставка 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
Единый день голосования 8 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759048, в очереди разбора - 662738.
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Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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