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ГОСТ 28147 Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования Шифрование по ГОСТу

ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Какой корпоративный браузер выбрать? Сравниваем решения для бизнеса в России 1
28.05.2025 «Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных «Мосэнергосбыта» с помощью «ГОСТ VPN» 1
14.05.2025 Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге 1
07.04.2025 ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4 2
10.12.2024 Как выбрать межсетевой экран нового поколения: мнение экспертов 1
08.11.2024 «Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3 2
04.09.2024 ViPNet Coordinator HW 5 сертифицирован по требованиям ФСБ России 1
14.02.2024 «Ростелеком» усилил защиту данных «Томскэнергосбыта» 1
18.01.2024 Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных 1
16.01.2024 Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
31.10.2023 Федеративный протокол для коммуникационных платформ: разбираемся, что это такое и чем он полезен 1
26.07.2023 Как ИТ-компании включить свои решения в «Гостех»: инструкция 1
15.02.2023 «ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве 1
02.08.2022 Комплексное импортозамещение средств удаленного доступа от NGate и UEM SafeMobile 1
04.07.2022 Zero Trust Network Access в современных условиях 1
17.02.2022 «ОКБМ Африкантов»: Как построить корпоративную мобильность на режимном предприятии 1
10.02.2022 Казначейство не смогло купить «железо» с одобренной ФСБ криптозащитой 1
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
05.11.2020 «Ростех» представил «Портал 10» для кибербезопасной работы сотрудников на удаленке 1
09.07.2020 ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест 1
29.05.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Кризис ускорит внедрение информационных систем национального масштаба

 1
20.05.2020 «Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами 1
09.09.2019 Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 1
05.08.2019 Российский VPN-клиент портировали на отечественную мобильную ОС «Аврора» 1
11.06.2019 «Микрон» представил «умный контроль» отходов для ЖКХ и торговли 1
15.03.2019 «Ростелеком» закупает смартфоны с российской ОС на 3,5 миллиарда 1
27.12.2018 «Микрон» выпустил микроконтроллер защиты данных для интернета вещей 1
18.12.2018 InfoWatch выпустила решение EndPoint Security 13.1 для аудита информационных систем и шифрования чувствительных данных 1
15.10.2018 «Шаркс датацентр» и «Инфотекс» провели испытания на совместимость платформы Sharx cо средствами защиты информации Vipnet 1
24.09.2018 R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS 1
24.01.2018 Бывшая структура ФСБ создала криптографический сопроцессор на замену американским чипам 1
21.12.2017 «Мой офис» научился работать на процессорах «Байкал» 1
06.06.2017 Завершен пилотный проект Минкомсвязи по переходу госорганов на отечественное ПО 1
21.04.2017 Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
14.04.2017 «Цифровые технологии» выпустили приложение для цифровой подписи на Linux и Mac 1
22.02.2017 ФСБ России сертифицировала новые исполнения «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
01.02.2017 «Актив» получил положительное заключение ФСБ России на новые исполнения «Рутокен ЭЦП 2.0» 1

Публикаций - 125, упоминаний - 132

ГОСТ 28147 и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 476 22
КриптоПРО - Крипто-ПРО 415 22
Microsoft Corporation 24884 15
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 315 14
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 8
Анкад - Ancud 48 8
Ростелеком 9964 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 543 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3254 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5049 5
Apple Inc 12293 5
Cisco Systems 5160 5
Oracle Corporation 6763 5
Aladdin Software Security R.D. 116 5
Intel Corporation 12327 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 4
Информзащита 792 4
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 4
Код Безопасности 653 4
АйТи 1387 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 4
Google LLC 11975 4
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 4
SAP SE 5340 3
Samsung Electronics 10389 3
Huawei 4036 3
Check Point Software Technologies 771 3
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 3
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 448 3
Ростех - Автоматика Концерн 1676 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13304 2
Lenovo Group 2309 2
InfoWatch - Инфовотч 1046 2
Новые облачные технологии (НОТ) 456 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1507 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2110 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 2
РЖД - Российские железные дороги 1944 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 2
Газпром нефть 644 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1698 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1164 2
Газпром ПАО 1371 1
Альфа-Банк 1801 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 167 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 108 1
Ростех - Вертолеты России 169 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 60 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2896 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 532 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
Русагро Группа Компаний 301 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1078 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 486 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 484 1
Абсолют Банк 236 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 1
Вотрон 20 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 103 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 100 1
Распадская угольная компания 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3237 59
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4446 26
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3122 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4987 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2031 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 3
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 47 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 2
Федеральное казначейство России 1821 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 2
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2758 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 135 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 515 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 868 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 84 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1454 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4402 82
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 58
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 49
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3827 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29252 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26110 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 43
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11524 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 38
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3987 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12893 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24948 29
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 410 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8115 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12947 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14121 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14056 19
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4110 18
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7053 17
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 937 17
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9454 16
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 399 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 15
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 369 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21929 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16284 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10136 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8405 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6556 13
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2167 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4196 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13022 12
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 902 12
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2752 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10620 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4304 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14654 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7549 10
Microsoft Windows 15943 23
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 318 19
Linux OS 10277 19
Google Android 14312 15
Apple iOS 7990 15
КриптоПро CSP СКЗИ 219 15
Apple iPad 3887 11
InfoTeCS - ViPNet Client 91 11
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 11
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 57 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1395 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5469 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7184 8
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 173 8
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 73 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4734 6
Microsoft Windows 7 1987 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 870 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 5
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 31 5
Aladdin Secret Disk 87 5
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 50 5
Новые облачные технологии - МойОфис 823 4
Microsoft Windows XP 2410 4
Oracle Java - язык программирования 3165 4
Mozilla Firefox - браузер 1901 4
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 66 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3328 4
Microsoft Windows 2000 8663 4
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 4
Microsoft Office 3831 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 999 3
Microsoft Edge - браузер 2003 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 314 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1458 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1783 3
Microsoft Windows BitLocker 938 3
Microsoft Windows Server 2003 571 3
Чапчаев Андрей 55 7
Горелов Дмитрий 61 4
Альперович Михаил 15 4
Шадаев Максут 1057 3
Орлик Сергей 83 3
Кулашова Анна 49 3
Груздев Сергей 46 2
Савлюк Вячеслав 14 2
Момчилович Ирина 28 2
Дударев Дмитрий 2 2
Луцик Павел 13 2
Рейман Леонид 1052 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Кабанов Владимир 178 1
Кузнецов Сергей 156 1
Андреев Владимир 99 1
Фишер Андрей 74 1
Бутенко Юрий 65 1
Тебеньков Яков 11 1
Васильев Роман 17 1
Сизоненко Григорий 40 1
Яппаров Тагир 103 1
Дзвинко Роман 18 1
Лопаткин Герман 104 1
Меджитов Тимур 85 1
Фенюшин Евгений 26 1
Иванов Владимир 62 1
Шаблыков Никита 29 1
Лукацкий Алексей 123 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Веригин Илья 35 1
Шеков Александр 1 1
Бондарев Алексей 4 1
Степанов Алексей 11 1
Кошкин Андрей 21 1
Фрадков Михаил 160 1
Годенко Михаил 3 1
Романов Михаил 33 1
Романченко Дмитрий 14 1
Халиф Юрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 3
Германия - Федеративная Республика 12795 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17906 3
Европа Восточная 3109 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7763 2
Европа 24410 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 862 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1283 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2323 1
Россия - УФО - Свердловская область 1598 1
Россия - ЮФО - Севастополь 550 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1162 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2758 1
Россия - ПФО - Самарская область 1385 1
Узбекистан - Республика 1789 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1146 1
Россия - УФО - Челябинская область 1290 1
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