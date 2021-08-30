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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кабанов Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 174, упоминаний - 202
Кабанов Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Союз машиностроителей России 26 1
|Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
|Евтушенко Олег 125 12
|Белов Александр 69 5
|Сахненко Сергей 71 4
|Смирнов Павел 35 3
|Братухин Иван 4 3
|Белозерцев Иван 5 2
|Алейник Ярослав 3 2
|Шадаев Максут 384 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
|Хачатуров Вартан 8 2
|Шапша Владислав 3 2
|Памфилова Элла 4 2
|Злыгостев Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Матвеев Игорь 1 1
|Цивилев Сергей 2 1
|Печенко Валерий 2 1
|Хабаров Сергей 2 1
|Когогин Сергей 11 1
|Букашкин Сергей 2 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Венгер Константин 3 1
|Попов Владимир 12 1
|Лютоев Андрей 1 1
|Дубоносов Игорь 2 1
|Георгиева Елена 5 1
|Лобанова Лидия 2 1
|Граф Денис 1 1
|Скляр Геннадий 4 1
|Жадовский Николай 1 1
|Каламбет Мария 2 1
|Гутенёв Владимир 6 1
|Бородинов Леонид 12 1
|Кондрашов Захар 3 1
|Ракова Марина 11 1
|Глазков Борис 40 1
|Кувшинников Олег 12 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Свердлов Денис 163 1
|Пак Олег 90 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|КоммерсантЪ-Сибирь 1 1
|CNews Analytics 1988 1
|Allied Market Research 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759048, в очереди разбора - 662738.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759048, в очереди разбора - 662738.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru