«Ростех» представил «Портал 10» для кибербезопасной работы сотрудников на удаленке

Концерн «Автоматика» Госкорпорации «Ростех» представил на выставке «Связь-2020» решение для организации защищенного корпоративного портала с мультимедийными сервисами. Новинка, получившая название «Портал-10», предназначена для финансовых, государственных и коммерческих организаций, которым нужно организовать защищенное информационное взаимодействие своих сотрудников.

Использование такой разработки актуально в связи с переходом на удаленную работу в условиях карантина. «Портал-10» обеспечивает удаленный доступ с любых стационарных и мобильных устройств через отечественное средство криптографической защиты информации. «Портал-10» обладает собственной логической инфраструктурой управления, не зависящей от сторонних ресурсов. Решение разработано АО «ПНИЭИ», входящим в Концерн «Автоматика».

«Все прикладное программное обеспечение «Портала-10» является отечественной разработкой. Особенно важно, что работа на базе «Портала-10» осуществляется без возможности получения доступа к корпоративной информации извне. Продукт полностью независим от технических решений зарубежных компаний», - сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Криптографическая защита информации осуществляется с помощью алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89. Все прикладные мультимедийные сервисы реализованы в виде веб-приложений, работа с которыми может осуществляться через привычный пользователю браузер с компьютера или мобильного гаджета.

Набор стандартных прикладных сервисов (почта, видеозвонок, справочник, планировщик и т.д.) может быть расширен, исходя из целей и задач заказчика. «Портал-10» также обеспечивает защищенные телефонные переговоры через внутреннюю «закрытую» АТС.

В качестве серверной операционной системы используется Astra Linux. Серверную составляющую комплекса «Портал-10» возможно размещать на территории заказчика.