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ГОСТ 28147 Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования Шифрование по ГОСТу
УПОМИНАНИЯ
ГОСТ 28147 и организации, системы, технологии, персоны:
|АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1454 1
|Чапчаев Андрей 55 7
|Горелов Дмитрий 61 4
|Альперович Михаил 15 4
|Шадаев Максут 1057 3
|Орлик Сергей 83 3
|Кулашова Анна 49 3
|Груздев Сергей 46 2
|Савлюк Вячеслав 14 2
|Момчилович Ирина 28 2
|Дударев Дмитрий 2 2
|Луцик Павел 13 2
|Рейман Леонид 1052 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Кузнецов Сергей 156 1
|Андреев Владимир 99 1
|Фишер Андрей 74 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Тебеньков Яков 11 1
|Васильев Роман 17 1
|Сизоненко Григорий 40 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Фенюшин Евгений 26 1
|Иванов Владимир 62 1
|Шаблыков Никита 29 1
|Лукацкий Алексей 123 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Веригин Илья 35 1
|Шеков Александр 1 1
|Бондарев Алексей 4 1
|Степанов Алексей 11 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Годенко Михаил 3 1
|Романов Михаил 33 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Халиф Юрий 3 1
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